Mondial 2022 : Le Sénégal bat l'Equateur et file en huitième de finale

Le Sénégal a remporté ses deux rencontres contre l'Équateur, dans des matchs amicaux en mai 2002 (1-0) et en décembre 2005 (2-1).

Avec une victoire contre le Qatar et une défaite face au Pays-Bas, le Sénégal compte trois points dans le groupe A, et possède un point de retard sur l'Equateur et les Néerlandais. Une victoire cet après-midi permettrait aux champions d'Afrique de valider leur ticket pour les huitièmes de finale pour la première fois depuis 2002. Comme le Sénégal, la Tri peut marquer l'histoire aussi. Après une victoire contre le Qatar et un partage face aux Pays-Bas, un nul lui suffit pour se qualifier en huitièmes de finale pour la première fois depuis 2006.

Le Sénégal obtenait deux grosses occasions en tout début de rencontre. D'abord sur un centre venu de la gauche, Idrissa Gueye contrôlait le ballon, s'excentrait et tentait une frappe premier poteau. Mais celle-ci fuyait le cadre (3e). Ensuite quand Dia recevait le ballon dans la surface de réparation de la part de Sabaly et armait du droit, mais cela passait largement à côté (9e). Bien dans leur rencontre, les Lions de la Teranga avaient une nouvelle opportunité. Sarr tentait une frappe du droit, et ça passait juste au-dessus de la transversale de Galindez (24e). Alors que Torres effectuait un très bon retour défensif devant Sabaly (38e), Hincapie était l'auteur d'une faute sur Sarr dans la surface de réparation. Le joueur de Watford se faisait justice lui-même en prenant Galindez à contre-pied et permettait aux siens de prendre les commandes de la rencontre (44e pen), 1-0.

L'Equateur effectuait deux changements à la pause et remontait ainsi sur la pelouse avec des intentions plus offensives. La première tentative cadrée de la partie de la Tri avec une frappe lointaine de Cifuentes finissait dans les bras de Mendy (48e). Estupinan centrait côté gauche mais la tête d'Estrada passait à côté de la cage de Mendy (57e). L'Equateur poussait en ce début de deuxième période et cela portait ses fruits. Caicedo marquait sur corner (67e), 1-1.

Alors que l'on pensait le Sénégal sonné, Koulibaly répondait rapidement en marquant d'une jolie reprise dans la surface (70e), 2-1. Le premier but en sélection pour l'ancien Genkois.

What a time for your first international goal 🇸🇳 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/HC5sc38CWZ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 29, 2022

Les Lions de la Teranga avaient la possibilité de tuer la rencontre. Dia était l'auteur d'un bel enchaînement, il écartait Estupinan avant de décocher un tir puissant qui passait à côté du cadre adverse (82e). Le score ne bougeait. Le Sénégal validait, avec ce succès, son billet pour les huitièmes de finale.

Equateur : Galindez, Preciado (Porozo 85e), Torres, Hincapie, Estupinan, Gruezo (Charcopa 46e), Plata, Caicedo, Franco (Sarmiento 46e), Estrada (Reasco 64e), Valencia

Sénégal : Mendy, Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs, Ciss (Mendy 74e), I. Gueye, P. Gueye, Ndiaye (Dieng 74e), Sarr, Dia (Cissé 90e+5)

Arbitre : Clément Turpin

Avertissement : I. Gueye (66e)

But : Caicedo (67e) ; Sarr (pen 44e), Koulibaly (70e)