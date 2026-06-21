Suis Belgique - Iran en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.
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Date: 21/06/2026 21:00
Compétition: Coupe du Monde
journée: Journée 2
Stade: SoFi Stadium

LIVE : Suivez Belgique-Iran en direct commenté (21h)

Ce dimanche à Los Angeles, les Diables Rouges affrontent l'Iran. Un match crucial pour la suite de la phase de poules.

Florent Malice



présentation (du match)

Gagner pour éviter un scénario hollywoodien : les Diables Rouges ne peuvent pas sous-estimer l'Iran
Florent Malice
depuis Los Angeles
| Commentaire
Gagner pour éviter un scénario hollywoodien : les Diables Rouges ne peuvent pas sous-estimer l'Iran
Photo: AI generated

Les Diables Rouges n'ont déjà plus droit à l'erreur ou presque : il faudra battre l'Iran pour encore croire à la première place, et même pour éviter tout scénario catastrophe. Dans cette Coupe du Monde si imprévisible, autant vous dire qu'on est moins à l'aise que prévu.

Le premier éliminé de cette Coupe du Monde 2026 est connu. Et qui aurait parié que ce serait une équipe européenne ? Dans leur arrogance, les Européens pensent souvent que la Coupe du Monde est d'un niveau moins relevé que, par exemple, un Euro. Quart de finaliste du dernier Euro, la Turquie se disait donc certainement qu'elle pouvait remporter son groupe. 

Résultat : avant même d'affronter les USA, 13e au classement FIFA et sur papier rival des Turcs pour la première place, ces derniers sont éliminés. Cela signifie aussi qu'en cas de match nul entre le Paraguay et l'Australie, l'un des meilleurs troisièmes aura 4 points - autrement dit que finir meilleur troisième peut nécessiter plus de points que prévu si d'autres groupes sont aussi surprenants. 

La Belgique ne peut pas sous-estimer l'Iran 

Quel rapport avec nos Diables Rouges, qui défient l'Iran ce dimanche dans ce futuriste SoFi Stadium de Los Angeles qui a laissé bouche bée même Romelu Lukaku ? Tout simplement ceci : qu'il ne faudra pas baisser sa garde face à l'Iran. Malgré les circonstances compliquées qui entourent la Team Melli ? Surtout en raison de ces circonstances.

L'Iran est, comme le clame sa fédération, la "plus opprimée des sélections de l'histoire de la Coupe du Monde". C'est factuel : les conditions dans lesquelles les joueurs iraniens participent à ce tournoi sont dantesques, et étaient évitables. Si l'administration américaine ne comptait pas assouplir ses règles, c'était à la FIFA d'être réaliste et de déplacer l'Iran dans une autre poule afin de disputer ses matchs au Mexique, par exemple. Un peu de lucidité aurait dû prévaloir.

Mais ces conditions (courtes nuits, beaucoup de déplacements, stress de contrôles aux frontières) peuvent également pousser l'Iran à tout donner. Face à la Nouvelle-Zélande, les joueurs iraniens ont montré beaucoup de naïveté défensive, mais ils savent que rien n'est fait. Sortir des poules dans un tel contexte serait un symbole fort. Aucun de nos joueurs ne peut même vaguement imaginer la situation dans laquelle les joueurs de l'Iran se trouvent, et l'impact que cela peut avoir sur leur performance. 

Éviter un scénario hollywoodien 

L'Iran qui crée la surprise face au 10e mondial, la Belgique qui se retrouve dans une situation catastrophique : ce serait un scénario dont on pourrait vendre les droits pour un beau montant à l'ombre du sigle Hollywood, que beaucoup de supporters belges vont prendre en photo ce week-end.

Nous nous sommes promenés ce vendredi sur Hollywood Boulevard, sorte de parenthèse glamour entre un Downtown Los Angeles bigarré (faute d'autre mot) et un SoFi Stadium... situé à 1h30 de bus de Hollywood. Cinquante-quatre arrêts (!) plus tard, nous avons enfin pu découvrir, juste avant les Diables, cette enceinte hallucinante qu'on a hâte de voir dans des conditions de match ce dimanche. Les joueurs, eux, semblaient détendus. On aimerait l'être...

Prono Belgique - Iran

Belgique gagne
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Coupe du Monde

 Journée 2
République tchèque République tchèque 1-1 Afrique du Sud Afrique du Sud
Suisse Suisse 4-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Canada Canada 6-0 Quatar Quatar
Mexique Mexique 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Etats-Unis Etats-Unis 2-0 Australie Australie
Ecosse Ecosse 0-1 Maroc Maroc
Brésil Brésil 3-0 Haïti Haïti
Turquie Turquie 0-1 Paraguay Paraguay
Pays-Bas Pays-Bas 5-1 Suède Suède
Allemagne Allemagne 2-1 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Equateur Equateur 0-0 Curacao Curacao
Tunisie Tunisie 0-4 Japon Japon
Espagne Espagne 3-0 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Belgique Belgique 21:00 Iran Iran
Uruguay Uruguay 22/06 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 22/06 Egypte Egypte
Argentine Argentine 22/06 Autriche Autriche
France France 22/06 Iraq Iraq
Norvège Norvège 23/06 Sénégal Sénégal
Jordanie Jordanie 23/06 Algérie Algérie
Portugal Portugal 23/06 Ouzbékistan Ouzbékistan
Angleterre Angleterre 23/06 Ghana Ghana
Panama Panama 24/06 Croatie Croatie
Colombie Colombie 24/06 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
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