Jude Bellingham prive la Belgique d'une victoire de prestige à Wembley

La Belgique est passée à quelques instants de s'imposer en Angleterre, ce mardi. Malgré deux buts de Youri Tielemans, Jude Bellingham a égalisé sur la dernière action de la rencontre.

C'est à Wembley que la Belgique disputait sa deuxième rencontre du mois de mars, face à l'Angleterre. Domenico Tedesco a un petit peu surpris, en titularisant Youri Tielemans devant Mangala et Onana, et Leandro Trossard sur le côté droit. Un choix qui va plus que jamais porter ses fruits.

Tielemans, le choix gagnant de Tedesco

Porter ses fruits, car le milieu de terrain d'Aston Villa est au four et au moulin, plus que jamais. Après une première frayeur dans le rectangle de Matz Sels, dès les premiers instants de la rencontre, c'est lui qui va profiter d'une maladresse de Pickford pour ouvrir le score.

Le portier anglais dégage très mal, sur Onana, qui parvient à trouver Tielemans en ratant son contrôle. Pickford se précipite pour retrouver son but, mais Tielemans joue le coup intelligemment et le prend à contre-pied. Les Diables ont ouvert le score à Wembley (0-1, 11e).

Toutefois, la Belgique ne mènera que quelques minutes. Première titularisation de Kobbie Mainoo (18 ans, Manchester United), qui s'offre un festival au milieu de terrain avant de trouver Bellingham. Le Madrilène glisse pour Toney, dans le dos de Vertonghen. Le défenseur d'Anderlecht manque son intervention et accroche l'attaquant anglais, qui se charge de la conversion lui-même en prenant Sels à contre-pied (1-1, 15e).

Tielemans et Lukaku s'offrent un but sensationnel

Après des débuts difficiles, l'Angleterre rentre dans le match. Jude Bellingham et Jarrod Bowen sont intenables, l'ailier de West-Ham profite d'une sortie trop franche de Theate pour se jeter dans son dos. Debast met en corner, Foden le centre sur la tête de Dunk, qui remise pour Bowen. Les deux hommes sont laissés seuls par Onana et Debast, Bowen trouve le fond des filets, mais le VAR le signale en position de hors-jeu (27e).

Domenico Tedesco force ses hommes à construire de l'arrière, ce qui amène parfois quelques frayeurs. Mais offensivement, les Diables sont très difficilement arrêtables, notamment grâce à un Romelu Lukaku impérial.

Sur une contre-attaque, Tielemans, de la gauche vers la droite, change le jeu d'une magnifique transversale pour Lukaku. L'avant de la Roma rentre dans le jeu, avant de délivrer une somptueuse galette, de l'extérieur du pied gauche, sur la tête du même Tielemans qui n'avait pas ménagé ses efforts pour accompagner l'action. Il est d'ailleurs à la bonne place, au second poteau, pour reprendre cette merveille de centre et tromper Pickford pour la deuxième fois (1-2, 36e). La Belgique reprend les commandes et mène à la pause, c'est assez bien payé.

© photonews

Défensivement, les deux sélectionneurs resserrent évidemment les boulons pour la seconde période. Elle sera donc moins passionnante, malgré quelques opportunités de part et d'autre.

Bellingham a vu sa tête manquer le cadre, Foden et Toney ont été contrés. Côté Diable, Doku est sorti de ses gonds à quelques reprises pour trouver Lukaku, qui n'a pas su cadrer.

Bellingham, dans les derniers instants

Paradoxalement, la seconde période des Diables parait meilleure que la première. Meilleure, car beaucoup plus mature, en contrôle, avec un Amadou Onana absolument intransigeant, notamment auteur de deux retours défensifs de grande classe à l'approche du grand rectangle. Oui, cette deuxième mi-temps est moins spectaculaire. Mais les Diables font absolument ce qu'il faut.

Malgré quelques dernières occasions anglaises, souvent amenées par un excellent Phil Foden, la Belgique pensait tenir bon et s'offrir une victoire de prestige... jusque dans les derniers instants. Meunier perd le duel aérien sur le côté gauche, un centre arrive dans les pieds de Bellingham, qui trompe Sels sur la dernière action de la rencontre (2-2, 90+5e).

Résultat frustrant pour la Belgique, qui aura presque tout fait correctement. Mais dans la manière, il y a beaucoup de positif à retenir de ce déplacement à Wembley.