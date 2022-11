L'Allemagne et l'Espagne se neutralisent au terme d'un match intense

C'était LE choc de ce dimanche. Et on peut dire qu'il n'a pas déçu.

L'Allemagne, battue par le Japon en ouverture, se devait absolument de réagir. Et cela, face à une Espagne en pleine bourre qui a débuté son tournoi en fanfare avec une victoire 7-0 sur le Costa Rica. Tandis que Luis Enrique décidait de garder son équipe inchangée, Hansi Flick procédait à plusieurs changements, en se passant notamment d'Havertz.

L'Espagne se montrait la première dangereuse. Olmo tirait de toutes ses forces et obligeait Neuer à détourner sur sa barre (7e). L'Allemagne réagissait directement, avec Gnabry qui perdait son duel face à Unai Simon (11e).

Même s'il n'y avait pas beaucoup d'occasions, on ne peut pas dire que le match était mauvais, loin de là. Jordi Alba se montrait très actif sur son côté gauche et tentait sa spéciale en tirant de loin. Les deux équipes pressaient beaucoup et empêchaient constamment la reconstruction depuis l'arrière, ce qui amenait plusieurs situations chaudes.

L'Allemagne pensait ouvrir le score juste avant la mi-temps lorsque Rudiger reprenait de la tête un coup franc parfait de Kimmich, mais le défenseur central du Real Madrid était hors-jeu.

Les Allemands ne profitaient pas d'une grosse erreur de la défense espagnole, avec Unai Simon qui sauvait devant Gundogan. Les Espagnols se mointraient alors plus réalistes, lorsqu'Alba trouvait la faille et servait Morata. A peine monté au jeu, l'attaquant de l'Atlético Madrid déviait et trompait Neuer (62e, 1-0).

L'Espagne continuait sur sa lancée et Asensio était tout proche de tuer le match quèelques minutes plus tard. Flick changeait ses plans, et faisait monter Niclas Fullkrug. Sur une première occasion amenée par un Musiala une nouvelle fois énorme, on sentait bien que les Allemands pouvaient revenir dans le match. C'est bien Fullkrug, sur un pivot de génie de Musiala, qui fusillait Unai Simon (83e, 1-1).

La fin de match était folle. Les deux équipes ne faisaient absolument pas dans la gestion. Moarata se retrouvait devant Neuer mais Schlotterbeck taclait magnifiquement. Sur la dernière occasion du match, Sané se compliquait la tâche devant Unai Simon et loupait le 2-1.

Très bon match globalement de la part des deux équipes. L'Allemagne a rassuré en tenant tête à une Espagne favorite du tournoi. Pour les Allemands : il faudra gagner contre le Costa Rica lors de la dernière journée. Gros suspens dans ce groupe E, avec toutes les équipes encore en lice pour la qualification.