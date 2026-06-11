Date: 11/06/2026 21:00
Compétition: Coupe du Monde
journée: Journée 1
Stade: Estadio Azteca

LIVE : le Mexique mène sur une énorme erreur sud-africaine ! (1-0)

Le Mexique affronte l'Afrique du Sud ce jeudi à midi. Suivez le match d'ouverture de la Coupe du Monde en direct commenté sur Walfoot.

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Classement Live
Temps   21' 38" 
19
 Excellent ballon de Jimenez vers Reyes à droite... frappe du buteur Quiñones ensuite, à côté
18
 Mbokazi forcé de revenir jusqu'à son gardien... le Mexique laisse le ballon à son adversaire
17
  Carte jaune pour Teboho Mokoena
16
 Les Sud-Africains sont groggy et ne parviennent pas à amener le danger
9
 Quelle énorme erreur de Williams et Sithole ! Le défenseur reçoit un très mauvais ballon, rate son contrôle et Quiñones en profite !
9

But 		But de Julián Andrés Quiñones Quiñones (Erik Lira)
9
 GOAAAAAAAL POUR LE MEXIQUE !!! On le sentait venir !
8
 La défense sud-africaine a de la peine à se dégager proprement pour l'instant
5
 Les Bafana Bafana partent en contre... c'était dangereux mais la dernière passe vers Foster est ratée
5
 RONWEN WILLIAMS SAUVE L'AFRIQUE DU SUD ! Superbe centre venu de la droite, Jimenez reprend et le gaardien sud-africain sort son premier arrêt !
4
 Bon coup-franc côté droit pour le Mexique... Reyes tente de le donner directement, c'était mal joué ! Dans le mur
3
 Le Mexique a fait tourner le ballon sous les "olé" du Stade Azteca, l'Afrique du Sud est ensuite huée sur sa première possession
1
 Mexique - Afrique du Sud: 0-0
21:00
 C'est parti entre les deux équipes à Mexico City !! Quelle ambiance!
20:53
 Bienvenue sur Walfoot pour ce match entre le Mexique et l'Afrique du Sud !

Mexique Mexique
Rangel Jose 6.82  
  • Précision des passes: 8/8 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
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Gallardo Vasconcelos Jesús Daniel 6.88  
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
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Vásquez Ibarra Johan Felipe 7.19  
  • Précision des passes: 20/21 (95.2%)
  • Tirs cadrés: 0/1
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Montes Castro César Jasib 6.83  
  • Précision des passes: 16/17 (94.1%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
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Reyes Israel 7.0  
  • Précision des passes: 12/12 (100%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
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Lira Erik A 7.44  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 16/16 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
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Gutierrez Brian 6.58  
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
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Fidalgo Fernández Álvaro 6.54  
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
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Quiñones Quiñones Julián Andrés 7.82  
  • Buts: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
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Alvarado Hernández Roberto Carlos 6.63  
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
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Jiménez Rodríguez Raúl Alonso 7.13  
  • Tirs cadrés: 1/2
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Banc
Sánchez Ramos Jorge Eduardo  
Álvarez Velázquez Edson Omar  
Romo Luis  
Vega Rojas Ernesto Alexis  
Gimenez Santiago  
Acevedo Carlos  
Ochoa Guillerme  
González Armando  
Pineda Alvarado Orbelín  
Vaargas Obed  
Mora Gilberto  
Chávez Mateo  
Huerta César  
Martínez Ayala Guillermo  
Chavez Luis  
 

Afrique du Sud Afrique du Sud
Williams Ronwen 6.54  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
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Modiba Maphosa 6.37  
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Mbokazi Mbekezeli 6.31  
  • Précision des passes: 6/9 (66.7%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
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Sibisi Nkosinathi 6.6  
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
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Okon Ime 6.21  
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
Plus de stats
Johnson Mudau Khuliso 5.92  
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
Plus de stats
Mokoena Teboho   6.06  
  • Précision des passes: 6/9 (66.7%)
Plus de stats
Sithole Yaya 5.78  
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
Plus de stats
Adams Jayden 6.29  
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
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Rayners Iqraam 6.22  
Plus de stats
Foster Lyle 5.96  
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Banc
Chaine Sipho  
Cross Bradley  
Sebelebele Kamogelo  
Matuludi Thabang  
Ndamane Khulumani  
Mbatha Thalente  
Appollis Oswin  
Moremi Tshepang  
Mofokeng Relebohile  
Zwane Themba  
Maseko Thapelo  
Makgopa Evidence  
Kabini Samukelo  
Goss Ricardo  
Makhanya Olwethu  
Un remake de 2010 et une première belge : pourquoi Mexique - Afrique du Sud vaut le détour

Un remake de 2010 et une première belge : pourquoi Mexique - Afrique du Sud vaut le détour

12:30

Ce jeudi soir, la Coupe du monde 2026 sera officiellement lancée. Pour ouvrir les hostilités, une rencontre entre le Mexique et l'Afrique du Sud est au programme au Stade A...

Coupe du Monde

 Journée 1
Mexique Mexique 1-0 Afrique du Sud Afrique du Sud
Corée du Sud Corée du Sud 12/06 République tchèque République tchèque
Canada Canada 12/06 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Etats-Unis Etats-Unis 13/06 Paraguay Paraguay
Quatar Quatar 13/06 Suisse Suisse
Brésil Brésil 14/06 Maroc Maroc
Haïti Haïti 14/06 Ecosse Ecosse
Australie Australie 14/06 Turquie Turquie
Allemagne Allemagne 14/06 Curacao Curacao
Pays-Bas Pays-Bas 14/06 Japon Japon
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 15/06 Equateur Equateur
Suède Suède 15/06 Tunisie Tunisie
Espagne Espagne 15/06 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Belgique Belgique 15/06 Egypte Egypte
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
France France 16/06 Sénégal Sénégal
Iraq Iraq 17/06 Norvège Norvège
Argentine Argentine 17/06 Algérie Algérie
Autriche Autriche 17/06 Jordanie Jordanie
Portugal Portugal 17/06 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Angleterre Angleterre 17/06 Croatie Croatie
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Ouzbékistan Ouzbékistan 18/06 Colombie Colombie
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