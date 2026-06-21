Date: 21/06/2026 21:00
Compétition: Coupe du Monde
journée: Journée 2
Stade: SoFi Stadium

LIVE : Enorme occasion belge !! Mais c'est toujours 0-0 !

Ce dimanche à Los Angeles, les Diables Rouges affrontent l'Iran. Un match crucial pour la suite de la phase de poules.

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Classement Live
Temps   65' 11" 
Florent Malice
65
 Oooh la tête de Khalilzadeh dans le petit filet
65
 Corner obtenu par Nemati au duel avec Ngoy, beau travail de l'Iranien
64
 Centre de Maxim De Cuyper... trop long
63
 Courtois sort devant Taremi cherché dans le dos de la défense...
62
 LUKEBAKIO !!! Il a tenté sa spéciale, Beiranvand repousse et Vanaken reprend au-dessus !
62
 Superbe jeu en triangle de Vanaken et KDB... ça finit en centre contré côté droit
59
 QUELLE ENORME OCCASION BELGE !!! De Bruyne envoie un centre dans le petit rectangle, personne ne la met au fond, ni Lukaku ni De Cuyper !!!
58
 remplacé Thomas Meunier
remplaçant Timothy Castagne
58
 remplacé Nicolas Raskin
remplaçant Hans Vanaken
58
 remplacé Alexis Saelemaekers
remplaçant Dodi Lukebakio
58
 Triple changement... et Romelu Lukaku reste sur le terrain... c'est très surprenant ! Garcia avait assuré qu'il ne jouerait qu'une heure !
56
 Grosse perte de balle de Raskin ! Jahanbaksh envoie un centre que Mechele repousse !
55
 Aaaah Lukakuuu... il est trouvé dans l'axe dos au but mais pousse le ballon trop loin en se retournant !
53
 ET COURTOIS !! Encore un grand arrêt devant Taremi ! Ca partait d'une longue touche iranienne, une nouvelle fois !
51
 Belle phase belge ! De Cuyper voit sa frappe contrée... centre de KDB vers Trossard dont la tête passe à côté !
50
 C'est donné au second poteau... reprise en un temps de Saelemaekers dans le petit filet
49
 Le corner sur la tête d'un défenseur iranien... nouveau corner...
48
 Trossard a apparemment très mal... va-t-il être remplacé ?
47
 Bon coup-franc obtenu côté gauche par Trossard
47
 Frappe contrée de KDB ! Corner !
46
 Dès la reprise, l'entrant Jahanbakhsh s'infiltre et frappe à côté


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45+8
 Quel ballon fan-tas-ti-que de Nathan Ngoy vers Kevin de Bruyne !!! Dont le centre passe juste au-dessus de la tête de Lukaku !
45+5
 Bonne percée de Saelemaekers côté droit, il rentre dans le rectangle... c'est repoussé
45+3
 Lukaku tente de passer en force, il faut trois hommes pour l'arrêter... mais Saelemaekers ne peut pas en profiter !
45+2
 Il y a 8 minutes de temps additionnel...
45
 remplacé Saleh Hardani
remplaçant Alireza Jahanbakhsh
45
 Saelemaekers perturbe la défense iranienne ! Hajsafi doit s'y reprendre à deux fois pour l'empêcher de servir Lukaku
44
 Trossard et De Bruyne combinent... frappe contrée de KDB !
44
 BEIRANVAND ! Sur une reprise de De Cuyper ! Quel bon ballon de Tielemans dans le dos de la défense !
42
 Hajsafi récupère un ballon... il rate sa relance, De Bruyne en profite mais ses une-deux avec Lukaku ne donnent rien
42
 Oooh le beau ballon de Trossard vers De Bruyne qui reprend en un temps, c'est un peu trop mou pour tromper Beiranvand
41
 Ngoy perd un ballon devant Taremi... il fait la faute derrière, croit-on, mais non, l'arbitre ne dit rien
41
 Nouvelle règle qui surprend toujours un peu : la touche de Meunier a mis trop longtemps à être donnée et l'Iran récupère donc la balle
39
 C'est mal donné par De Cuyper
39
 Bon coup-franc lointain pour la Belgique...
37
 Grosse intervention de Taremi sur De Bruyne... pas de faute, dit l'arbitre argentin
36
 Bon centre de Tielemans trouvé côté gauche... la tête de Lukaku passe au-dessus
34
 Kanaani intervient bien sur un extérieur de De Bruyne qui tentait d'aller chercher Trossard
33
 Carte jaune pour Ezatolahi qui stoppe fautivement Saelemaekers lancé
33
  Carte jaune pour Saeid Ezatolahi
33
 C'est reparti...
30
 Cet hydration break vous est présenté par Walfoot.be
29
 Centre de Meunier, Beiranvand capte tranquillement
29
 KDB trouve Saelemaekers d'une magnifique ouverture... les Belges accélèrent le tempo
28
 C'était vraiment hors-jeu d'un millimètre ! On a eu très, très chaud !
27
 Le but est ANNULÉ ! Mehdi Taremi était hors-jeu sur ce coup-franc magnifiquement joué par l'Iran !
26
 Le VAR vérifie s'il y a hors-jeu...
25
 Eeeeeet c'est le goal de l'Iran... quelle catastrophe...
24
 Bon coup-franc obtenu par l'Iran sur une faute de main plein axe
23
 Reprise de Ngoy sur le corner... au-dessus
22
 ET YOURI TIELEMANS ! Sur Beiranvand ! Corner !
22
 Tielemans essaie d'aller chercher Meunier d'un centre depuis la droite, la défense iranienne se dégage !
21
 Superbe ouverture de Nathan Ngoy vers Trossard... centre ensuite, Lukaku tente de se frayer un chemin...
20
 Saelemaekers accélère, puis perd le ballon... Mauvaise remise ensuite de Lukaku sur la phase suivante...
19
 Très belle ouverture vers KDB qui trouve Trossard dans l'axe... le Gunner crochète, mais sa frappe est contrée
17
 Raskin lance Lukaku en profondeur mais c'est un tout petit peu trop long !
17
 Beau dribble de Trossard cette fois... mais le centre derrière est un peu trop long
15
 Perte de balle de Trossard côté gauche... mais le long ballon de Mohebi est imprécis
14
 Sur une longue touche, Kanaani est au point de penalty et reprend, Courtois intervient de justesse... corner iranien !
14
 THIBAUT COURTOIS NOUS SAUVE !!!
14
 Bien défendu de Meunier sur un long ballon iranien vers le côté gauche
13
 Dégagement raté de Beiranvand... mais la Belgique n'en profite pas, remise ratée de Lukaku
12
 Centre de Saelemaekers depuis l'autre côté désormais... c'est encore repoussé
10
 La première frappe, contrée, de Lukaku ! Il était bien trouvé par KDB
9
 DE CUYPER !!! Superbement joué de Trossard qui met en retrait, frappe contrée de Kevin De Bruyne et Maxim De Cuyper surgit, mais Beiranvand capte !
8
 De Bruyne prend sa chance... c'est à côté ! Sur la phase précédente, Tielemans a trop hésité
7
 Nemati offre une grosse perte de balle à Saelemaekers, mais Lukaku rate son une-deux
4
 Carte jaune pour Romelu Lukaku en raison d'un contact avec le gardien iranien
3
  Carte jaune pour Romelu Lukaku
3
 Le corner est repoussé, De Bruyne envoie ensuite un très bon centre que Beiranvand capte difficilement !
2
 Corner obtenu par Alexis Saelemaekers
2
 Perte de balle de Meunier, long ballon iranien vers Taremi mais Mechele intervient bien

1
 Et c'est parti pour ce match crucial !
1
 Belgique - Iran: 0-0
20:58
 Bienvenue au SoFi Stadium ! Un stade absolument fou dans lequel la Belgique et l'Iran s'affrontent dans quelques instants !

20:10
Belgique - Iran

Belgique (Belgique - Iran)
Belgique: Thibaut Courtois - Thomas Meunier - Brandon Mechele - Nathan Ngoy - Maxim De Cuyper - Youri Tielemans - Nicolas Raskin - Alexis Saelemaekers - Kevin De Bruyne - Leandro Trossard - Romelu Lukaku
Banc: Arthur Theate - Axel Witsel - Senne Lammens - Mike Penders - Dodi Lukebakio - Koni De Winter - Charles De Ketelaere - Joaquin Seys - Diego Moreira - Hans Vanaken - Timothy Castagne - Amadou Onana - Matias Fernandez Pardo

Iran (Belgique - Iran)
Iran: Alireza Beiranvand - Saleh Hardani - Shoja Khalilzadeh - Mohammadhossein Kanaani - Ali Nemati - Saman Ghoddos - Saeid Ezatolahi - Mohammad Mohebi - Ramin Rezaeian - Mehdi Taremi - Ehsan Hajsafi
Banc: Payam Niazmand - Ali Alipour - Amirhossein Hosseinzadeh - Mohammad Ghorbani - Amirmohammad Razzaghinia - Aria Yousefi - Mehdi Ghaedi - Danial Eiri - Shahriar Moghanlou - Milad Mohammadi - Alireza Jahanbakhsh - Rouzbeh Cheshmi - Mehdi Torabi - Seyed Hossein Hosseini - Dennis-Yerai Eckert Ayensa

19:15
 Des conditions pas loin d'être idéales
Alors que la canicule bat son plein en Belgique, les Diables évolueront sous des températures assez clémentes : de 23 à 24 degrés prévus durant la rencontre. Parfait pour la pratique du football. Seule ombre au tableau : l'alerte quant à la qualité de l'air.



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Belgique Belgique
Courtois Thibaut 90' 6.65 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Meunier Thomas 58' 6.3 -
  • Précision des passes: 32/41 (78%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Mechele Brandon 90' 6.87 -
  • Précision des passes: 67/74 (90.5%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Ngoy Nathan 90' 7.12 -
  • Précision des passes: 72/76 (94.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
De Cuyper Maxim 90' 7.12 -
  • Précision des passes: 38/44 (86.4%)
  • Tirs cadrés: 3/4
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Tielemans Youri 90' 6.65 -
  • Précision des passes: 31/35 (88.6%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Raskin Nicolas 58' 7.02 -
  • Précision des passes: 60/67 (89.6%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Saelemaekers Alexis 58' 6.46 -
  • Précision des passes: 16/22 (72.7%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
Plus de stats
De Bruyne Kevin 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 40/49 (81.6%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/5
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 2/9 (22.2%)
Plus de stats
Trossard Leandro 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 37/43 (86%)
  • Passes clés: 6
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Lukaku Romelu   90' 6.13 -
  • Précision des passes: 10/15 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Theate Arthur 0'  
Witsel Axel 0'  
Lammens Senne 0'  
Penders Mike 0'  
Lukebakio Dodi 32' 6.76 -
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
De Winter Koni 0'  
De Ketelaere Charles 0'  
Seys Joaquin 0'  
Moreira Diego 0'  
Vanaken Hans 32' 6.18 -
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Castagne Timothy 32' 6.49 -
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
Plus de stats
Onana Amadou 0'  
Fernandez Pardo Matias 0'  
 

Iran Iran
Beiranvand Alireza 90' 7.93 -
  • Arrêts: 6
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 9/20 (45%)
Plus de stats
Hardani Saleh 45' 6.39 -
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Khalilzadeh Shoja 90' 6.87 -
  • Précision des passes: 10/10 (100%)
Plus de stats
Kanaani Mohammadhossein 90' 6.81 -
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Nemati Ali 90' 6.57 -
  • Précision des passes: 5/9 (55.6%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Ghoddos Saman 90' 6.35 -
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
Plus de stats
Ezatolahi Saeid   90' 6.44 -
  • Précision des passes: 4/10 (40%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Mohebi Mohammad 90' 6.46 -
  • Précision des passes: 6/10 (60%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Rezaeian Ramin 90' 6.55 -
  • Précision des passes: 5/11 (45.5%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Taremi Mehdi 90' 6.33 -
  • Précision des passes: 11/15 (73.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Hajsafi Ehsan 90' 5.97 -
  • Précision des passes: 3/10 (30%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Banc
Niazmand Payam 0'  
Alipour Ali 0'  
Hosseinzadeh Amirhossein 0'  
Ghorbani Mohammad 0'  
Razzaghinia Amirmohammad 0'  
Yousefi Aria 0'  
Ghaedi Mehdi 0'  
Eiri Danial 0'  
Moghanlou Shahriar 0'  
Mohammadi Milad 0'  
Jahanbakhsh Alireza 45' 6.64 -
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Cheshmi Rouzbeh 0'  
Torabi Mehdi 0'  
Hosseini Seyed Hossein 0'  
Eckert Ayensa Dennis-Yerai 0'  

présentation (du match)

Gagner pour éviter un scénario hollywoodien : les Diables Rouges ne peuvent pas sous-estimer l'Iran
Florent Malice
depuis Los Angeles
| Commentaire
Gagner pour éviter un scénario hollywoodien : les Diables Rouges ne peuvent pas sous-estimer l'Iran
Photo: AI generated

Les Diables Rouges n'ont déjà plus droit à l'erreur ou presque : il faudra battre l'Iran pour encore croire à la première place, et même pour éviter tout scénario catastrophe. Dans cette Coupe du Monde si imprévisible, autant vous dire qu'on est moins à l'aise que prévu.

Le premier éliminé de cette Coupe du Monde 2026 est connu. Et qui aurait parié que ce serait une équipe européenne ? Dans leur arrogance, les Européens pensent souvent que la Coupe du Monde est d'un niveau moins relevé que, par exemple, un Euro. Quart de finaliste du dernier Euro, la Turquie se disait donc certainement qu'elle pouvait remporter son groupe. 

Résultat : avant même d'affronter les USA, 13e au classement FIFA et sur papier rival des Turcs pour la première place, ces derniers sont éliminés. Cela signifie aussi qu'en cas de match nul entre le Paraguay et l'Australie, l'un des meilleurs troisièmes aura 4 points - autrement dit que finir meilleur troisième peut nécessiter plus de points que prévu si d'autres groupes sont aussi surprenants. 

La Belgique ne peut pas sous-estimer l'Iran 

Quel rapport avec nos Diables Rouges, qui défient l'Iran ce dimanche dans ce futuriste SoFi Stadium de Los Angeles qui a laissé bouche bée même Romelu Lukaku ? Tout simplement ceci : qu'il ne faudra pas baisser sa garde face à l'Iran. Malgré les circonstances compliquées qui entourent la Team Melli ? Surtout en raison de ces circonstances.

L'Iran est, comme le clame sa fédération, la "plus opprimée des sélections de l'histoire de la Coupe du Monde". C'est factuel : les conditions dans lesquelles les joueurs iraniens participent à ce tournoi sont dantesques, et étaient évitables. Si l'administration américaine ne comptait pas assouplir ses règles, c'était à la FIFA d'être réaliste et de déplacer l'Iran dans une autre poule afin de disputer ses matchs au Mexique, par exemple. Un peu de lucidité aurait dû prévaloir.

Mais ces conditions (courtes nuits, beaucoup de déplacements, stress de contrôles aux frontières) peuvent également pousser l'Iran à tout donner. Face à la Nouvelle-Zélande, les joueurs iraniens ont montré beaucoup de naïveté défensive, mais ils savent que rien n'est fait. Sortir des poules dans un tel contexte serait un symbole fort. Aucun de nos joueurs ne peut même vaguement imaginer la situation dans laquelle les joueurs de l'Iran se trouvent, et l'impact que cela peut avoir sur leur performance. 

Éviter un scénario hollywoodien 

L'Iran qui crée la surprise face au 10e mondial, la Belgique qui se retrouve dans une situation catastrophique : ce serait un scénario dont on pourrait vendre les droits pour un beau montant à l'ombre du sigle Hollywood, que beaucoup de supporters belges vont prendre en photo ce week-end.

Nous nous sommes promenés ce vendredi sur Hollywood Boulevard, sorte de parenthèse glamour entre un Downtown Los Angeles bigarré (faute d'autre mot) et un SoFi Stadium... situé à 1h30 de bus de Hollywood. Cinquante-quatre arrêts (!) plus tard, nous avons enfin pu découvrir, juste avant les Diables, cette enceinte hallucinante qu'on a hâte de voir dans des conditions de match ce dimanche. Les joueurs, eux, semblaient détendus. On aimerait l'être...

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Les Diables Rouges n'ont pas le droit à l'erreur contre l'Iran. Pour Georges Leekens, la Belgique s'imposera largement.

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Une victoire contre l'Iran rapprocherait la Belgique des seizièmes de finale. Thomas Meunier attend une réaction et croit pleinement au potentiel des Diables Rouges.

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Les Diables Rouges joueront contre l'Iran à proximité d'un important incendie qui frappe Los Angeles.

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16:30

La Belgique devra se passer de Jérémy Doku contre l'Iran. Et cette absence pourrait ne pas être la dernière durant cette Coupe du monde 2026.

Coupe du Monde

 Journée 2
République tchèque République tchèque 1-1 Afrique du Sud Afrique du Sud
Suisse Suisse 4-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Canada Canada 6-0 Quatar Quatar
Mexique Mexique 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Etats-Unis Etats-Unis 2-0 Australie Australie
Ecosse Ecosse 0-1 Maroc Maroc
Brésil Brésil 3-0 Haïti Haïti
Turquie Turquie 0-1 Paraguay Paraguay
Pays-Bas Pays-Bas 5-1 Suède Suède
Allemagne Allemagne 2-1 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Equateur Equateur 0-0 Curacao Curacao
Tunisie Tunisie 0-4 Japon Japon
Espagne Espagne 4-0 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Belgique Belgique 0-0 Iran Iran
Uruguay Uruguay 22/06 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 22/06 Egypte Egypte
Argentine Argentine 22/06 Autriche Autriche
France France 22/06 Iraq Iraq
Norvège Norvège 23/06 Sénégal Sénégal
Jordanie Jordanie 23/06 Algérie Algérie
Portugal Portugal 23/06 Ouzbékistan Ouzbékistan
Angleterre Angleterre 23/06 Ghana Ghana
Panama Panama 24/06 Croatie Croatie
Colombie Colombie 24/06 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
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