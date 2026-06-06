Date: 06/06/2026 15:00
Compétition: Match amical (Pays)
journée: Match amical
Stade: Roi Baudouin
Le plein de confiance : les Diables Rouges roulent sur la Tunisie avant de s'envoler pour la Coupe du Monde
Florent Malice
Florent Malice depuis , suiveur des Diables Rouges
| Commentaire
Le plein de confiance : les Diables Rouges roulent sur la Tunisie avant de s'envoler pour la Coupe du Monde
Photo: © photonews

C'est ce qu'on appelle une répétition générale parfaitement réussie. La Belgique a largement dominé une faible Tunisie (5-0) avant de s'envoler pour la Coupe du Monde 2026.

Les Diables Rouges n'ont pas manqué leur répétition générale avant la Coupe du Monde 2026, et permis à leur public de les fêter une dernière fois avant, on l'espère, de le faire rêver sur le sol américain. Pour l'occasion, Rudi Garcia avait aligné la plupart des favoris du public dans un 4-3-3 qui devrait ressembler à celui du début du Mondial. De Bruyne, Tielemans, Doku, Onana, Meunier, mais aussi Ngoy : tous étaient là au coup d'envoi.

L'objectif était clair : se rassurer et se faire plaisir, sans s'occasionner de petits bobos. Directement, Doku met le feu côté gauche : il offre presque le 1-0 à Meunier dès la première minute. Leandro Trossard, de retour de sa finale de C1, alerte Chamakh quelques instants plus tard (2e). Le flanc gauche belge est intenable : Castagne dribble, Doku crochète, Kevin De Bruyne frappe de peu à côté (9e). 

Les Diables mettent la pression à une Tunisie regroupée, qui tente de partir en contres. Mais la présence d'un Onana et surtout d'un Ngoy impériaux rassurent, et même Ayari, virevoltant sur son flanc droit, est bien muselé par Castagne (23e). Après une nouvelle alerte partie du duo Doku-KDB, cela finit par tomber : Jérémy Doku crochète et trouve Leandro Trossard, qui inscrit le but le plus facile de sa carrière (29e, 1-0). 

Le festival De Bruyne, De Ketelaere souffle 

De Bruyne, déjà à l'assist, est en grande forme : après avoir trouvé Chamakh une deuxième fois (30e), il offre un ballon de but à Brandon Mechele à deux reprises (32e, 35e), mais le Brugeois se loupe. La Tunisie s'en remet à Ayari pour amener un peu de danger, que Ngoy dégage (43e). 



La seconde période commence par de premiers débordements tunisiens, sans grand danger ; les Diables continuent à pousser, mais Charles De Ketelaere, pas en jambes, manque piteusement son geste (48e). On est donc franchement soulagé pour le joueur de l'Atalanta, une nouvelle fois aligné en faux 9, quand un centre magique de Youri Tielemans trouve sa tête pour le 2-0 (53e). 

Les premières frayeurs surviennent ensuite : Mahmoud force le premier arrêt de Courtois (57e), et une grosse perte de balle de KDB devant le rectangle permet à Achouri de heurter l'équerre (59e). Libéré, De Ketelaere trouve Doku d'un très beau ballon (61e). L'ailier de Manchester City se loupe mais enchaîne sur un petit pont qui fait se lever le stade. Il force ensuite un carton rouge pour Gharbi, qui paie une succession de petites fautes tunisiennes particulièrement peu goûtées par Garcia (62e). 

Tous les voyants au vert avant la Coupe du Monde 2026 

Dans la foulée, Kevin De Bruyne enfonce le clou : presque avec nonchalance, le génie napolitain, auteur d'un match de patron, envoie une frappe sèche à ras-de-terre hors de portée de Chamakh (65e, 3-0). C'est l'heure de la valse des changements, qui font tomber le rythme et, combinés au fait que les Diables sont à 11 contre 10, rend la fin de match bien moins riche en enseignements. 

Lukaku, monté au jeu, ne trouvera plus le chemin des filets, pas plus que Fernandez-Pardo malgré un superbe ballon de Lukebakio (84e). Mais c'est finalement bien Dodi Lukebakio lui-même qui ira faire 4-0 suite à un beau débordement de Fernandez-Pardo, qui trouve un Lukaku chanceusement à l'assist (85e). Il y en aura eu pour tout le monde, y compris pour Nicolas Raskin qui fusille Chamakh après une remise plein axe tunisienne (88e, 5-0). Une soirée parfaite, face à un adversaire, rappelons-le, mondialiste... et qui aura pris une belle gifle. Vivement le 15 juin.

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

Belgique Belgique
Courtois Thibaut 90' 6.51 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Castagne Timothy 73' 7.93 -
  • Précision des passes: 34/38 (89.5%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Mechele Brandon 90' 7.36 4
  • Précision des passes: 62/65 (95.4%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Ngoy Nathan 90' 7.74 8
  • Précision des passes: 61/67 (91%)
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Meunier Thomas 80' 6.99 6
  • Précision des passes: 34/41 (82.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Tielemans Youri A 74' 7.3 9
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 46/52 (88.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Onana Amadou 66' 7.16 8.5
  • Précision des passes: 35/36 (97.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Doku Jérémy A A 74' 8.6 10
  • Assists: 2
  • Précision des passes: 35/40 (87.5%)
  • Passes clés: 8
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 6/9 (66.7%)
Plus de stats
De Bruyne Kevin 80' 8.2 7.5
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 56/68 (82.4%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 3/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Trossard Leandro 74' 7.99 7
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 26/39 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 3/4
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
De Ketelaere Charles 66' 8.05 5
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Theate Arthur 0'  
De Cuyper Maxim 17' 6.6 5
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
Plus de stats
Witsel Axel 16' 6.91 6
  • Précision des passes: 13/13 (100%)
Plus de stats
Lukaku Romelu A 24' 7.0 8
  • Assists: 1
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Lammens Senne 0'  
Penders Mike 0'  
Lukebakio Dodi 16' 7.81 8
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
De Winter Koni 0'  
Seys Joaquin 0'  
Moreira Diego   10' 6.32 5
  • Précision des passes: 5/9 (55.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Vanaken Hans 24' 6.82 9
  • Précision des passes: 22/26 (84.6%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Saelemaekers Alexis 0'  
Raskin Nicolas 10' 7.74 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 11/12 (91.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Fernandez Pardo Matias 16' 6.82 -
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
 

Tunisie Tunisie
Chamakh Abdelmouhib 90' 6.31 -
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 5/28 (17.9%)
  • Ballons perdus: 25
Plus de stats
Ben Hamida Amine 66' 5.4 -
  • Précision des passes: 17/24 (70.8%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Rekik Omar 90' 6.0 -
  • Précision des passes: 37/41 (90.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Talbi Montassar 90' 5.95 -
  • Précision des passes: 32/39 (82.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Arous Adem 79' 5.28 -
  • Précision des passes: 15/24 (62.5%)
  • Passes clés: 1
  • Interceptions: 4
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Achouri Mohamed Elias 66' 6.55 -
  • Précision des passes: 14/15 (93.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Skhiri Ellyes 90' 6.36 -
  • Précision des passes: 25/29 (86.2%)
  • Passes clés: 2
Plus de stats
Mahmoud Hadj 66' 5.83 -
  • Précision des passes: 17/18 (94.4%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Ayari Khalil 45' 5.71 -
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Gharbi Ismael   62' 5.3 -
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 16/19 (84.2%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Mastouri Hazem 45' 6.18 -
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Banc
Abdi Ali 0'  
Bronn Dylan 0'  
Saad Elias 24' 6.3 -
Plus de stats
Mejbri Hannibal 0'  
Ben Ouannes Mortadha 24' 5.86 -
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Khedira Rani 0'  
Dahmen Aymen 0'  
Elloumi Rayan 11' 6.29 -
Plus de stats
Chaouat Firas 45' 6.1 -
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Valery Yann 0'  
Ben Hessen Sabri 0'  
Neffati Moutaz 0'  
Chikhaoui Raed 0'  
Ben Slimane Anis 24' 5.78 -
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Tounekti Sebastian 45' 6.25 -
  • Précision des passes: 12/14 (85.7%)
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Revivre Belgique - Tunisie

Match amical (Pays)

 Match amical
Panama Panama - Mexique Mexique
Chine Chine 2-2 Ouzbékistan Ouzbékistan
Ouzbékistan Ouzbékistan 4-2 Urartu FC Urartu FC
Mexique Mexique 4-0 Islande Islande
Canada Canada 4-1 Colombia Colombia
Chypre Chypre 1-1 Iles Féroë Iles Féroë
Verenigde Staten Verenigde Staten 1-0 Canada Canada
Verenigde Staten Verenigde Staten 1-0 Colombia Colombia
Quatar Quatar Geannuleerd Serbie Serbie
Moldavie Moldavie 0-2 Lituanie Lituanie
Arabie Saoudite Arabie Saoudite Geannuleerd Arménie Arménie
Georgie Georgie 2-2 Israël Israël
Chypre Chypre 0-1 Biélorussie Biélorussie
Hongrie Hongrie - Israël Israël
Brésil Brésil 1-2 France France
Colombie Colombie 1-2 Croatie Croatie
Iran Iran 1-2 Nigéria Nigéria
Bénin Bénin Geannuleerd Palestine Palestine
Guinée Guinée 2-2 Togo Togo
Montenegro Montenegro 2-0 Andorre Andorre
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-1 Panama Panama
Autriche Autriche 5-1 Ghana Ghana
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 0-4 Egypte Egypte
Lybie Lybie 0-0 Niger Niger
Grèce Grèce 0-1 Paraguay Paraguay
Algérie Algérie 7-0 Guatemala Guatemala
Angleterre Angleterre 1-1 Uruguay Uruguay
Suisse Suisse 3-4 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 2-1 Norvège Norvège
Espagne Espagne 3-0 Serbie Serbie
Maroc Maroc 1-1 Equateur Equateur
Argentine Argentine 2-1 Mauritanie Mauritanie
Corée du Sud Corée du Sud 0-4 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Canada Canada - Islande Islande
Ecosse Ecosse 0-1 Japon Japon
Hongrie Hongrie 1-0 Slovénie Slovénie
Etats-Unis Etats-Unis 2-5 Belgique Belgique
Haïti Haïti 0-1 Tunisie Tunisie
Mexique Mexique 0-0 Portugal Portugal
Lituanie Lituanie - Georgie Georgie
Arménie Arménie 1-2 Biélorussie Biélorussie
Colombie Colombie 1-3 France France
Arabie Saoudite Arabie Saoudite Geannuleerd Iles Féroë Iles Féroë
Chypre Chypre 0-0 Moldavie Moldavie
Pays-Bas Pays-Bas 0-0 Belgique Belgique
Allemagne Allemagne 2-1 Ghana Ghana
Quatar Quatar Geannuleerd Argentine Argentine
Costa Rica Costa Rica 0-5 Iran Iran
Liberia Liberia 2-2 Lybie Lybie
Niger Niger 0-1 Togo Togo
Montenegro Montenegro 2-3 Slovénie Slovénie
Saint-Marin Saint-Marin 0-0 Andorre Andorre
Serbie Serbie 2-1 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Norvège Norvège 0-0 Suisse Suisse
Hongrie Hongrie 0-0 Grèce Grèce
Russie Russie 0-0 Mali Mali
Jordanie Jordanie 2-2 Nigéria Nigéria
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-2 Panama Panama
Haïti Haïti 1-1 Islande Islande
Guinée Guinée 0-1 Bénin Bénin
Maroc Maroc 2-1 Paraguay Paraguay
Algérie Algérie 0-0 Uruguay Uruguay
Ecosse Ecosse 0-1 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Ukraine Ukraine 1-0 Albanie Albanie
Autriche Autriche 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Angleterre Angleterre 0-1 Japon Japon
Pays-Bas Pays-Bas 1-1 Equateur Equateur
Burkina Faso Burkina Faso 1-1 Guinée-Bissau Guinée-Bissau
Espagne Espagne 0-0 Egypte Egypte
Sénégal Sénégal 3-1 Gambie Gambie
Etats-Unis Etats-Unis 0-2 Portugal Portugal
Argentine Argentine Geannuleerd Guatemala Guatemala
Argentine Argentine 5-0 Zambie Zambie
Brésil Brésil 3-1 Croatie Croatie
Canada Canada - Tunisie Tunisie
Mexique Mexique 1-1 Belgique Belgique
Verenigde Staten Verenigde Staten 2-1 Japan Japan
Verenigde Staten Verenigde Staten 0-1 Japan Japan
Verenigde Staten Verenigde Staten - Japan Japan
Grèce Grèce 0-0 Moldavie Moldavie
Mexique Mexique 2-0 Ghana Ghana
Maroc Maroc 5-0 Burundi Burundi
Nigéria Nigéria 2-0 Zimbabwe Zimbabwe
Egypte Egypte - Russie Russie
Irlande Irlande 1-0 Quatar Quatar
Iran Iran 3-1 Gambie Gambie
Andorre Andorre 0-1 Iraq Iraq
Liban Liban Uitg Soudan Soudan
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 0-0 Macédoine Macédoine
Ecosse Ecosse 4-1 Curacao Curacao
Croatie Croatie - Grèce Grèce
Bulgarie Bulgarie - Macédoine Macédoine
Equateur Equateur 0-0 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Mexique Mexique 1-0 Australie Australie
Japon Japon 1-0 Islande Islande
Suisse Suisse 4-1 Jordanie Jordanie
République tchèque République tchèque 2-1 Kosovo Kosovo
Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 3-0 Serbie Serbie
Pologne Pologne 0-2 Ukraine Ukraine
Allemagne Allemagne 4-0 Finlande Finlande
Etats-Unis Etats-Unis 3-2 Sénégal Sénégal
Brésil Brésil 6-2 Panama Panama
Tadjikistan Tadjikistan Geannuleerd Palestine Palestine
Bulgarie Bulgarie 0-1 Montenegro Montenegro
Slovaquie Slovaquie 2-1 Malte Malte
Norvège Norvège 3-1 Suède Suède
Turquie Turquie 4-0 Macédoine Macédoine
Autriche Autriche 1-0 Tunisie Tunisie
Colombie Colombie 3-1 Costa Rica Costa Rica
Canada Canada 2-0 Ouzbékistan Ouzbékistan
Croatie Croatie 0-2 Belgique Belgique
Georgie Georgie 1-1 Roumanie Roumanie
Pays de Galles Pays de Galles 1-1 Ghana Ghana
Haïti Haïti 4-0 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
Turquie Turquie 1-0 Kosovo Kosovo
Danemark Danemark 0-0 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Albanie Albanie 0-1 Israël Israël
Portugal Portugal 4-0 Irlande du Nord Irlande du Nord
Pays-Bas Pays-Bas 0-1 Algérie Algérie
Pologne Pologne 2-2 Nigéria Nigéria
Luxembourg Luxembourg 0-1 Italie Italie
Corée du Sud Corée du Sud 1-0 El Salvador El Salvador
Suède Suède 1-3 Finlande Finlande
Moldavie Moldavie 3-0 Malte Malte
Slovénie Slovénie 1-1 Chypre Chypre
Irlande du Nord Irlande du Nord 1-0 Guinée Guinée
Burundi Burundi Geannuleerd Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale
Iran Iran 2-0 Mali Mali
Andorre Andorre 2-0 Liechtenstein Liechtenstein
Suède Suède 2-2 Grèce Grèce
Espagne Espagne 1-1 Iraq Iraq
France France 1-2 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
République tchèque République tchèque 3-1 Guatemala Guatemala
Mexique Mexique 5-1 Serbie Serbie
Tanzanie Tanzanie Geannuleerd Ouganda Ouganda
Angola Angola Geannuleerd Botswana Botswana
Thailand Thailand 2-2 Koweit Koweit
Indonésie Indonésie 3-0 Oman Oman
Montenegro Montenegro 1-1 Chypre Chypre
Biélorussie Biélorussie 4-1 Syrie Syrie
Georgie Georgie 2-0 Bahrein Bahrein
Slovaquie Slovaquie 2-2 Montenegro Montenegro
Moldavie Moldavie 2-2 Bulgarie Bulgarie
Russie Russie 3-0 Burkina Faso Burkina Faso
Hongrie Hongrie 2-1 Finlande Finlande
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 0-2 Malte Malte
Canada Canada 1-1 Irlande Irlande
Belgique Belgique 5-0 Tunisie Tunisie
Arménie Arménie 1-1 Kazakhstan Kazakhstan
Roumanie Roumanie 19:45 Pays de Galles Pays de Galles
Albanie Albanie 20:00 Luxembourg Luxembourg
Etats-Unis Etats-Unis 20:30 Allemagne Allemagne
Panama Panama 21:00 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Australie Australie 21:00 Suisse Suisse
Angleterre Angleterre 22:00 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
Quatar Quatar 22:00 El Salvador El Salvador
Brésil Brésil 07/06 Egypte Egypte
Argentine Argentine 07/06 Honduras Honduras
Liechtenstein Liechtenstein 07/06 Chypre Chypre
Danemark Danemark 07/06 Ukraine Ukraine
Kosovo Kosovo 07/06 Andorre Andorre
Croatie Croatie 07/06 Slovénie Slovénie
Maroc Maroc 07/06 Norvège Norvège
Grèce Grèce 07/06 Italie Italie
Equateur Equateur 07/06 Guatemala Guatemala
Chine Chine 09/06 Thailand Thailand
Kirghizistan Kirghizistan 09/06 Palestine Palestine
Arménie Arménie 09/06 Moldavie Moldavie
Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale 09/06 Comores Comores
Biélorussie Biélorussie 09/06 Burkina Faso Burkina Faso
Argentine Argentine 10/06 Islande Islande
Angleterre Angleterre 10/06 Costa Rica Costa Rica
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved