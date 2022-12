Angleterre - France : une dernière grosse affiche pour le quatrième ticket des demi-finales (live 20h)

À peine qualifié, le Maroc sera déjà de retour devant sa télé pour connaître son prochain adversaire.

Après trois quarts de finale qui se sont joués sur des détails, la dernière affiche entre la France et l'Angleterre ne devrait pas déroger à la règle. Après être sortis premiers de leur groupe malgré quelques prestations moins abouties, Anglais et Français se sont tous deux imposés 3-0 en huitièmes, respectivement face au Sénégal et à la Pologne.

Les deux formations travaillent pour faire correspondre leur pic de forme avec ces matchs couperets et peuvent compter sur des individualités qui ont prouvé qu'elles pouvaient faire la différence à partir d'un rien. A ce titre, un des enjeux de la rencontre sera la capacité de bloquer Kylian Mbappé, en feu depuis le début du tournoi (5 buts et 2 assists en 4 titularisations). Il devrait trouver du répondant en face de lui en la personne de Kyle Walker qui a déjà tenu le choc face à lui en Ligue des Champions et qui semble plus déterminé que jamais.

Le latéral droit de Manchester City est bien présent dans la défense anglaise. Gareth Southgate reconduit l'équipe alignée en huitième de finale. Raheem Sterling, qui avait dû rentrer d'urgence en Angleterre, revient sur le banc. Phil Foden continue d'être préféré à Marcus Rashford. Pas de surprise non plus côté français : Didier Deschamps aligne son équipe type, avec notamment Jules Koundé et Ousmane Dembélé sur le côté droit.