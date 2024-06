LIVE : Lukaku pour le doublé ! (2-0)

La composition des Diables Rouges est sortie pour le match de ce soir. Avec notamment la présence d'Axel Witsel en défense centrale.

Six changements sont à signaler dans le onze de Domenico Tedesco par rapport à l'équipe qui a débuté contre le Monténégro. Le premier : la titularisation d'Axel Witsel en défense centrale, il prend la place de Zeno Debast aux côtés de Wout Faes.

A gauche, Maxim De Cuyper cède sa place à Timothy Castagne, Thomas Meunier reste aligné côté droit.

Doku dans les starting blocks

Dans l'entrejeu, Orel Mangala retrouve sa place aux côtés d'Amadou Onana au détriment d'Arthur Vermeeren.

Un peu plus haut, beaucoup de changements autour de Kevin De Bruyne : Yannick Carrasco et Johan Bakayoko disparaissent, Jérémy Doku et Léandro Trossard seront en soutien de Romelu Lukaku.

Loïs Openda glisse donc sur le banc. Côté luxembourgeois, on pointera la présence d'Anthony Moris dans les buts, mais aussi de Maxime Chanot (ex-Courtrai) et Laurent Jans (ex-Standard) en défense.