L'Uruguay et la Corée du Sud se neutralisent

Une rencontre avec beaucoup d'intensité mais peu d'occasions.

Avant la rencontre entre le Portugal et le Ghana (coup d'envoi à 17h), l'Uruguay et la Corée du Sud effectuaient leur entrée en lice dans cette Coupe du Monde. Avec déjà un match à ne pas perdre ? Cela y ressemblait, tant les deux équipes ont d'abord pensé à se neutraliser.

La Corée du Sud a pris l'initiative en début de match, sans toutefois se montrer dangereuse face à l'expérimentée défense uruguayenne, excepté à la 34e, lorsque Eui-Jo Hwang était oublié dans le rectangle, mais placait son tir au-dessus du but.

Du côté de la Céleste, les quelques dangers sont surtout survenus grâce à un jeu direct, comme lorsque Facundo Pellistri était trouvé dans le dos du latéral adverse et centrait pour Darwin Nunez qui arrivait un peu trop tard (22e). Ou sur un long ballon dans le rectangle exploité par Federico Valverde dont la frappe passait au-dessus.

La plus grosse occasion de la première période débouchait d'un corner sur lequel Diego Godin prenait le meilleur sur son opposant et voyait sa reprise de la tête s'écraser sur le poteau (44e).

Pas beaucoup plus de spectacle en deuxième mi-temps. Le match aurait malgré tout pu basculer sur une intervention du VAR suite à un duel assez limite de Rodrigo Betancur sur corner, mais l'arbitre Clément Turpin n'est finalement pas appelé pour vérifier par lui-même (54e).

Dix minutes plus tard, Darwin Nunez sortait de sa boîte en prenant le meilleur sur son opposant sur le flanc gauche en reconversion. Mais son centre vers Edinson Cavani, rentré au jeu, était détourné par le gardien coréen du bout des doigts (63e).

Face à des Coréens un peu à bout de souffle, l'Uruguay faisait tourner autour du rectangle adverse sans pour autant créer beaucoup le danger. À la 83e minute, Edinson Cavani résistait bien à la charge de son défenseur pour décaler sur ma gauche Darwin Nunez dont la frappe enroulée passait de peu à côté.

La fin de match s'emballait enfin un peu plus avec un missile de Federico Valverde parti des 30 mètres et qui s'écrase à nouveau sur la barre. Une minute plus tard, le gardien uruguayen se faisait une grosse frayeur en dégageant dans les pieds d'Heung-Min Son mais le joueur de Tottenham placait à côté du but.

Le match nul sanctionnant la rencontre n'est donc pas illogique : l'Uruguay a certes frappé les montants à deux reprises, mais n'a que très peu créé le danger sur attaque posée. Le match se finit ainsi sans le moindre tir cadré.