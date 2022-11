Avec un but de Pulisic, les Etats-Unis s'envolent en huitièmes de finale

Ticket pour les huitièmes en poche pour les Americains qui affronteront les Pays-Bas.

Avec un enjeu pour les deux équipes, ce match entre l'Iran et les Etats-Unis promettait du spectacle et il y en a eu dès les premières minutes puisque les joueurs n'ont pas attendu pour presser très très haut. Surtout côté iranien.

Après dix intenses minutes à multiplier les offensives, les deux équipes posaient un peu plus le jeu. Ce qui semble être la première vraie occasion de ce premier quart d'heure était la volée de Musah qui passait au-dessus des cages iraniennes. Pour le reste, patience et construction chez les deux équipes.

En une demi-heure de jeu, ce sont les Américains qui ont dicté le plus le jeu. Logique pour une équipe qui devait absolument gagner ce match pour espérer une qualification en huitièmes. Cependant, malgré plusieurs tentatives, les Etats-Unis finissaient toujours par buter sur un joueur : Beiranvand.

Il aura fallu attendre 39 minutes pour voir tomber le premier but de ce match et quoi de plus logique vu la domination en place sur le terrain que celui-ci tombe pour les Américains. Sur une remise de la tête parfaite de Sergino Dest, Christian Pulisic s'est lancé dans le petit rectangle pour terminer l'action du pied droit. Cependant, suite à un contact sur ce but, le joueur de Chelsea semblait blessé mais il restait sur le terrain après quelques minutes sur le côté.

Statistique triste mais intéressante en première mi-temps : les Iraniens n'ont pas tiré une seule fois au but. Preuve de la domination américaine durant les 45 premières minutes.

Les Etats-Unis avaient l'occasion de faire le break à quelques secondes du coup de sifflet de l'arbitre mais le but de Weah était annulé pour hors-jeu... Quelques centimètres qui coûtaient le 0-2 aux Américains.

Une deuxième mi-temps contrôlée par les Américains

Les Etats-Unis ont montré le même visage très offensif en début de deuxième période mais les Iraniens avaient décidé d'en faire de même en signant les deux premières vraies occasions de leur côté. La frappe de Ghoddos, monté au jeu à la mi-temps, passait juste à côté du cadre de Turner et faisait office de véritable alerte pour les USA !

Les deux équipes montraient définitivement un jeu plus musclé et offensif en deuxième mi-temps mais l'avantage et la domination restaient américains. Les quelques tentatives iraniennes étaient trop imprécises puisque les trois frappes tentées en 35 minutes n'étaient absolument pas cadrées.

Malgré les multiples offensives iraniennes, les Etats-Unis n'auront pas cédé. On a cru voir un penalty en dernière minute pour les Iraniens mais l'arbitre de la rencontre estimait que la touche de Carter-Vickers n'était pas fautive.

Au coup de sifflet final, les Américains levaient les bras avec leur ticket pour les huitièmes dans la poche. Ils joueront les Pays-Bas.