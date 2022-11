Mondial 2022: "C'est Pologne-Argentine et pas Lewandowski-Messi"

Place aux verdicts dans le Groupe D, mercredi soir. Avec un duel décisif entre l'Argentine et la Pologne. Un partage suffira aux Aigles pour assurer une place en huitième de finale du Mondial, l'Albiceleste doit s'imposer pour sécuriser son ticket pour la phase finale de cette Coupe du monde.

Et les regards seront forcément tournés vers les stars des deux sélections au coup d'envoi de ce Pologne-Argentine capital. D'un côté, Lionel Messi, impliqué dans les trois buts inscrits, jusqu'ici, par l'Argentine. De l'autre, Robert Lewandowski, auteur de son tout premier but en Coupe du monde, samedi, contre l'Arabie Saoudite.

"Mais ce ne sera pas un duel Messi-Lewandowski", insiste Czeslaw Michniewicz, sélectionneur de la Pologne, cité par AFP. "Ce n'est pas du tennis, ce n'est pas du un contre un. Robert et Leo sont deux joueurs fantastiques, mais ils ont besoin de leurs équipiers pour gagner."