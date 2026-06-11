LIVE : le Mexique mène sur une énorme erreur sud-africaine ! (1-0)

19

Excellent ballon de Jimenez vers Reyes à droite... frappe du buteur Quiñones ensuite, à côté



18

Mbokazi forcé de revenir jusqu'à son gardien... le Mexique laisse le ballon à son adversaire



17

Carte jaune pour Teboho Mokoena





16

Les Sud-Africains sont groggy et ne parviennent pas à amener le danger



9

Quelle énorme erreur de Williams et Sithole ! Le défenseur reçoit un très mauvais ballon, rate son contrôle et Quiñones en profite !



9



But de Julián Andrés Quiñones Quiñones (Erik Lira)





9

GOAAAAAAAL POUR LE MEXIQUE !!! On le sentait venir !



8

La défense sud-africaine a de la peine à se dégager proprement pour l'instant



5

Les Bafana Bafana partent en contre... c'était dangereux mais la dernière passe vers Foster est ratée



5

RONWEN WILLIAMS SAUVE L'AFRIQUE DU SUD ! Superbe centre venu de la droite, Jimenez reprend et le gaardien sud-africain sort son premier arrêt !



4

Bon coup-franc côté droit pour le Mexique... Reyes tente de le donner directement, c'était mal joué ! Dans le mur



3

Le Mexique a fait tourner le ballon sous les "olé" du Stade Azteca, l'Afrique du Sud est ensuite huée sur sa première possession



1

Mexique - Afrique du Sud: 0-0





21:00

C'est parti entre les deux équipes à Mexico City !! Quelle ambiance!

