LIVE : Enorme occasion belge !! Mais c'est toujours 0-0 !

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Florent Malice
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Oooh la tête de Khalilzadeh dans le petit filet
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Corner obtenu par Nemati au duel avec Ngoy, beau travail de l'Iranien
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Centre de Maxim De Cuyper... trop long
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Courtois sort devant Taremi cherché dans le dos de la défense...
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LUKEBAKIO !!! Il a tenté sa spéciale, Beiranvand repousse et Vanaken reprend au-dessus !
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Superbe jeu en triangle de Vanaken et KDB... ça finit en centre contré côté droit
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QUELLE ENORME OCCASION BELGE !!! De Bruyne envoie un centre dans le petit rectangle, personne ne la met au fond, ni Lukaku ni De Cuyper !!!
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Thomas Meunier
Timothy Castagne
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Nicolas Raskin
Hans Vanaken
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Alexis Saelemaekers
Dodi Lukebakio
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Triple changement... et Romelu Lukaku reste sur le terrain... c'est très surprenant ! Garcia avait assuré qu'il ne jouerait qu'une heure !
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Grosse perte de balle de Raskin ! Jahanbaksh envoie un centre que Mechele repousse !
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Aaaah Lukakuuu... il est trouvé dans l'axe dos au but mais pousse le ballon trop loin en se retournant !
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ET COURTOIS !! Encore un grand arrêt devant Taremi ! Ca partait d'une longue touche iranienne, une nouvelle fois !
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Belle phase belge ! De Cuyper voit sa frappe contrée... centre de KDB vers Trossard dont la tête passe à côté !
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C'est donné au second poteau... reprise en un temps de Saelemaekers dans le petit filet
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Le corner sur la tête d'un défenseur iranien... nouveau corner...
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Trossard a apparemment très mal... va-t-il être remplacé ?
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Bon coup-franc obtenu côté gauche par Trossard
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Frappe contrée de KDB ! Corner !
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Dès la reprise, l'entrant Jahanbakhsh s'infiltre et frappe à côté
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Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
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45+8
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Quel ballon fan-tas-ti-que de Nathan Ngoy vers Kevin de Bruyne !!! Dont le centre passe juste au-dessus de la tête de Lukaku !
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45+5
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Bonne percée de Saelemaekers côté droit, il rentre dans le rectangle... c'est repoussé
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45+3
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Lukaku tente de passer en force, il faut trois hommes pour l'arrêter... mais Saelemaekers ne peut pas en profiter !
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45+2
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Il y a 8 minutes de temps additionnel...
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Saleh Hardani
Alireza Jahanbakhsh
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Saelemaekers perturbe la défense iranienne ! Hajsafi doit s'y reprendre à deux fois pour l'empêcher de servir Lukaku
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Trossard et De Bruyne combinent... frappe contrée de KDB !
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BEIRANVAND ! Sur une reprise de De Cuyper ! Quel bon ballon de Tielemans dans le dos de la défense !
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Hajsafi récupère un ballon... il rate sa relance, De Bruyne en profite mais ses une-deux avec Lukaku ne donnent rien
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Oooh le beau ballon de Trossard vers De Bruyne qui reprend en un temps, c'est un peu trop mou pour tromper Beiranvand
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Ngoy perd un ballon devant Taremi... il fait la faute derrière, croit-on, mais non, l'arbitre ne dit rien
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Nouvelle règle qui surprend toujours un peu : la touche de Meunier a mis trop longtemps à être donnée et l'Iran récupère donc la balle
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C'est mal donné par De Cuyper
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Bon coup-franc lointain pour la Belgique...
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Grosse intervention de Taremi sur De Bruyne... pas de faute, dit l'arbitre argentin
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Bon centre de Tielemans trouvé côté gauche... la tête de Lukaku passe au-dessus
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Kanaani intervient bien sur un extérieur de De Bruyne qui tentait d'aller chercher Trossard
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Carte jaune pour Ezatolahi qui stoppe fautivement Saelemaekers lancé
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Carte jaune pour Saeid Ezatolahi
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C'est reparti...
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Cet hydration break vous est présenté par Walfoot.be
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Centre de Meunier, Beiranvand capte tranquillement
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KDB trouve Saelemaekers d'une magnifique ouverture... les Belges accélèrent le tempo
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C'était vraiment hors-jeu d'un millimètre ! On a eu très, très chaud !
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Le but est ANNULÉ ! Mehdi Taremi était hors-jeu sur ce coup-franc magnifiquement joué par l'Iran !
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Le VAR vérifie s'il y a hors-jeu...
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Eeeeeet c'est le goal de l'Iran... quelle catastrophe...
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Bon coup-franc obtenu par l'Iran sur une faute de main plein axe
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Reprise de Ngoy sur le corner... au-dessus
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ET YOURI TIELEMANS ! Sur Beiranvand ! Corner !
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Tielemans essaie d'aller chercher Meunier d'un centre depuis la droite, la défense iranienne se dégage !
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Superbe ouverture de Nathan Ngoy vers Trossard... centre ensuite, Lukaku tente de se frayer un chemin...
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Saelemaekers accélère, puis perd le ballon... Mauvaise remise ensuite de Lukaku sur la phase suivante...
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Très belle ouverture vers KDB qui trouve Trossard dans l'axe... le Gunner crochète, mais sa frappe est contrée
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Raskin lance Lukaku en profondeur mais c'est un tout petit peu trop long !
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Beau dribble de Trossard cette fois... mais le centre derrière est un peu trop long
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Perte de balle de Trossard côté gauche... mais le long ballon de Mohebi est imprécis
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Sur une longue touche, Kanaani est au point de penalty et reprend, Courtois intervient de justesse... corner iranien !
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THIBAUT COURTOIS NOUS SAUVE !!!
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Bien défendu de Meunier sur un long ballon iranien vers le côté gauche
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Dégagement raté de Beiranvand... mais la Belgique n'en profite pas, remise ratée de Lukaku
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Centre de Saelemaekers depuis l'autre côté désormais... c'est encore repoussé
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La première frappe, contrée, de Lukaku ! Il était bien trouvé par KDB
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DE CUYPER !!! Superbement joué de Trossard qui met en retrait, frappe contrée de Kevin De Bruyne et Maxim De Cuyper surgit, mais Beiranvand capte !
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De Bruyne prend sa chance... c'est à côté ! Sur la phase précédente, Tielemans a trop hésité
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Nemati offre une grosse perte de balle à Saelemaekers, mais Lukaku rate son une-deux
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Carte jaune pour Romelu Lukaku en raison d'un contact avec le gardien iranien
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Carte jaune pour Romelu Lukaku
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3
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Le corner est repoussé, De Bruyne envoie ensuite un très bon centre que Beiranvand capte difficilement !
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Corner obtenu par Alexis Saelemaekers
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Perte de balle de Meunier, long ballon iranien vers Taremi mais Mechele intervient bien
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Et c'est parti pour ce match crucial !
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Belgique - Iran: 0-0
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20:58
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Bienvenue au SoFi Stadium ! Un stade absolument fou dans lequel la Belgique et l'Iran s'affrontent dans quelques instants !
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20:10
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Belgique:
Thibaut Courtois
- Thomas Meunier
- Brandon Mechele
- Nathan Ngoy
- Maxim De Cuyper
- Youri Tielemans
- Nicolas Raskin
- Alexis Saelemaekers
- Kevin De Bruyne
- Leandro Trossard
- Romelu Lukaku
Banc:
Arthur Theate
- Axel Witsel
- Senne Lammens
- Mike Penders
- Dodi Lukebakio
- Koni De Winter
- Charles De Ketelaere
- Joaquin Seys
- Diego Moreira
- Hans Vanaken
- Timothy Castagne
- Amadou Onana
- Matias Fernandez Pardo
Iran:
Alireza Beiranvand
- Saleh Hardani
- Shoja Khalilzadeh
- Mohammadhossein Kanaani
- Ali Nemati
- Saman Ghoddos
- Saeid Ezatolahi
- Mohammad Mohebi
- Ramin Rezaeian
- Mehdi Taremi
- Ehsan Hajsafi
Banc:
Payam Niazmand
- Ali Alipour
- Amirhossein Hosseinzadeh
- Mohammad Ghorbani
- Amirmohammad Razzaghinia
- Aria Yousefi
- Mehdi Ghaedi
- Danial Eiri
- Shahriar Moghanlou
- Milad Mohammadi
- Alireza Jahanbakhsh
- Rouzbeh Cheshmi
- Mehdi Torabi
- Seyed Hossein Hosseini
- Dennis-Yerai Eckert Ayensa
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19:15
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Des conditions pas loin d'être idéales
Alors que la canicule bat son plein en Belgique, les Diables évolueront sous des températures assez clémentes : de 23 à 24 degrés prévus durant la rencontre. Parfait pour la pratique du football. Seule ombre au tableau : l'alerte quant à la qualité de l'air.
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