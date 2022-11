LIVE : Suivez Tunisie - France en direct commenté (16h)

C'est une équipe de France remaniée qui affrontera la Tunisie ce mercredi.

Que faire quand vous êtes non seulement qualifié, mais même assuré de la première place du groupe ? Faire tourner, et la France a ce luxe. Ainsi Didier Deschamps a-t-il changé...9 joueurs sur 11 pour le match contre la Tunisie : seuls Aurélien Tchouaméni et Raphaël Varane étaient déjà sur la pelouse face au Danemark. Surprise aussi, la présence d'Eduardo Camavinga...back gauche !

La composition de départ pour notre dernier match de poule 👊



🇹🇳-🇫🇷 à 16h00 sur TF1 📺#TUNFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/G0R8ZVdr9N — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 30, 2022

