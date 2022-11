Belgique - Egypte : Eden Hazard en sera, qui seront les autres titulaires ?

On rentre dans l'avant-match de cette dernière rencontre de préparation des Diables.

Roberto Martinez n'aura donné qu'une seule indication quant à son onze titulaire mais c'était sans doute la plus attendue. Eden Hazard jouera une bonne heure, contrairement à Leandro Trossard. Pour le reste, il devrait malgré tout faire appel à ses joueurs cadres.

Derrière, les incontournables que sont Thibaut Courtois et Toby Alderweireld devraient débuter. Autour d'eux, c'est plus incertain. Sur la gauche du trois arrière, Vertonghen n'est pas encore à 100%, ce qui devrait bénéficier à Arthur Theate. De l'autre côté d'Alderweireld, plusieurs options se dégagent entre Leander Dendoncker et Zeno Debast, déjà utilisés à cette position, et même un Wout Faes en grande forme avec Leicester.

Sur les flancs, le retard physique de Thomas Meunier et Thorgan Hazard devrait confirmer Timothy Castagne et Yannick Carrasco comme titulaires. À moins de vouloir donner du temps de jeu aux deux premiers cités pour leur faire retrouver le rythme ?

L'entrejeu aligné ne devrait pas réserver de surprises avec la présence d'Axel Witsel et Youri Tielemans en retrait de Kevin De Bruyne. En plus de KDB et d'Eden Hazard, il reste à statuer sur le numéro neuf pour compléter le trident offensif. En l'absence de Romelu Lukaku, Roberto Martinez devrait opter pour Michy Batshuayi et ses 26 buts en 47 sélections. L'attaquant de Fenerbahce se profile depuis de bons mois déjà comme l'alternative numéro un en cas de soucis avec Big Rom.