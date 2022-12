Portugal - Corée du Sud en LIVE

Ce vendredi après-midi, Portugal et Corée du Sud se rencontrent (16h). Rapide tour d'horizon des enjeux et des tendances chez les équipes.

Le parcours en Coupe du monde

La Selecao s'est imposée en ouverture face au Ghana, dans un match qui fut bien plus compliqué que prévu pour les Portugais (victoire 3-2). La deuxième rencontre, contre l'Uruguay, fut aussi serrée par moments mais a vu les coéquipiers de Cristiano Ronaldo assurer l'essentiel (2-0).

Pour la Corée du Sud, l'entame fut assez positive. Ce n'est en effet pas donné à tout le monde de tenir le nul et le zéro face à l'Uruguay (0-0). Ensuite, les coéquipiers d'Heung-Min Son se sont inclinés dans un scénario totalement fou face au Ghana, après être revenu au score en marquant deux buts en trois minutes, puis avoir encaissé à nouveau 7 minutes plus tard.

Les enjeux

Le Portugal est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de cette Coupe du monde. Les Lusitaniens n'ont besoin que d'un point pour terminer premiers du groupe H. Ce qui leur permettra alors d'affronter le deuxième du groupe G, qui peut encore être le Brésil, la Suisse, le Cameroun ou la Serbie.

Les Sud-Coréens n'auront, eux, qu'un seul objectif : la victoire. Avec seulement un point pris en deux matchs, les Guerriers Taeguk peuvent encore croire à la deuxième place du groupe. Mais cela dépendra aussi de l'issue du match entre le Ghana (3 points) et l'Uruguay (1 point).

L'état des équipes et les forces en présence

Au Portugal, l'efficacité est au rendez-vous depuis le début du tournoi. Selon Infogoal, le Portugal a marqué 5 buts alors leurs expected goals (xG) étaient de 4 seulement.

Bruno Fernandes est en grande forme, avec deux buts et deux assists en deux matchs. Nuno Mendes, le latéral gauche, s'est blessé face à l'Uruguay et risque de louper la suite de la Coupe du monde. A Fernando Santos de trouver des solutions, sans doute en alignant Raphael Guerreiro. A droite, Diogo Dalot pourrait être titularisé, tout comme Vitinha ou Matheus Nunes au milieu du jeu. Devant, Cristiano Ronaldo était absent à l'entraînement et devrait donc être laissé au repos.

Les Coréens sont quant à eux bien le contraire de leur futur adversaire au niveau efficacité offensive. On se rappelle notamment qu'ils ont tiré 22 fois au but contre le Ghana, avec presque 65 pourcents de possession de balle. Selon WhoScored, la Corée du Sud est l'équipe du groupe qui tire le plus au but (14,5 tirs tentés par match).