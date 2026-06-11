LIVE : le Mexique mène sur une énorme erreur sud-africaine ! (1-0)
Le Mexique affronte l'Afrique du Sud ce jeudi à midi. Suivez le match d'ouverture de la Coupe du Monde en direct commenté sur Walfoot.
21' 38"
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19
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Excellent ballon de Jimenez vers Reyes à droite... frappe du buteur Quiñones ensuite, à côté
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18
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Mbokazi forcé de revenir jusqu'à son gardien... le Mexique laisse le ballon à son adversaire
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17
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Carte jaune pour Teboho Mokoena
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16
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Les Sud-Africains sont groggy et ne parviennent pas à amener le danger
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9
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Quelle énorme erreur de Williams et Sithole ! Le défenseur reçoit un très mauvais ballon, rate son contrôle et Quiñones en profite !
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9
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But de Julián Andrés Quiñones Quiñones (Erik Lira)
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9
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GOAAAAAAAL POUR LE MEXIQUE !!! On le sentait venir !
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8
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La défense sud-africaine a de la peine à se dégager proprement pour l'instant
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5
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Les Bafana Bafana partent en contre... c'était dangereux mais la dernière passe vers Foster est ratée
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5
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RONWEN WILLIAMS SAUVE L'AFRIQUE DU SUD ! Superbe centre venu de la droite, Jimenez reprend et le gaardien sud-africain sort son premier arrêt !
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4
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Bon coup-franc côté droit pour le Mexique... Reyes tente de le donner directement, c'était mal joué ! Dans le mur
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3
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Le Mexique a fait tourner le ballon sous les "olé" du Stade Azteca, l'Afrique du Sud est ensuite huée sur sa première possession
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1
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Mexique - Afrique du Sud: 0-0
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21:00
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C'est parti entre les deux équipes à Mexico City !! Quelle ambiance!
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20:53
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Bienvenue sur Walfoot pour ce match entre le Mexique et l'Afrique du Sud !
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Rangel Jose
|
| 6.82
Jose Rangel @ Mexique - Afrique du Sud6.82
| Stats importantes
| Temps de jeu
|21
| Buts
|0
| Assists
|0
| Arrêts
| Arrêts
|0
| Dégagements des poings
|0
| Hors-jeu
|0/0
| Ballon capté
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|8/8 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|2/2 (100%)
| Ballons perdus
|0
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 8/8 (100%)
- Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
|
Gallardo Vasconcelos Jesús Daniel
|
| 6.88
Jesús Daniel Gallardo Vasconcelos @ Mexique - Afrique du Sud6.88
| Stats importantes
| Temps de jeu
|21
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|4/7 (57.1%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|4
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 4/7 (57.1%)
|
Vásquez Ibarra Johan Felipe
|
| 7.19
Johan Felipe Vásquez Ibarra @ Mexique - Afrique du Sud7.19
| Stats importantes
| Temps de jeu
|21
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|3
| Tirs contrés
|1
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|20/21 (95.2%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/1 (0%)
| Ballons perdus
|1
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 20/21 (95.2%)
- Tirs cadrés: 0/1
|
Montes Castro César Jasib
|
| 6.83
César Jasib Montes Castro @ Mexique - Afrique du Sud6.83
| Stats importantes
| Temps de jeu
|21
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|2
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Buts sur phase arrêtée
|0/1
| Distribution
| Précision des passes
|16/17 (94.1%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|1/1 (100%)
| Précision des longs ballons
|1/2 (50%)
| Ballons perdus
|2
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 16/17 (94.1%)
- Buts sur phase arrêtée: 0/1
|
Reyes Israel
|
| 7.0
Israel Reyes @ Mexique - Afrique du Sud7.0
| Stats importantes
| Temps de jeu
|21
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|12/12 (100%)
| Passes clés
|2
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|1/1 (100%)
| Précision des longs ballons
|3/3 (100%)
| Ballons perdus
|0
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 12/12 (100%)
- Passes clés: 2
- Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
|
Lira Erik
A
|
| 7.44
Erik Lira @ Mexique - Afrique du Sud7.44
| Stats importantes
| Temps de jeu
|21
| Buts
|0
| Assists
|1
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|1
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|16/16 (100%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|2/2 (100%)
| Ballons perdus
|0
|
|
Plus de stats
- Assists: 1
- Précision des passes: 16/16 (100%)
- Passes clés: 1
- Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
|
Gutierrez Brian
|
| 6.58
Brian Gutierrez @ Mexique - Afrique du Sud6.58
| Stats importantes
| Temps de jeu
|21
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|1
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|0/1 (0%)
| Distribution
| Précision des passes
|5/5 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/1 (0%)
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Tirs cadrés: 0/1
- Dribbles réussis: 0/1 (0%)
|
Fidalgo Fernández Álvaro
|
| 6.54
Álvaro Fidalgo Fernández @ Mexique - Afrique du Sud6.54
| Stats importantes
| Temps de jeu
|21
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|2
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Buts sur phase arrêtée
|0/2
| Distribution
| Précision des passes
|6/6 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|0
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 6/6 (100%)
- Buts sur phase arrêtée: 0/2
|
Quiñones Quiñones Julián Andrés
⚽
|
| 7.82
Julián Andrés Quiñones Quiñones @ Mexique - Afrique du Sud7.82
| Stats importantes
| Temps de jeu
|21
| Buts
|1
| Coup de pied de réparation (goals)
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|2
| Tirs cadrés
|1
| Tirs sur le cadre
|0
| Buts sur phase arrêtée
|0/1
| Distribution
| Précision des passes
|3/4 (75%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|1
|
|
Plus de stats
- Buts: 1
- Tirs cadrés: 1/2
- Buts sur phase arrêtée: 0/1
|
Alvarado Hernández Roberto Carlos
|
| 6.63
Roberto Carlos Alvarado Hernández @ Mexique - Afrique du Sud6.63
| Stats importantes
| Temps de jeu
|21
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Buts sur phase arrêtée
|0/1
| Distribution
| Précision des passes
|4/4 (100%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|1/1 (100%)
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|1
|
|
Plus de stats
- Passes clés: 1
- Buts sur phase arrêtée: 0/1
|
Jiménez Rodríguez Raúl Alonso
|
| 7.13
Raúl Alonso Jiménez Rodríguez @ Mexique - Afrique du Sud7.13
| Stats importantes
| Temps de jeu
|21
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|1
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|2
| Tirs cadrés
|1
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|3/5 (60%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
|Banc
|
Sánchez Ramos Jorge Eduardo
|
|
|
|
|
Álvarez Velázquez Edson Omar
|
|
|
|
|
Romo Luis
|
|
|
|
|
Vega Rojas Ernesto Alexis
|
|
|
|
|
Gimenez Santiago
|
|
|
|
|
Acevedo Carlos
|
|
|
|
|
Ochoa Guillerme
|
|
|
|
|
González Armando
|
|
|
|
|
Pineda Alvarado Orbelín
|
|
|
|
|
Vaargas Obed
|
|
|
|
|
Mora Gilberto
|
|
|
|
|
Chávez Mateo
|
|
|
|
|
Huerta César
|
|
|
|
|
Martínez Ayala Guillermo
|
|
|
|
|
Chavez Luis
|
|
|
|
|
|
|
Williams Ronwen
|
| 6.54
Ronwen Williams @ Mexique - Afrique du Sud6.54
| Stats importantes
| Temps de jeu
|21
| Buts
|0
| Assists
|0
| Arrêts
| Arrêts
|1
| Dégagements des poings
|1
| Hors-jeu
|0/0
| Ballon capté
|1
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|9/10 (90%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/2 (50%)
| Ballons perdus
|1
|
|
Plus de stats
- Arrêts: 1
- Dégagements des poings: 1
- Ballon capté: 1
|
Modiba Maphosa
|
| 6.37
Maphosa Modiba @ Mexique - Afrique du Sud6.37
| Stats importantes
| Temps de jeu
|21
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|2
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|3/3 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|2
|
|
Plus de stats
|
Mbokazi Mbekezeli
|
| 6.31
Mbekezeli Mbokazi @ Mexique - Afrique du Sud6.31
| Stats importantes
| Temps de jeu
|21
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|2
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Buts sur phase arrêtée
|0/1
| Distribution
| Précision des passes
|6/9 (66.7%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/2 (50%)
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 6/9 (66.7%)
- Buts sur phase arrêtée: 0/1
|
Sibisi Nkosinathi
|
| 6.6
Nkosinathi Sibisi @ Mexique - Afrique du Sud6.6
| Stats importantes
| Temps de jeu
|21
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|9/12 (75%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/4 (25%)
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 9/12 (75%)
- Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
|
Okon Ime
|
| 6.21
Ime Okon @ Mexique - Afrique du Sud6.21
| Stats importantes
| Temps de jeu
|21
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|8/9 (88.9%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/1 (0%)
| Ballons perdus
|1
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 8/9 (88.9%)
|
Johnson Mudau Khuliso
|
| 5.92
Khuliso Johnson Mudau @ Mexique - Afrique du Sud5.92
| Stats importantes
| Temps de jeu
|21
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|2
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|2
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|6/8 (75%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/1 (0%)
| Ballons perdus
|4
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 6/8 (75%)
|
Mokoena Teboho
|
| 6.06
Teboho Mokoena @ Mexique - Afrique du Sud6.06
| Stats importantes
| Temps de jeu
|21
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|1
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
1 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|6/9 (66.7%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/1 (0%)
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 6/9 (66.7%)
|
Sithole Yaya
|
| 5.78
Yaya Sithole @ Mexique - Afrique du Sud5.78
| Stats importantes
| Temps de jeu
|21
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|5/6 (83.3%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|2
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 5/6 (83.3%)
|
Adams Jayden
|
| 6.29
Jayden Adams @ Mexique - Afrique du Sud6.29
| Stats importantes
| Temps de jeu
|21
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/1 (100%)
| Distribution
| Précision des passes
|9/12 (75%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/1 (0%)
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 9/12 (75%)
- Dribbles réussis: 1/1 (100%)
|
Rayners Iqraam
|
| 6.22
Iqraam Rayners @ Mexique - Afrique du Sud6.22
| Stats importantes
| Temps de jeu
|21
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|3/3 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|1
|
|
Plus de stats
|
Foster Lyle
|
| 5.96
Lyle Foster @ Mexique - Afrique du Sud5.96
| Stats importantes
| Temps de jeu
|21
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Buts sur phase arrêtée
|0/1
| Distribution
| Précision des passes
|1/3 (33.3%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/1 (0%)
| Ballons perdus
|2
|
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Plus de stats
- Buts sur phase arrêtée: 0/1
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Chaine Sipho
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Cross Bradley
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Sebelebele Kamogelo
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Matuludi Thabang
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Ndamane Khulumani
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Mbatha Thalente
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Appollis Oswin
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Moremi Tshepang
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Mofokeng Relebohile
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Zwane Themba
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Maseko Thapelo
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Makgopa Evidence
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Kabini Samukelo
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Goss Ricardo
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Makhanya Olwethu
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