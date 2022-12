(DIRECT) - L'Uruguay fait le break (0-2)

Le Ghana peut valider son billet ce vendredi face à l'Uruguay. Un duel qui laisse des souvenirs amers dans les mémoires ghanéennes.

C'était en 2010, il y a une éternité : d'une main malicieuse et répréhensible, Luis Suarez empêchait le Ghana de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du Monde. La suite fait partie de l'histoire, mais ce vendredi, cette histoire repasse les plats.

Dans ce groupe H, si le Portugal est déjà qualifié, le deuxième ticket est toujours disponible. Le Ghana est à la deuxième place avec trois points devant la Corée et l'Uruguay. Comme on se retrouve donc puisque La Céleste peut encore se qualifier pour le deuxième tour à condition de battre le Ghana.

Vu ce qu'a montré l'Uruguay jusqu'ici, le Ghana a vraiment toutes les cartes en main pour retrouver le second tour de la Coupe du Monde. Et cette fois, l'Uruguay ne pourra plus attendre les tirs au but. Les coéquipiers de frères Ayew ont une occasion en or de prendre leur revanche sur 2010. C'est le moment ou jamais.