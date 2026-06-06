Date: 06/06/2026 15:00
Compétition: Match amical (Pays)
journée: Match amical
Stade: Roi Baudouin

LIVE : De Ketelaere fait le break ! (2-0)

La Belgique affronte la Tunisie pour son dernier match avant le grand départ vers la Coupe du Monde 2026.

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Temps   63' 53" 
62
  Deuxième carte jaune pour Ismael Gharbi
62
 Kevin De Bruyne joue très intelligemment un corner, Trossard manque de s'offrir un doublé d'un petit pointu !
61
 DOKU ENCORE ! Quel geste, le petit pont...il temporise ensuite et obtient un corner
61
 Ooooh que c'était bien joué de Charles De Ketelaere... Une superbe inspiration pour lancer Doku dans le dos de la défense ! Mais Jérémy fait des noeuds dans ses jambes !
59
 ACHOURI SUR LA LATTE !!! Quelle énorme occasion tunisienne ! Cela partait d'une perte de balle du duo KDB-De Ketelaere !
57
 Castagne ensuite de la tête après un bon centre depuis le côté gauche tunisien
57
 Premier arrêt de Thibaut Courtois dans ce match ! Mahmoud a envoyé une frappe depuis la droite, le portier du Real Madrid se détend
53
 Aaaaah, le soulagement pour Charles De Ketelaere ! Un centre absolument splendide de Tielemans, et CDK saute plus haut que son défenseur pour placer sa tête !
53

But 		But de Charles De Ketelaere (Youri Tielemans)
50
 Superbe dribble de Doku... faute ensuite de Gharbi sur Tielemans à une quarantaine de mètres des buts
49
  Carte jaune pour Ismael Gharbi
48
 Castagne trouve De Ketelaere à gauche... et l'attaquant de l'Atalanta perd piteusement le ballon ! Très, très mal joué de CDK...
47
 Premier débordement tunisien, ça arrive dans les gants de Courtois... et en contre, De Bruyne envoie un centre presque parfait que la défense tunisienne met en corner !
46
 C'est reparti entre la Belgique et la Tunisie !


Arbitre 		Mi-temps


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45+2
 Gros tacle par derrière de Ayari sur Jérémy Doku... une image qu'on ne veut absolument pas voir avant la Coupe du Monde ! L'ailier de City se relève et n'a rien, mais Garcia est furieux !
45
 remplacé Hazem Mastouri
remplaçant Firas Chaouat
45
 remplacé Khalil Ayari
remplaçant Sebastian Tounekti
44
 Corner obtenu par Meunier bien trouvé côté droit par KDB
43
 Superbes arabesques de Khalil Ayari devant Castagne et De Bruyne... Son centre trouve la tête de Ngoy ! C'était bien joué du Tunisien
41
 Nouvelle connexion KDB - Doku vers la gauche, crochet, corner... le schéma est connu depuis le début de ce match ! La Tunisie tient bon mais souffre
36
 Les occasions se multiplient, de corner en corner, de débordements en débordements... Nouveau coup-franc signé KDB qui le donne sur la tête, encore, de Mechele... à côté !
32
 MECHELE ! Ca devait être 2-0 ! Le centre de Kevin De Bruyne était absolument parfait en deux temps sur ce corner, il place sa tête au-dessus...
31
 Corner obtenu par Meunier, qui amène énormément sur son flanc droit
30
 De Bruyyyyyne ! Encore un contre, encore une belle phase emmenée par KDB qui tire sur Chamakh des 20 mètres !
29
 Tout part de Jérémy Doku bien trouvé par KDB, le centre du Mancunien va chercher Leandro Trossard au point de penalty, tranquillement !
28
 Eeeeet c'est goaaaal ! Le but le plus facile de la carrière de Leandro Trossard ! C'est 1-0 !
28

But 		But de Leandro Trossard (Jérémy Doku)
27
 Le contre fulgurant de la Belgique à partir d'une touche tunisienne ! Jérémy Doku file, il trouve De Bruyne qui dribble Chamakh mais doit revenir vers Doku... dont le ballon en retrait va chercher Tielemans! La frappe de ce dernier passe au-dessus
23
 Bien défendu de Castagne devant Ayari, l'un des Tunisiens les plus virevoltants dans ce début de match
22
 Belle présence de Nathan Ngoy sur les longs ballons tunisiens, qui permet aux Diables de rester en possession du ballon assez haut
19
 Longue touche tunisienne, ça se dégage dans le rectangle et le contre est avorté pour la Belgique
17
 Belles combinaisons entre Trossard et Tielemans côté droit, magnifique récupération haute d'Onana... puis cente manqué de Leandro Trossard
12
 De Bruyne donne le coup-franc directement, Chamakh doit se coucher !
11
 Bon coup-franc obtenu par Castagne devant Mahmoud !
10
 Superbe phase emmenée par le duo Trossard-De Bruyne... mais De Ketelaere temporise trop, donne un mauvais ballon à Doku ! Dommage !
9
 DE BRUYNE !! Superbe percée du duo Doku-Castagne, reprise de KDB à côté, il croque sa frappe !
8
 Et ça mène à une occasion ! Rekik au second poteau en deux temps, c'est au-dessus
7
 Faute de Tielemans sur Ayari après une longue transversale de Rekik... c'est sévère
7
 La Tunisie tente de repartir en contre mais les Diables défendent haut et bien
6
 Coup-franc côté droit obtenu par Meunier...
4
 Grosse perte de balle tunisienne, Talbi intervient devant Doku qui avait accéléré mais trop poussé son ballon
3
 Ballon mal joué par Trossard, Gharbi tente une relance en contre, la Tunisie au ballon désormais
2
 Eeeet Trossard désormais ! Une frappe enroulée que Chamakh repousse encore en corner !
1
 C'est parti et immédiatement, Doku met le feu côté gauche ! Frappe déviée de Meunier et corner !
1
 Belgique - Tunisie: 0-0
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Belgique Belgique
Courtois Thibaut 90' 6.51 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Castagne Timothy 90' 7.69 -
  • Précision des passes: 30/34 (88.2%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Mechele Brandon 90' 7.11 -
  • Précision des passes: 41/43 (95.3%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Ngoy Nathan 90' 7.42 -
  • Précision des passes: 43/46 (93.5%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Meunier Thomas 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 24/29 (82.8%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Tielemans Youri A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 40/46 (87%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Onana Amadou 90' 7.06 -
  • Précision des passes: 35/36 (97.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Doku Jérémy A 90' 7.5 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 31/35 (88.6%)
  • Passes clés: 6
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 6/9 (66.7%)
Plus de stats
De Bruyne Kevin 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 42/53 (79.2%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Trossard Leandro 90' 7.95 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 20/29 (69%)
  • Tirs cadrés: 3/4
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
De Ketelaere Charles 90' 8.05 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Theate Arthur 0'  
De Cuyper Maxim 0'  
Witsel Axel 0'  
Lukaku Romelu 0'  
Lammens Senne 0'  
Penders Mike 0'  
Lukebakio Dodi 0'  
De Winter Koni 0'  
Seys Joaquin 0'  
Moreira Diego 0'  
Vanaken Hans 0'  
Saelemaekers Alexis 0'  
Raskin Nicolas 0'  
Fernandez Pardo Matias 0'  
 

Tunisie Tunisie
Chamakh Abdelmouhib 90' 6.7 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 3/15 (20%)
Plus de stats
Ben Hamida Amine 90' 5.94 -
  • Précision des passes: 17/24 (70.8%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Rekik Omar 90' 6.51 -
  • Précision des passes: 29/31 (93.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Talbi Montassar 90' 6.89 -
  • Précision des passes: 23/28 (82.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Arous Adem 90' 6.49 -
  • Précision des passes: 13/18 (72.2%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Achouri Mohamed Elias 90' 6.75 -
  • Précision des passes: 14/15 (93.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Skhiri Ellyes 90' 6.23 -
  • Précision des passes: 20/23 (87%)
  • Passes clés: 2
Plus de stats
Mahmoud Hadj 90' 6.08 -
  • Précision des passes: 15/16 (93.8%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Ayari Khalil 45' 5.91 -
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Gharbi Ismael   62' 5.5 -
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 16/19 (84.2%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Mastouri Hazem 45' 6.2 -
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Banc
Abdi Ali 0'  
Bronn Dylan 0'  
Saad Elias 0'  
Mejbri Hannibal 0'  
Ben Ouannes Mortadha 0'  
Khedira Rani 0'  
Dahmen Aymen 0'  
Elloumi Rayan 0'  
Chaouat Firas 45' 6.3 -
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Valery Yann 0'  
Ben Hessen Sabri 0'  
Neffati Moutaz 0'  
Chikhaoui Raed 0'  
Ben Slimane Anis 0'  
Tounekti Sebastian 45' 6.3 -
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
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Match amical (Pays)

 Match amical
Panama Panama - Mexique Mexique
Chine Chine 2-2 Ouzbékistan Ouzbékistan
Ouzbékistan Ouzbékistan 4-2 Urartu FC Urartu FC
Mexique Mexique 4-0 Islande Islande
Canada Canada 4-1 Colombia Colombia
Chypre Chypre 1-1 Iles Féroë Iles Féroë
Verenigde Staten Verenigde Staten 1-0 Canada Canada
Verenigde Staten Verenigde Staten 1-0 Colombia Colombia
Quatar Quatar Geannuleerd Serbie Serbie
Moldavie Moldavie 0-2 Lituanie Lituanie
Arabie Saoudite Arabie Saoudite Geannuleerd Arménie Arménie
Georgie Georgie 2-2 Israël Israël
Chypre Chypre 0-1 Biélorussie Biélorussie
Hongrie Hongrie - Israël Israël
Brésil Brésil 1-2 France France
Colombie Colombie 1-2 Croatie Croatie
Iran Iran 1-2 Nigéria Nigéria
Bénin Bénin Geannuleerd Palestine Palestine
Guinée Guinée 2-2 Togo Togo
Montenegro Montenegro 2-0 Andorre Andorre
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-1 Panama Panama
Autriche Autriche 5-1 Ghana Ghana
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 0-4 Egypte Egypte
Lybie Lybie 0-0 Niger Niger
Grèce Grèce 0-1 Paraguay Paraguay
Algérie Algérie 7-0 Guatemala Guatemala
Angleterre Angleterre 1-1 Uruguay Uruguay
Suisse Suisse 3-4 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 2-1 Norvège Norvège
Espagne Espagne 3-0 Serbie Serbie
Maroc Maroc 1-1 Equateur Equateur
Argentine Argentine 2-1 Mauritanie Mauritanie
Corée du Sud Corée du Sud 0-4 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Canada Canada - Islande Islande
Ecosse Ecosse 0-1 Japon Japon
Hongrie Hongrie 1-0 Slovénie Slovénie
Etats-Unis Etats-Unis 2-5 Belgique Belgique
Haïti Haïti 0-1 Tunisie Tunisie
Mexique Mexique 0-0 Portugal Portugal
Lituanie Lituanie - Georgie Georgie
Arménie Arménie 1-2 Biélorussie Biélorussie
Colombie Colombie 1-3 France France
Arabie Saoudite Arabie Saoudite Geannuleerd Iles Féroë Iles Féroë
Chypre Chypre 0-0 Moldavie Moldavie
Pays-Bas Pays-Bas 0-0 Belgique Belgique
Allemagne Allemagne 2-1 Ghana Ghana
Quatar Quatar Geannuleerd Argentine Argentine
Costa Rica Costa Rica 0-5 Iran Iran
Liberia Liberia 2-2 Lybie Lybie
Niger Niger 0-1 Togo Togo
Montenegro Montenegro 2-3 Slovénie Slovénie
Saint-Marin Saint-Marin 0-0 Andorre Andorre
Serbie Serbie 2-1 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Norvège Norvège 0-0 Suisse Suisse
Hongrie Hongrie 0-0 Grèce Grèce
Russie Russie 0-0 Mali Mali
Jordanie Jordanie 2-2 Nigéria Nigéria
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-2 Panama Panama
Haïti Haïti 1-1 Islande Islande
Guinée Guinée 0-1 Bénin Bénin
Maroc Maroc 2-1 Paraguay Paraguay
Algérie Algérie 0-0 Uruguay Uruguay
Ecosse Ecosse 0-1 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Ukraine Ukraine 1-0 Albanie Albanie
Autriche Autriche 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Angleterre Angleterre 0-1 Japon Japon
Pays-Bas Pays-Bas 1-1 Equateur Equateur
Burkina Faso Burkina Faso 1-1 Guinée-Bissau Guinée-Bissau
Espagne Espagne 0-0 Egypte Egypte
Sénégal Sénégal 3-1 Gambie Gambie
Etats-Unis Etats-Unis 0-2 Portugal Portugal
Argentine Argentine Geannuleerd Guatemala Guatemala
Argentine Argentine 5-0 Zambie Zambie
Brésil Brésil 3-1 Croatie Croatie
Canada Canada - Tunisie Tunisie
Mexique Mexique 1-1 Belgique Belgique
Verenigde Staten Verenigde Staten 2-1 Japan Japan
Verenigde Staten Verenigde Staten 0-1 Japan Japan
Verenigde Staten Verenigde Staten - Japan Japan
Grèce Grèce 0-0 Moldavie Moldavie
Mexique Mexique 2-0 Ghana Ghana
Maroc Maroc 5-0 Burundi Burundi
Nigéria Nigéria 2-0 Zimbabwe Zimbabwe
Egypte Egypte - Russie Russie
Irlande Irlande 1-0 Quatar Quatar
Iran Iran 3-1 Gambie Gambie
Andorre Andorre 0-1 Iraq Iraq
Liban Liban Uitg Soudan Soudan
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 0-0 Macédoine Macédoine
Ecosse Ecosse 4-1 Curacao Curacao
Croatie Croatie - Grèce Grèce
Bulgarie Bulgarie - Macédoine Macédoine
Equateur Equateur 0-0 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Mexique Mexique 1-0 Australie Australie
Japon Japon 1-0 Islande Islande
Suisse Suisse 4-1 Jordanie Jordanie
République tchèque République tchèque 2-1 Kosovo Kosovo
Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 3-0 Serbie Serbie
Pologne Pologne 0-2 Ukraine Ukraine
Allemagne Allemagne 4-0 Finlande Finlande
Etats-Unis Etats-Unis 3-2 Sénégal Sénégal
Brésil Brésil 6-2 Panama Panama
Tadjikistan Tadjikistan Geannuleerd Palestine Palestine
Bulgarie Bulgarie 0-1 Montenegro Montenegro
Slovaquie Slovaquie 2-1 Malte Malte
Norvège Norvège 3-1 Suède Suède
Turquie Turquie 4-0 Macédoine Macédoine
Autriche Autriche 1-0 Tunisie Tunisie
Colombie Colombie 3-1 Costa Rica Costa Rica
Canada Canada 2-0 Ouzbékistan Ouzbékistan
Croatie Croatie 0-2 Belgique Belgique
Georgie Georgie 1-1 Roumanie Roumanie
Pays de Galles Pays de Galles 1-1 Ghana Ghana
Haïti Haïti 4-0 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
Turquie Turquie 1-0 Kosovo Kosovo
Danemark Danemark 0-0 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Albanie Albanie 0-1 Israël Israël
Portugal Portugal 4-0 Irlande du Nord Irlande du Nord
Pays-Bas Pays-Bas 0-1 Algérie Algérie
Pologne Pologne 2-2 Nigéria Nigéria
Luxembourg Luxembourg 0-1 Italie Italie
Corée du Sud Corée du Sud 1-0 El Salvador El Salvador
Suède Suède 1-3 Finlande Finlande
Moldavie Moldavie 3-0 Malte Malte
Slovénie Slovénie 1-1 Chypre Chypre
Irlande du Nord Irlande du Nord 1-0 Guinée Guinée
Burundi Burundi Geannuleerd Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale
Iran Iran 2-0 Mali Mali
Andorre Andorre 2-0 Liechtenstein Liechtenstein
Suède Suède 2-2 Grèce Grèce
Espagne Espagne 1-1 Iraq Iraq
France France 1-2 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
République tchèque République tchèque 3-1 Guatemala Guatemala
Mexique Mexique 5-1 Serbie Serbie
Tanzanie Tanzanie Geannuleerd Ouganda Ouganda
Angola Angola Geannuleerd Botswana Botswana
Thailand Thailand 2-2 Koweit Koweit
Indonésie Indonésie 3-0 Oman Oman
Montenegro Montenegro 1-1 Chypre Chypre
Biélorussie Biélorussie 4-1 Syrie Syrie
Georgie Georgie 2-0 Bahrein Bahrein
Slovaquie Slovaquie 2-2 Montenegro Montenegro
Moldavie Moldavie 2-2 Bulgarie Bulgarie
Russie Russie 3-0 Burkina Faso Burkina Faso
Hongrie Hongrie 2-1 Finlande Finlande
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 0-2 Malte Malte
Canada Canada 1-1 Irlande Irlande
Belgique Belgique 2-0 Tunisie Tunisie
Arménie Arménie 18:00 Kazakhstan Kazakhstan
Roumanie Roumanie 19:45 Pays de Galles Pays de Galles
Albanie Albanie 20:00 Luxembourg Luxembourg
Etats-Unis Etats-Unis 20:30 Allemagne Allemagne
Panama Panama 21:00 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Australie Australie 21:00 Suisse Suisse
Angleterre Angleterre 22:00 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
Quatar Quatar 22:00 El Salvador El Salvador
Brésil Brésil 07/06 Egypte Egypte
Argentine Argentine 07/06 Honduras Honduras
Liechtenstein Liechtenstein 07/06 Chypre Chypre
Danemark Danemark 07/06 Ukraine Ukraine
Kosovo Kosovo 07/06 Andorre Andorre
Croatie Croatie 07/06 Slovénie Slovénie
Maroc Maroc 07/06 Norvège Norvège
Grèce Grèce 07/06 Italie Italie
Equateur Equateur 07/06 Guatemala Guatemala
Chine Chine 09/06 Thailand Thailand
Kirghizistan Kirghizistan 09/06 Palestine Palestine
Arménie Arménie 09/06 Moldavie Moldavie
Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale 09/06 Comores Comores
Biélorussie Biélorussie 09/06 Burkina Faso Burkina Faso
Argentine Argentine 10/06 Islande Islande
Angleterre Angleterre 10/06 Costa Rica Costa Rica
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