LIVE : Leandro Trossard ouvre le score pour la Belgique ! (0-1)

La Coupe du Monde 2026 des Diables Rouges n'a pas encore vraiment commencé. Tout le monde attend le déclic, et il doit avoir lieu ce vendredi soir heure locale, ce samedi heure belge, face à la Nouvelle-Zélande.

Quatre ans plus tard, rebelote. Personne ne s'attendait à ce que comme en 2022 au Qatar, la Belgique joue le tout pour le tout dans son troisième match de poules, après deux matchs assez piteux pour lancer son tournoi.

Les situations sont un peu différentes : en 2022, tout le monde savait que cette génération était sur la fin et que Roberto Martinez dirigeait le tournoi de trop. L'ambiance était exécrable, Lukaku dans un moins bon état physique encore, et même si les Diables avaient gagné un match, c'était totalement immérité.

Ici, les attentes étaient à la fois moins élevées parce que le souvenir de 2018 s'est estompé et que des années de mauvais résultats ont refroidi tout le monde. Mais les Diables étaient aussi, paradoxalement, entourés d'un optimisme qui rappelait 2014 plutôt que 2018 : le début de quelque chose de neuf, une nouvelle génération rafraîchissante. Et voilà que c'est le même marasme que d'habitude, avec un coach qui ferait passer Domenico Tedesco pour culotté dans ce tournoi.

Une élimination serait le pire échec de l'histoire du football belge

La Belgique a connu des années de vaches maigres, c'est un fait. Ne parvenir à se qualifier pour aucun tournoi entre 2002 et 2014 était un gros échec - à relativiser de par le fait que ces années correspondaient à une période de transition entre les générations précédentes et la suivante. La Belgique n'était, dans les années 2000, tout simplement pas assez bonne.

Quels autres échecs a-t-on vécu ? Ceux de 94 et 2002 ont été vécu comme des injustices. Celui de 2016 contre le Pays de Galles reste l'un des pires de l'histoire, que 2022 a largement détrôné. Mais ne pas sortir d'un tel groupe en 2026, alors que huit troisièmes se qualifient ? Ce serait d'assez loin le pire échec de l'histoire du football belge. Cela signerait la fin de l'ère Garcia, à coup sûr. Pour être honnête, on se refuse encore à l'envisager...