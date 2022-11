La Pologne dégoûte l'Arabie Saoudite

Dominée durant une grosse partie du match, la Pologne s'en sort face à une Arabie Saoudite qui méritait mieux, mais qui a énormément loupé devant le but.

L'Arabie Saoudite le savait : elle pouvait être la première équipe de ce Mondial qualifiée pour les huitièmes en cas de victoire. C'est d'ailleurs avec cette envie et cette motivation que les hommes d'Hervé Renard ont débuté cette rencontre face à la Pologne, avec un gros impact physique et des transmissions rapides.

Les Saoudiens dominaient clairement et Kanno décochait une frappe de loin que Szczęsny détournait brillamment au-dessus de sa barre (13e). Surpassée et vraiment pas séduisante, la Pologne parvenait tout de même à créer un peu de danger. Sur pratiquement sa première occasion, la Pologne frappait grâce à une combinaison éclair démarrée depuis l'arrière. Lewandowski nous sortait là un coup d'oeil de très grande classe pour servir Zielinski sur un plateau (1-0, 39e).

Dans les arrêts de jeu d'une première mi-temps dominée, les Saoudiens bénéficiaient d'un penalty sur une faute un peu stupide mais assez sévère. Al Dawsari s'heurtait alors à un immense Szczęsny qui se détendait pour stopper l'envoi puis détourner à nouveau sur le second ballon (45e +4).

Le gardien de la Juventus était tout simplement énorme. Même si la Pologne était un peu mieux dans le match en seconde période, l'ancien d'Arsenal sortait devant le même Al Dawsari et gardait ses cages inviolées (53e). L'Arabie Saoudite continuait à louper énormément devant le but, mais les plus grosses occasions étaient côté polonais, avec Milik puis Lewandowski qui heurtaient le cadre but d'Al Owais.

Pragmatique, presque cynique, la Pologne tuait pratiquement tout espoir pour des Saoudiens émoussés par tant d'efforts. Al Malki loupait son contrôle et offrait à Robert Lewandowski le premier but de sa carrière en Coupe du monde (82e). L'attaquant du Barça était d'ailleurs tout proche de mettre le troisième, ce qui aurait été bien trop lourd pour l'Arabie Saoudite.

La Pologne prend la tête du groupe C et met une pression maximale sur l'Argentine, qui sera éliminée ce soir si elle perd contre le Mexique.