Date: 27/06/2026 05:00
Compétition: Coupe du Monde
journée: Journée 3
Stade: BC Place Stadium

LIVE : Leandro Trossard ouvre le score pour la Belgique ! (0-1)

Ce vendredi à Vancouver, à 20h heure locale (5h heure belge), la Belgique affronte la Nouvelle-Zélande. Victoire obligatoire.

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Classement Live
Temps   38' 45" 
Florent Malice
38
 Mauvaise touche de Bindon captée par Courtois... qui rate sa relance
38
 Oooh le centre de Payne repoussé par Mechele !
36
 Contre néo-zélandais emmené par Singh... qui ralentit trop le jeu, tous les Diables ont pu se replier
33
 Excellent centre néo-zélandais un peu trop haut pour Wood, Theate intervient
31
 Belle passe de Kevin De Bruyne à destination de Castagne, c'est juste un peu trop long
31
 Courtois s'interpose !
30
 Bien défendu de Maxim De Cuyper ... corner maintenant concédé par Vanaken
29
 La Nouvelle-Zélande sort enfin de son camp et obtient une touche haute
29
 C'est Tim Payne qui dévie le ballon et offre le but à Trossard
28

But 		But de Leandro Trossard
28
 Trossard ouvre le score ! (0-1)
GOAAAAAAAAAAAAAAAAAL ! Leandro Trossard ! Le ballon passe devant tout le monde, c'est dévié au second poteau et c'est but !
27
 Après la pause hydration, les Diables obtiennent un corner
22
 PAS de penalty ! La main était dans une position naturelle, annonce l'arbitre !
22
 Décision du VAR: pas de penalty
21
 Le VAR vérifie s'il y a penalty
21
 ... l'arbitre va vérifier sur l'écran...
20
 Penalty pour Belgique
20
 La frappe a été déviée de la main, semble-t-il
20
 Eeet PENALTY pour la Belgique !!!
19
 Trossaaaaard, dévié au-dessus !
19
 Pour l'instant, la défense belge musèle totalement Chris Wood, qui ne gagne aucun duel sur les longs ballons envoyés par sa défense
18
 Mal joué en deux temps par Doku !
17
 Corner pour les Diables obtenu par Castagne !
16
 Centre de De Ketelaere repoussé... Trossard trouve ensuite Doku et frappe sur le portier néo-zélandais !!!
14
 1-1 entre l'Egypte et l'Iran !
13
 Fraaaappe de De Bruyne... Crocombe repousse et capte en deux temps...
11
 TROSSARD !!! Sur la ligne ??? Est-ce goal ??
11
 Doku décale KDB dont le centre est dégagé en urgence par la défense !
10
 Corner belge !
9
 Ooooh la belle tentative de combinaison entre De Ketelaere et Vanaken mais le Brugeois tente la remise de trop !
8
 Jeremy Doku a l'air plus en jambes que face à l'Egypte
6
 Thomas relance très mal sur un contre néo-zélandais... les Kiwis en ont plein les pattes
6
 Dans l'autre match, l'Egypte mène déjà, ce qui est une mauvaise nouvelle en vue de la première place, mais très bonne en vue de la deuxième
4
 Centre de Castagne bien décalé par Doku... frappe de seconde ligne de Tielemans largement au-dessus
3
 Le premier centre d'Elijah Just, la star néo-zélandaise, est contré
2
 Le premier dribble de Doku (qui évolue côté droit) ne passe pas
1
 Premier duel Theate-Wood, remporté par le Belge
1
 Nouvelle-Zélande - Belgique: 0-0
04:56
 Les hymnes ont retenti ! C'est (bientôt) l'heure !

04:39
 Bienvenue au BC Place de Vancouver ! Le coup d'envoi de Nouvelle-Zélande-Belgique est dans 20 minutes et l'ambiance monte !
Nouvelle-Zélande (Nouvelle-Zélande - Belgique)
Nouvelle-Zélande: Max Crocombe - Finn Surman - Liberato Cacace - Tyler Bindon - Tim Payne - Marko Stamenic - Joe Bell - Ryan Jared Thomas - Elijah Henry Just - Sarpreet Singh - Chris Wood
Banc: Francis De Vries - Michael Boxall - Alex Paulsen - Alex Arthur Rufer - Nando Pijnaker - Kosta Barbarouses - Ben Waine - Benjamin Old - Callum McCowatt - Jesse Randall - Michael Woud - Callan Elliot - Lachlan Bayliss - Tommy Smith

Belgique (Nouvelle-Zélande - Belgique)
Belgique: Thibaut Courtois - Timothy Castagne - Brandon Mechele - Arthur Theate - Maxim De Cuyper - Youri Tielemans - Hans Vanaken - Jérémy Doku - Kevin De Bruyne - Leandro Trossard - Charles De Ketelaere
Banc: Axel Witsel - Romelu Lukaku - Senne Lammens - Mike Penders - Dodi Lukebakio - Thomas Meunier - Koni De Winter - Joaquin Seys - Diego Moreira - Alexis Saelemaekers - Nicolas Raskin - Amadou Onana - Matias Fernandez Pardo










Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
Crocombe Max 6.59  
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Surman Finn 6.51  
  • Précision des passes: 18/20 (90%)
Plus de stats
Cacace Liberato 6.59  
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Bindon Tyler 6.33  
  • Précision des passes: 13/14 (92.9%)
Plus de stats
Payne Tim 6.35  
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
Plus de stats
Stamenic Marko 6.36  
  • Précision des passes: 12/12 (100%)
Plus de stats
Bell Joe 6.21  
  • Précision des passes: 16/19 (84.2%)
Plus de stats
Thomas Ryan Jared 6.08  
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Just Elijah Henry 6.5  
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Singh Sarpreet 6.23  
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
Plus de stats
Wood Chris 6.72  
Plus de stats
Banc
De Vries Francis  
Boxall Michael  
Paulsen Alex  
Rufer Alex Arthur  
Pijnaker Nando  
Barbarouses Kosta  
Waine Ben  
Old Benjamin  
McCowatt Callum  
Randall Jesse  
Woud Michael  
Elliot Callan  
Bayliss Lachlan  
Smith Tommy  
 

Belgique Belgique
Courtois Thibaut 6.87  
  • Arrêts: 0
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 2
Plus de stats
Castagne Timothy 6.65  
  • Précision des passes: 17/19 (89.5%)
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
Plus de stats
Mechele Brandon 7.25  
  • Précision des passes: 20/22 (90.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Theate Arthur 7.03  
  • Précision des passes: 23/23 (100%)
Plus de stats
De Cuyper Maxim 6.82  
  • Précision des passes: 22/26 (84.6%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Tielemans Youri 7.2  
  • Précision des passes: 26/27 (96.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Vanaken Hans 7.3  
  • Précision des passes: 13/14 (92.9%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Doku Jérémy 6.83  
  • Précision des passes: 12/15 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
De Bruyne Kevin 6.92  
  • Précision des passes: 21/25 (84%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Trossard Leandro 7.66  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Tirs sur le cadre: 1
Plus de stats
De Ketelaere Charles 6.61  
  • Précision des passes: 8/12 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Witsel Axel  
Lukaku Romelu  
Lammens Senne  
Penders Mike  
Lukebakio Dodi  
Meunier Thomas  
De Winter Koni  
Seys Joaquin  
Moreira Diego  
Saelemaekers Alexis  
Raskin Nicolas  
Onana Amadou  
Fernandez Pardo Matias  

présentation (du match)

Enfin le "vrai" début du tournoi... ou le pire échec de l'histoire du football belge
Florent Malice
depuis Vancouver
| Commentaire
Enfin le "vrai" début du tournoi... ou le pire échec de l'histoire du football belge
Photo: AI generated

La Coupe du Monde 2026 des Diables Rouges n'a pas encore vraiment commencé. Tout le monde attend le déclic, et il doit avoir lieu ce vendredi soir heure locale, ce samedi heure belge, face à la Nouvelle-Zélande.

Quatre ans plus tard, rebelote. Personne ne s'attendait à ce que comme en 2022 au Qatar, la Belgique joue le tout pour le tout dans son troisième match de poules, après deux matchs assez piteux pour lancer son tournoi.

Les situations sont un peu différentes : en 2022, tout le monde savait que cette génération était sur la fin et que Roberto Martinez dirigeait le tournoi de trop. L'ambiance était exécrable, Lukaku dans un moins bon état physique encore, et même si les Diables avaient gagné un match, c'était totalement immérité.

Ici, les attentes étaient à la fois moins élevées parce que le souvenir de 2018 s'est estompé et que des années de mauvais résultats ont refroidi tout le monde. Mais les Diables étaient aussi, paradoxalement, entourés d'un optimisme qui rappelait 2014 plutôt que 2018 : le début de quelque chose de neuf, une nouvelle génération rafraîchissante. Et voilà que c'est le même marasme que d'habitude, avec un coach qui ferait passer Domenico Tedesco pour culotté dans ce tournoi. 

Une élimination serait le pire échec de l'histoire du football belge

La Belgique a connu des années de vaches maigres, c'est un fait. Ne parvenir à se qualifier pour aucun tournoi entre 2002 et 2014 était un gros échec - à relativiser de par le fait que ces années correspondaient à une période de transition entre les générations précédentes et la suivante. La Belgique n'était, dans les années 2000, tout simplement pas assez bonne.

Quels autres échecs a-t-on vécu ? Ceux de 94 et 2002 ont été vécu comme des injustices. Celui de 2016 contre le Pays de Galles reste l'un des pires de l'histoire, que 2022 a largement détrôné. Mais ne pas sortir d'un tel groupe en 2026, alors que huit troisièmes se qualifient ? Ce serait d'assez loin le pire échec de l'histoire du football belge. Cela signerait la fin de l'ère Garcia, à coup sûr. Pour être honnête, on se refuse encore à l'envisager...

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Le retour de Jérémy Doku pourrait faire du bien aux Diables Rouges contre la Nouvelle-Zélande ce samedi à 5h du matin. Ce dernier match est capital, la Belgique doit s'impo...

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25/06

Les Diables Rouges se procurent des occasions, mais manquent cruellement d'efficacité devant le but depuis le début de la Coupe du monde 2026.

Coupe du Monde

 Journée 3
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 3-1 Quatar Quatar
Suisse Suisse 2-1 Canada Canada
Ecosse Ecosse 0-3 Brésil Brésil
Maroc Maroc 4-2 Haïti Haïti
République tchèque République tchèque 0-3 Mexique Mexique
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Equateur Equateur 2-1 Allemagne Allemagne
Curacao Curacao 0-2 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Japon Japon 1-1 Suède Suède
Tunisie Tunisie 1-3 Pays-Bas Pays-Bas
Turquie Turquie 3-2 Etats-Unis Etats-Unis
Paraguay Paraguay 0-0 Australie Australie
Sénégal Sénégal 5-0 Iraq Iraq
Norvège Norvège 1-4 France France
Uruguay Uruguay 0-1 Espagne Espagne
Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 0-0 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Egypte Egypte 1-1 Iran Iran
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 0-1 Belgique Belgique
Croatie Croatie 23:00 Ghana Ghana
Panama Panama 23:00 Angleterre Angleterre
République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 28/06 Ouzbékistan Ouzbékistan
Colombie Colombie 28/06 Portugal Portugal
Algérie Algérie 28/06 Autriche Autriche
Jordanie Jordanie 28/06 Argentine Argentine
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