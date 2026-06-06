Le plein de confiance : les Diables Rouges roulent sur la Tunisie avant de s'envoler pour la Coupe du Monde

C'est ce qu'on appelle une répétition générale parfaitement réussie. La Belgique a largement dominé une faible Tunisie (5-0) avant de s'envoler pour la Coupe du Monde 2026.

Les Diables Rouges n'ont pas manqué leur répétition générale avant la Coupe du Monde 2026, et permis à leur public de les fêter une dernière fois avant, on l'espère, de le faire rêver sur le sol américain. Pour l'occasion, Rudi Garcia avait aligné la plupart des favoris du public dans un 4-3-3 qui devrait ressembler à celui du début du Mondial. De Bruyne, Tielemans, Doku, Onana, Meunier, mais aussi Ngoy : tous étaient là au coup d'envoi.

L'objectif était clair : se rassurer et se faire plaisir, sans s'occasionner de petits bobos. Directement, Doku met le feu côté gauche : il offre presque le 1-0 à Meunier dès la première minute. Leandro Trossard, de retour de sa finale de C1, alerte Chamakh quelques instants plus tard (2e). Le flanc gauche belge est intenable : Castagne dribble, Doku crochète, Kevin De Bruyne frappe de peu à côté (9e).

Les Diables mettent la pression à une Tunisie regroupée, qui tente de partir en contres. Mais la présence d'un Onana et surtout d'un Ngoy impériaux rassurent, et même Ayari, virevoltant sur son flanc droit, est bien muselé par Castagne (23e). Après une nouvelle alerte partie du duo Doku-KDB, cela finit par tomber : Jérémy Doku crochète et trouve Leandro Trossard, qui inscrit le but le plus facile de sa carrière (29e, 1-0).

Le festival De Bruyne, De Ketelaere souffle

De Bruyne, déjà à l'assist, est en grande forme : après avoir trouvé Chamakh une deuxième fois (30e), il offre un ballon de but à Brandon Mechele à deux reprises (32e, 35e), mais le Brugeois se loupe. La Tunisie s'en remet à Ayari pour amener un peu de danger, que Ngoy dégage (43e).







La seconde période commence par de premiers débordements tunisiens, sans grand danger ; les Diables continuent à pousser, mais Charles De Ketelaere, pas en jambes, manque piteusement son geste (48e). On est donc franchement soulagé pour le joueur de l'Atalanta, une nouvelle fois aligné en faux 9, quand un centre magique de Youri Tielemans trouve sa tête pour le 2-0 (53e).

Les premières frayeurs surviennent ensuite : Mahmoud force le premier arrêt de Courtois (57e), et une grosse perte de balle de KDB devant le rectangle permet à Achouri de heurter l'équerre (59e). Libéré, De Ketelaere trouve Doku d'un très beau ballon (61e). L'ailier de Manchester City se loupe mais enchaîne sur un petit pont qui fait se lever le stade. Il force ensuite un carton rouge pour Gharbi, qui paie une succession de petites fautes tunisiennes particulièrement peu goûtées par Garcia (62e).

Tous les voyants au vert avant la Coupe du Monde 2026

Dans la foulée, Kevin De Bruyne enfonce le clou : presque avec nonchalance, le génie napolitain, auteur d'un match de patron, envoie une frappe sèche à ras-de-terre hors de portée de Chamakh (65e, 3-0). C'est l'heure de la valse des changements, qui font tomber le rythme et, combinés au fait que les Diables sont à 11 contre 10, rend la fin de match bien moins riche en enseignements.

Lukaku, monté au jeu, ne trouvera plus le chemin des filets, pas plus que Fernandez-Pardo malgré un superbe ballon de Lukebakio (84e). Mais c'est finalement bien Dodi Lukebakio lui-même qui ira faire 4-0 suite à un beau débordement de Fernandez-Pardo, qui trouve un Lukaku chanceusement à l'assist (85e). Il y en aura eu pour tout le monde, y compris pour Nicolas Raskin qui fusille Chamakh après une remise plein axe tunisienne (88e, 5-0). Une soirée parfaite, face à un adversaire, rappelons-le, mondialiste... et qui aura pris une belle gifle. Vivement le 15 juin.