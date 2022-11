L'Equateur supplante le Qatar en ouverture de la Coupe du monde !

Pas de victoire en entamant "sa" Coupe du monde : le Qatar s'est incliné face à un Equateur très largement supérieur (0-2).

Le Qatar avait beau reçevoir le soutien de son public, galvanisé par une cérémonie d'ouverture des plus fantasmagoriques, dès les premières minutes, on sentait bien qu'il y avait plusieurs classes de différence.

Sur un coup franc de l'Equateur, le gardien du Qatar, Al Sheeb, manquait totalement sa sortie aérienne. Torres reprenait à la retourne et Valencia ouvrait le score après 3 minutes. Mais Daniele Orsato, appelé par le VAR, annulait le but pour hors-jeu. Une grande incompréhension se faisait ressentir alors, et les airs d'un nouveau scandale, dans le jeu cette fois, naissaient déjà. Mais, au vu des images, on dirait bel et un bien qu'une position de hors-jeu était à signaler.

Qu'à cela ne tienne, pour des Equatoriens qui dominaient totalement cette entame de match. Valencia était lancé en profondeur, crochetait, et était accroché par un Al Sheeb qui vivait une véritable cauchemar. Le premier but de cette Coupe du monde était un penalty, marqué par Valencia (16e).

Le Qatar se montrait très faible, perdait quasiment tous ses ballons et était dépassé par un Equateur qui faisait très mal dès qu'il décidait d'accélerer. Valencia se télescopait avec Al Sheeb (19e), sur un centre dangereux venu de la gauche.

A domination large, second but mérité. Caicedo remettait sur Preciado, qui délivrait un centre parfait sur la tête de Valencia, laissé bien libre. L'attaquant de Fenerbahce marquait son deuxième but ce soir, de bien belle manière (31e).

Malgré sa très mauvaise première mi-temps, le Qatar se procurait une belle occasion, avec Al Haydos qui centrait vers Almoez Ali. Sa tête décroisée passait à côté (45e + 6).

En seconde mi-temps, le Qatar revenait un peu mieux sur le terrain, jouant plus haut et essayant de construire. C'était encore largement insuffisant pour aller bouger cette équipe d'Equateur qui ne forçait pas non plus trop.

Plata et Ibarra, très intéressants, faisaient le show. Al Sheeb devait se détendre et réaliser son premier arrêt du match. Le Qatar faisait ce qu'il pouvait, et Pedro Miguel reprenait bien trop mollement de la tête.

Les Equatoriens gèraient tranquillement le match, et ne faisaient que quelques petites frayeurs sur des essais d'Afif (76e) et Muntari (87e). A noter que le Genkois Preciado, donneur de l'assist sur le deuxième but, a réalisé un très bon match. Seule ombre au tableau : la sortie sur blessure d'Enner Valencia, dont une absence serait un coup très dur pour la Tri.

L'Equateur prend la tête du groupe A. Malgré un léger mieux en seconde période, le Qatar a loupé son début de tournoi, sous les yeux de supporters qui quittaient en masse le stade Al Bayt. Les Qatariens deviennent le premier pays hôte d'une Coupe du monde à perdre un match d'ouverture.