Les Diables Rouges remportent un match terne et sans vrais enseignements

Après une première mi-temps correcte, les Diables Rouges ont levé le pied et se sont contentés du minimum face au Monténégro. Un match sans vrais enseignements, sauf peut-être le fait que Tedesco aura besoin de tous ses cadres à l'Euro.

La Belgique entamait sa préparation pour l'Euro 2024 ce mercredi, et le mot d'ordre était clair : emmagasiner du rythme, sans prendre le moindre risque ni trop en faire. Pas de onze-type donc pour Tedesco, qui n'a jamais caché que ces matchs n'étaient pas vraiment à son goût.

Sans Lukaku, Castagne, Mangala et Doku au coup d'envoi mais avec Openda, De Cuyper, Vermeeren et, bien sûr, le "centenaire" Kevin De Bruyne dûment célébré, les Diables ont rapidement pris le jeu à leur compte face à un Monténégro fort passif.

Sarkic frustre Openda et Carrasco

Mais après une première alerte signée Vermeeren de peu à côté (7e), ce sera plutôt le show de l'ancien jeune d'Anderlecht Matija Sarkic entre les perches. Carrasco s'y heurte à deux reprises d'affilée (17e), avant que Loïs Openda fasse le mauvais choix (22e)... et que Carrasco manque sa troisième tentative, encore une fois servi par un très bon De Bruyne (34e).

© photonews

Sans forcer, les Diables gèrent le match avec un bon duo Onana-Vermeeren dans l'entrejeu et un De Cuyper très entreprenant. Le seul à rater le rendez-vous est Openda, qui perdra encore deux duels avec Sarkic (38e, 44e) ; Kevin De Bruyne, cependant, suit bien le second, et profite de la sortie lointaine du portier monténégrin pour faire 1-0 de loin (44e, 1-0).

Une deuxième mi-temps à oublier

Sans surprise, à la pause, Tedesco fait largement tourner avec six changements : De Bruyne, Meunier, Faes, Bakayoko, Carrasco et Onana cèdent leur place à Trossard, Castagne, Witsel, Doku, Lukebakio et Mangala. S'ensuit une perte de rythme bien naturelle.

Mais même ces changements ne peuvent pas vraiment justifier des approximations grossières, comme celles de Vermeeren, puis Witsel (totalement pris de vitesse par Osmajic) qui offrent de grosses occasions au Monténégro de revenir au score (60e). Heureusement, Casteels veille. Witsel lui-même se rattrape un peu en se couchant bien devant Krstovic (62e).

Le reste, ce sera ce qu'on appelle communément une purge : quelques arabesques de Doku pour exciter un Stade Roi Baudouin à moitié vide, un Openda fantômatique et un Monténégro qui aura même fini par y croire. Jusqu'à la toute dernière minute et un énième dribble de Jérémy Doku, cette fois gagnant : Mugosa fauche le feu follet de Manchester City dans le rectangle. Leandro Trossard frustre Openda en prenant le ballon, mais fait 2-0 (90e).

Rideau donc sur un match peu riche en enseignements, à part peut-être que Kevin De Bruyne a rarement paru aussi heureux d'être là... et que sans Romelu Lukaku, la Belgique fera probablement de la figuration à l'Euro 2024. Mais ça, on le savait déjà plus ou moins...