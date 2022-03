Suivez Belgique - Burkina Faso en direct commenté (20h45)

La composition des Diables Rouges face au Burkina Faso est connue et Roberto Martinez aura été filou, lui qui assurait qu'il ne changerait pas beaucoup de titulaires !

En plus de Matz Sels, dont la présence était déjà connue, Martinez a effectué cinq changements dans son onze par rapport au match face à l'Irlande. La défense est totalement remaniée : Sebastiaan Bornauw et ... Siebe Van der Heyden intègrent l'équipe d'emblée, aux côtés de Jason Denayer. À coup sûr une émotion particulière pour le joueur de l'Union Saint-Gilloise, et une superbe récompense.

Au milieu, Hans Vanaken, Charles De Ketelaere et Youri Tielemans restent dans le onze. Les flancs seront occupés par Thomas Foket à droite et Leandro Trossard à gauche. Enfin, Adnan Januzaj intègre l'équipe, tandis que Michy Batshuayi reste le n°9 attitré.