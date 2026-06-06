LIVE : De Ketelaere fait le break ! (2-0)

62

Deuxième carte jaune pour Ismael Gharbi





62

Kevin De Bruyne joue très intelligemment un corner, Trossard manque de s'offrir un doublé d'un petit pointu !



61

DOKU ENCORE ! Quel geste, le petit pont...il temporise ensuite et obtient un corner



61

Ooooh que c'était bien joué de Charles De Ketelaere... Une superbe inspiration pour lancer Doku dans le dos de la défense ! Mais Jérémy fait des noeuds dans ses jambes !



59

ACHOURI SUR LA LATTE !!! Quelle énorme occasion tunisienne ! Cela partait d'une perte de balle du duo KDB-De Ketelaere !



57

Castagne ensuite de la tête après un bon centre depuis le côté gauche tunisien



57

Premier arrêt de Thibaut Courtois dans ce match ! Mahmoud a envoyé une frappe depuis la droite, le portier du Real Madrid se détend



53

Aaaaah, le soulagement pour Charles De Ketelaere ! Un centre absolument splendide de Tielemans, et CDK saute plus haut que son défenseur pour placer sa tête !



53



But de Charles De Ketelaere (Youri Tielemans)





50

Superbe dribble de Doku... faute ensuite de Gharbi sur Tielemans à une quarantaine de mètres des buts



49

Carte jaune pour Ismael Gharbi





48

Castagne trouve De Ketelaere à gauche... et l'attaquant de l'Atalanta perd piteusement le ballon ! Très, très mal joué de CDK...



47

Premier débordement tunisien, ça arrive dans les gants de Courtois... et en contre, De Bruyne envoie un centre presque parfait que la défense tunisienne met en corner !



46

C'est reparti entre la Belgique et la Tunisie !



45+2

Gros tacle par derrière de Ayari sur Jérémy Doku... une image qu'on ne veut absolument pas voir avant la Coupe du Monde ! L'ailier de City se relève et n'a rien, mais Garcia est furieux !



45

Hazem Mastouri

Firas Chaouat





45

Khalil Ayari

Sebastian Tounekti





44

Corner obtenu par Meunier bien trouvé côté droit par KDB



43

Superbes arabesques de Khalil Ayari devant Castagne et De Bruyne... Son centre trouve la tête de Ngoy ! C'était bien joué du Tunisien



41

Nouvelle connexion KDB - Doku vers la gauche, crochet, corner... le schéma est connu depuis le début de ce match ! La Tunisie tient bon mais souffre



36

Les occasions se multiplient, de corner en corner, de débordements en débordements... Nouveau coup-franc signé KDB qui le donne sur la tête, encore, de Mechele... à côté !



32

MECHELE ! Ca devait être 2-0 ! Le centre de Kevin De Bruyne était absolument parfait en deux temps sur ce corner, il place sa tête au-dessus...



31

Corner obtenu par Meunier, qui amène énormément sur son flanc droit



30

De Bruyyyyyne ! Encore un contre, encore une belle phase emmenée par KDB qui tire sur Chamakh des 20 mètres !



29

Tout part de Jérémy Doku bien trouvé par KDB, le centre du Mancunien va chercher Leandro Trossard au point de penalty, tranquillement !



28

Eeeeet c'est goaaaal ! Le but le plus facile de la carrière de Leandro Trossard ! C'est 1-0 !



28



But de Leandro Trossard (Jérémy Doku)





27

Le contre fulgurant de la Belgique à partir d'une touche tunisienne ! Jérémy Doku file, il trouve De Bruyne qui dribble Chamakh mais doit revenir vers Doku... dont le ballon en retrait va chercher Tielemans! La frappe de ce dernier passe au-dessus



23

Bien défendu de Castagne devant Ayari, l'un des Tunisiens les plus virevoltants dans ce début de match



22

Belle présence de Nathan Ngoy sur les longs ballons tunisiens, qui permet aux Diables de rester en possession du ballon assez haut



19

Longue touche tunisienne, ça se dégage dans le rectangle et le contre est avorté pour la Belgique



17

Belles combinaisons entre Trossard et Tielemans côté droit, magnifique récupération haute d'Onana... puis cente manqué de Leandro Trossard



12

De Bruyne donne le coup-franc directement, Chamakh doit se coucher !



11

Bon coup-franc obtenu par Castagne devant Mahmoud !



10

Superbe phase emmenée par le duo Trossard-De Bruyne... mais De Ketelaere temporise trop, donne un mauvais ballon à Doku ! Dommage !



9

DE BRUYNE !! Superbe percée du duo Doku-Castagne, reprise de KDB à côté, il croque sa frappe !



8

Et ça mène à une occasion ! Rekik au second poteau en deux temps, c'est au-dessus



7

Faute de Tielemans sur Ayari après une longue transversale de Rekik... c'est sévère



7

La Tunisie tente de repartir en contre mais les Diables défendent haut et bien



6

Coup-franc côté droit obtenu par Meunier...



4

Grosse perte de balle tunisienne, Talbi intervient devant Doku qui avait accéléré mais trop poussé son ballon



3

Ballon mal joué par Trossard, Gharbi tente une relance en contre, la Tunisie au ballon désormais



2

Eeeet Trossard désormais ! Une frappe enroulée que Chamakh repousse encore en corner !



1

C'est parti et immédiatement, Doku met le feu côté gauche ! Frappe déviée de Meunier et corner !

