(Jérémy Doku) Leandro Trossard 28'
1-0
2-0
|Date:
|06/06/2026 15:00
|Compétition:
|Match amical (Pays)
|journée:
|Match amical
|Stade:
|Roi Baudouin
LIVE : De Ketelaere fait le break ! (2-0)
La Belgique affronte la Tunisie pour son dernier match avant le grand départ vers la Coupe du Monde 2026.
63' 53"
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Deuxième carte jaune pour Ismael Gharbi
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62
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Kevin De Bruyne joue très intelligemment un corner, Trossard manque de s'offrir un doublé d'un petit pointu !
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DOKU ENCORE ! Quel geste, le petit pont...il temporise ensuite et obtient un corner
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Ooooh que c'était bien joué de Charles De Ketelaere... Une superbe inspiration pour lancer Doku dans le dos de la défense ! Mais Jérémy fait des noeuds dans ses jambes !
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ACHOURI SUR LA LATTE !!! Quelle énorme occasion tunisienne ! Cela partait d'une perte de balle du duo KDB-De Ketelaere !
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57
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Castagne ensuite de la tête après un bon centre depuis le côté gauche tunisien
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Premier arrêt de Thibaut Courtois dans ce match ! Mahmoud a envoyé une frappe depuis la droite, le portier du Real Madrid se détend
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Aaaaah, le soulagement pour Charles De Ketelaere ! Un centre absolument splendide de Tielemans, et CDK saute plus haut que son défenseur pour placer sa tête !
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53
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But de Charles De Ketelaere (Youri Tielemans)
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Superbe dribble de Doku... faute ensuite de Gharbi sur Tielemans à une quarantaine de mètres des buts
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Carte jaune pour Ismael Gharbi
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Castagne trouve De Ketelaere à gauche... et l'attaquant de l'Atalanta perd piteusement le ballon ! Très, très mal joué de CDK...
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Premier débordement tunisien, ça arrive dans les gants de Courtois... et en contre, De Bruyne envoie un centre presque parfait que la défense tunisienne met en corner !
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46
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C'est reparti entre la Belgique et la Tunisie !
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Mi-temps
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45+2
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Gros tacle par derrière de Ayari sur Jérémy Doku... une image qu'on ne veut absolument pas voir avant la Coupe du Monde ! L'ailier de City se relève et n'a rien, mais Garcia est furieux !
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45
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Hazem Mastouri
Firas Chaouat
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Khalil Ayari
Sebastian Tounekti
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Corner obtenu par Meunier bien trouvé côté droit par KDB
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Superbes arabesques de Khalil Ayari devant Castagne et De Bruyne... Son centre trouve la tête de Ngoy ! C'était bien joué du Tunisien
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Nouvelle connexion KDB - Doku vers la gauche, crochet, corner... le schéma est connu depuis le début de ce match ! La Tunisie tient bon mais souffre
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Les occasions se multiplient, de corner en corner, de débordements en débordements... Nouveau coup-franc signé KDB qui le donne sur la tête, encore, de Mechele... à côté !
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MECHELE ! Ca devait être 2-0 ! Le centre de Kevin De Bruyne était absolument parfait en deux temps sur ce corner, il place sa tête au-dessus...
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Corner obtenu par Meunier, qui amène énormément sur son flanc droit
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De Bruyyyyyne ! Encore un contre, encore une belle phase emmenée par KDB qui tire sur Chamakh des 20 mètres !
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Tout part de Jérémy Doku bien trouvé par KDB, le centre du Mancunien va chercher Leandro Trossard au point de penalty, tranquillement !
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Eeeeet c'est goaaaal ! Le but le plus facile de la carrière de Leandro Trossard ! C'est 1-0 !
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But de Leandro Trossard (Jérémy Doku)
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Le contre fulgurant de la Belgique à partir d'une touche tunisienne ! Jérémy Doku file, il trouve De Bruyne qui dribble Chamakh mais doit revenir vers Doku... dont le ballon en retrait va chercher Tielemans! La frappe de ce dernier passe au-dessus
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Bien défendu de Castagne devant Ayari, l'un des Tunisiens les plus virevoltants dans ce début de match
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Belle présence de Nathan Ngoy sur les longs ballons tunisiens, qui permet aux Diables de rester en possession du ballon assez haut
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Longue touche tunisienne, ça se dégage dans le rectangle et le contre est avorté pour la Belgique
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Belles combinaisons entre Trossard et Tielemans côté droit, magnifique récupération haute d'Onana... puis cente manqué de Leandro Trossard
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12
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De Bruyne donne le coup-franc directement, Chamakh doit se coucher !
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Bon coup-franc obtenu par Castagne devant Mahmoud !
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10
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Superbe phase emmenée par le duo Trossard-De Bruyne... mais De Ketelaere temporise trop, donne un mauvais ballon à Doku ! Dommage !
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9
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DE BRUYNE !! Superbe percée du duo Doku-Castagne, reprise de KDB à côté, il croque sa frappe !
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Et ça mène à une occasion ! Rekik au second poteau en deux temps, c'est au-dessus
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7
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Faute de Tielemans sur Ayari après une longue transversale de Rekik... c'est sévère
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7
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La Tunisie tente de repartir en contre mais les Diables défendent haut et bien
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6
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Coup-franc côté droit obtenu par Meunier...
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4
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Grosse perte de balle tunisienne, Talbi intervient devant Doku qui avait accéléré mais trop poussé son ballon
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3
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Ballon mal joué par Trossard, Gharbi tente une relance en contre, la Tunisie au ballon désormais
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2
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Eeeet Trossard désormais ! Une frappe enroulée que Chamakh repousse encore en corner !
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1
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C'est parti et immédiatement, Doku met le feu côté gauche ! Frappe déviée de Meunier et corner !
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1
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Belgique - Tunisie: 0-0
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