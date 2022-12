Le Maroc s'impose et file en huitième de finale !

Le Canada et le Maroc s'affrontaient ce jeudi (16 h) lors du dernier match de la poule F dans cette Coupe du monde. Si les Canadiens étaient d'ores et déjà éliminés, les Marocains pouvaient valider leur qualification pour les huitièmes de finale en cas de victoire.

Titulaire lors des deux premières rencontres, Jonathan David cède sa place dans le onze de départ. John Herdman, le sélectionneur, a préféré aligner au coup d'envoi un trio Buchanan - Larin - Hoilett. Absent de dernière minute face à la Belgique, Bounou est bien titulaire pour ce match décisif. Une rencontre particulière pour lui, qui est né au Canada. Un seul changement du côté des joueurs de champ marocains par rapport aux deux premiers matchs : Abdelhamid Sabiri prend la place de Selim Amallah dans l'entrejeu.

Premier frisson dans la surface canadienne en début de rencontre. Ziyech servait Boufal au second poteau, mais le joueur d'Angers ratait le ballon de peu de la tête (2e). Le Canada réagissait dans la foulée avec Davies qui trouvait Osario en retrait pour une frappe lointaine mais la défense marocaine était au rendez-vous (3e). Le Maroc ouvrait rapidement le score. Borjan était l'auteur d'une grosse boulette en sortant de sa surface pour une relance hasardeuse. Ziyech n'hésitait pas et trouvait le cadre (4e), 0-1.

© photonews

Il fallait attendre plusieurs minutes avant de voir le Canada réagir avec une action 100% brugeoise. Larin effaçait parfaitement Amrabat et servait Buchanan au second poteau, mais le Brugeois ratait sa reprise en taclant (15e). Mais les Lions de l'Atlas faisaient le break avant la demi-heure de jeu. Hakimi envoyait une longue passe parfaite pour trouver En-Nesyri lancé dans la profondeur. Le joueur du FC Séville crucifiait Borjan au premier poteau et doublait la mise (24e), 0-2.

© photonews

En fin de première période, le Canada réduisait le score. Après un joli grand pont d'Adekugbe sur Hakimi, le Canadien distillait un bon centre au premier poteau, dévié malheureusement par Aguerd pour tromper son portier (41e), 1-2. A la suite d'un coup franc venu de la droite, En-Nesyri pensait inscrire un doublé, mais Aguerd, en position de hors-jeu devant le dernier rempart, oblige l'assistant à annuler le doublé du Marocain (45e+2). Une première période à mettre à l'avantage des hommes de Walid Regragui, actuels leaders du groupe F avec le score de parité entre la Belgique et la Croatie.

En seconde période, les Canucks poussaient mais se heurtaient à une équipe marocaine bien organisée. Suite à une récupération dans les pieds de Boufal, le Canada file en contre. Sur un centre de Junior Hoilett, Alphonso Davies était à la réception devant le but et se jetait pied en avant pour reprendre, mais plaçait juste à côté (58e). Le Maroc se contentait de gérer son avantage en gardant le ballon et le faisant circuler face à des adversaires qui tentaient d'arracher le partage. Et ils ne passaient pas loin de revenir au score. Sur corner, Atiba Hutchinson venait catapulter le ballon de la tête, mais celui-ci se fracassait sur le barre avant de retomber à moitié sur la ligne et à moitié dans le but avant de ressortir. Johnston, qui suivait, ratait le cadre de la tête (72e). Le Maroc tremblait en fin de rencontre lorsque Bounou était l'auteur d'un contrôle de la poitrine risqué pour se remettre le ballon dans la surface, car au moment de s'en saisir, Davies venait lui disputer (88e). Alors que le gardien canadien avait déserté son but, Youssef En-Nesyri tentait d'en profiter, mais Alphonso Davies réalisait un retour salvateur (90e+2). Le score ne bougeait plus, le Maroc s'imposait (2-1) et terminait en tête du groupe avec sept points devant la Croatie !

Canada : Borjan - Johnston, Vitoria, Miller - Adekugbe (Koné 60e), Osorio (Laryea 66e), Kaye (Hutchinson 60e), Davies - Buchanan, Larin (David 61e), Hoilett (Wotherspoon 76e)

Maroc : Bounou - Hakimi (Jabrane 86e), Aguerd, Saïss, Mazraoui - Ounahi (El Yamiq 76e), Amrabat, Sabiri (Amallah 65e) - Ziyech (Hamedallah 76e), En-Nesyri, Boufal (Aboukhla 65e)

Arbitre : Raphael Claus

Avertissement : Hoilett (7e), Osorio (26e), Adekugbe (45e+2), Vitoria (84e)

But : Aguerd (csc 41e) ; Ziyech (4e), En-Nesyri (24e)