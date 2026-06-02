Date: 02/06/2026 18:00
Compétition: Match amical (Pays)
journée: Match amical
Stade: Stadion Rujevica
Premier test réussi pour les Diables Rouges contre la Croatie : Lukaku a soigné son retour
Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
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Premier test réussi pour les Diables Rouges contre la Croatie : Lukaku a soigné son retour

Pour son premier match de préparation, la Belgique est allée gagner 0-2 en Croatie grâce à Tielemans et Lukaku.

La Belgique a réussi son premier test avant la Coupe du monde. En déplacement en Croatie, les Diables Rouges se sont imposés 0-2 grâce à des buts de Youri Tielemans et Romelu Lukaku. Un succès face à une équipe croate accrocheuse et qui permet aux hommes de Rudi Garcia de poursuivre leur préparation avec confiance.

Les Croates ont démarré la rencontre avec de bonnes intentions. Ils ont mis la pression sur la défense et forcé Thibaut Courtois à rester attentif. Luka Modric a pris les commandes du jeu et Petar s'est offert la première grosse occasion de la partie. Pendant une bonne partie de la première période, les deux équipes se sont neutralisées.

La Belgique a progressivement trouvé plus d'espaces, grâce aux accélérations de Jérémy Doku. L'ailier a été l'un des joueurs les plus actifs sur son côté. Après plusieurs tentatives intéressantes, les Diables ont été récompensés à la 38e minute. Doku a semé la pagaille sur son flanc et le ballon est arrivé au pied de Youri Tielemans. L'ancien Anderlecht a facilement battu le gardien adverse.

Un grand Courtois contre la Croatie

L'avance de la Belgique aurait pu être de courte durée sans l'énorme arrêt de Courtois avant la pause. Le gardien du Real Madrid a sorti une magnifique parade contre Modric pour préserver l'avantage des Diables. Le rythme est monté d'un cran au retour des vestiaires.

La Croatie est passée tout près de l'égalisation, Budimir a trouvé la barre transversale. Quelques minutes plus tard, c'est Vanaken qui a touché le montant de la tête. Garcia en a profité pour effectuer plusieurs changements et donner du temps de jeu à une partie de son groupe.

Le retour payant de Lukaku

Romelu Lukaku (monté à la 73e minute) a porté le coup de grâce dans les arrêts de jeu. Bien servi par Hans Vanaken, l'attaquant est parti seul au but. Un deuxième but qui est venu récompenser la prestation des Diables Rouges. Prochain rendez-vous le 6 juin contre la Tunisie, avant l'entrée en lice au Mondial face à l'Égypte le 15 juin.

Les compositions

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Croatie Croatie
Livaković Dominik 59' 6.0 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Gvardiol Josko 59' 6.6 -
  • Précision des passes: 37/43 (86%)
Plus de stats
Vuskovic Luka 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 73/73 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Sutalo Josip 71' 6.4 -
  • Précision des passes: 41/45 (91.1%)
Plus de stats
Perisic Ivan 71' 6.7 -
  • Précision des passes: 18/21 (85.7%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 2/8 (25%)
Plus de stats
Kovacic Mateo 58' 6.6 -
  • Précision des passes: 42/47 (89.4%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Modric Luka 58' 6.4 -
  • Précision des passes: 34/42 (81%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Stanisic Josip 59' 5.8 -
  • Précision des passes: 23/27 (85.2%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Baturina Martin 71' 6.1 -
  • Précision des passes: 25/29 (86.2%)
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
Plus de stats
Sucic Petar 71' 5.6 -
  • Précision des passes: 20/26 (76.9%)
Plus de stats
Musa Petar 58' 6.0 -
  • Précision des passes: 7/12 (58.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Pongracic Marin 31' 6.3 -
  • Précision des passes: 31/33 (93.9%)
Plus de stats
Ćaleta-Car Duje 0'  
Moro Nikola 19' 5.8 -
  • Précision des passes: 21/25 (84%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Budimir Ante 32' 6.1 -
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Pandur Ivor 0'  
Vlašić Nikola 19' 6.3 -
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
Plus de stats
Pasalic Mario 32' 6.2 -
  • Précision des passes: 12/14 (85.7%)
Plus de stats
Jakić Kristijan 19' 6.4 -
  • Précision des passes: 16/17 (94.1%)
Plus de stats
Fruk Toni 0'  
Matanovic Igor 0'  
Sucic Luka 32' 6.6 -
  • Précision des passes: 11/12 (91.7%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Kramaric Andrej 19' 6.3 -
  • Précision des passes: 9/9 (100%)
Plus de stats
Kotarski Dominik 31' 6.0 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Pasalic Marco 31' 6.3 -
  • Précision des passes: 14/19 (73.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Erlic Martin 0'  
 

Belgique Belgique
Courtois Thibaut 90' 7.1 8
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 8/24 (33.3%)
Plus de stats
Theate Arthur 90' 7.7 7
  • Précision des passes: 55/57 (96.5%)
Plus de stats
Onana Amadou 67' 7.9 7
  • Précision des passes: 47/48 (97.9%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Ngoy Nathan 68' 6.7 7
  • Précision des passes: 26/27 (96.3%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
De Cuyper Maxim A 68' 7.1 6
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 18/25 (72%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Tielemans Youri 90' 8.0 8
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 25/31 (80.6%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
Plus de stats
Raskin Nicolas 79' 6.1 6
  • Précision des passes: 27/31 (87.1%)
Plus de stats
Saelemaekers Alexis 67' 6.0 6
  • Précision des passes: 14/20 (70%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Doku Jérémy 73' 6.9 7
  • Précision des passes: 16/18 (88.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 4/6 (66.7%)
Plus de stats
De Bruyne Kevin 67' 6.4 7
  • Précision des passes: 28/35 (80%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
De Ketelaere Charles 73' 5.8 5
  • Précision des passes: 3/8 (37.5%)
Plus de stats
Banc
Mechele Brandon 22' 6.5 -
  • Précision des passes: 9/9 (100%)
Plus de stats
Witsel Axel 11' 6.4 -
Plus de stats
Lukaku Romelu 17' 6.9 8
  • Buts: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Lammens Senne 0'  
Penders Mike 0'  
Lukebakio Dodi 0'  
Meunier Thomas 23' 6.6 -
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
De Winter Koni 23' 6.5 -
  • Précision des passes: 16/17 (94.1%)
Plus de stats
Seys Joaquin 23' 6.5 -
  • Précision des passes: 6/12 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Moreira Diego 0'  
Vanaken Hans A 22' 7.3 8
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Castagne Timothy 0'  
Fernandez Pardo Matias 17' 6.4 8
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
Plus de stats
Revivre Croatie - Belgique
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La Belgique a souffert par moments face à la Croatie, mais Rudi Garcia a retenu la force collective de son groupe.

Match amical (Pays)

 Match amical
Panama Panama - Mexique Mexique
Chine Chine 2-2 Ouzbékistan Ouzbékistan
Ouzbékistan Ouzbékistan 4-2 Urartu FC Urartu FC
Mexique Mexique 4-0 Islande Islande
Canada Canada 4-1 Colombia Colombia
Chypre Chypre 1-1 Iles Féroë Iles Féroë
Verenigde Staten Verenigde Staten 1-0 Canada Canada
Verenigde Staten Verenigde Staten 1-0 Colombia Colombia
Quatar Quatar Geannuleerd Serbie Serbie
Moldavie Moldavie 0-2 Lituanie Lituanie
Arabie Saoudite Arabie Saoudite Geannuleerd Arménie Arménie
Georgie Georgie 2-2 Israël Israël
Chypre Chypre 0-1 Biélorussie Biélorussie
Hongrie Hongrie - Israël Israël
Brésil Brésil 1-2 France France
Colombie Colombie 1-2 Croatie Croatie
Iran Iran 1-2 Nigéria Nigéria
Bénin Bénin Geannuleerd Palestine Palestine
Guinée Guinée 2-2 Togo Togo
Montenegro Montenegro 2-0 Andorre Andorre
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-1 Panama Panama
Autriche Autriche 5-1 Ghana Ghana
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 0-4 Egypte Egypte
Lybie Lybie 0-0 Niger Niger
Grèce Grèce 0-1 Paraguay Paraguay
Algérie Algérie 7-0 Guatemala Guatemala
Angleterre Angleterre 1-1 Uruguay Uruguay
Suisse Suisse 3-4 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 2-1 Norvège Norvège
Espagne Espagne 3-0 Serbie Serbie
Maroc Maroc 1-1 Equateur Equateur
Argentine Argentine 2-1 Mauritanie Mauritanie
Corée du Sud Corée du Sud 0-4 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Canada Canada - Islande Islande
Ecosse Ecosse 0-1 Japon Japon
Hongrie Hongrie 1-0 Slovénie Slovénie
Etats-Unis Etats-Unis 2-5 Belgique Belgique
Haïti Haïti 0-1 Tunisie Tunisie
Mexique Mexique 0-0 Portugal Portugal
Lituanie Lituanie - Georgie Georgie
Arménie Arménie 1-2 Biélorussie Biélorussie
Colombie Colombie 1-3 France France
Arabie Saoudite Arabie Saoudite Geannuleerd Iles Féroë Iles Féroë
Chypre Chypre 0-0 Moldavie Moldavie
Pays-Bas Pays-Bas 0-0 Belgique Belgique
Allemagne Allemagne 2-1 Ghana Ghana
Quatar Quatar Geannuleerd Argentine Argentine
Costa Rica Costa Rica 0-5 Iran Iran
Liberia Liberia 2-2 Lybie Lybie
Niger Niger 0-1 Togo Togo
Montenegro Montenegro 2-3 Slovénie Slovénie
Saint-Marin Saint-Marin 0-0 Andorre Andorre
Serbie Serbie 2-1 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Norvège Norvège 0-0 Suisse Suisse
Hongrie Hongrie 0-0 Grèce Grèce
Russie Russie 0-0 Mali Mali
Jordanie Jordanie 2-2 Nigéria Nigéria
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-2 Panama Panama
Haïti Haïti 1-1 Islande Islande
Guinée Guinée 0-1 Bénin Bénin
Maroc Maroc 2-1 Paraguay Paraguay
Algérie Algérie 0-0 Uruguay Uruguay
Ecosse Ecosse 0-1 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Ukraine Ukraine 1-0 Albanie Albanie
Autriche Autriche 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Angleterre Angleterre 0-1 Japon Japon
Pays-Bas Pays-Bas 1-1 Equateur Equateur
Burkina Faso Burkina Faso 1-1 Guinée-Bissau Guinée-Bissau
Espagne Espagne 0-0 Egypte Egypte
Sénégal Sénégal 3-1 Gambie Gambie
Etats-Unis Etats-Unis 0-2 Portugal Portugal
Argentine Argentine Geannuleerd Guatemala Guatemala
Argentine Argentine 5-0 Zambie Zambie
Brésil Brésil 3-1 Croatie Croatie
Canada Canada - Tunisie Tunisie
Mexique Mexique 1-1 Belgique Belgique
Verenigde Staten Verenigde Staten 2-1 Japan Japan
Verenigde Staten Verenigde Staten 0-1 Japan Japan
Verenigde Staten Verenigde Staten - Japan Japan
Grèce Grèce 0-0 Moldavie Moldavie
Mexique Mexique 2-0 Ghana Ghana
Maroc Maroc 5-0 Burundi Burundi
Nigéria Nigéria 2-0 Zimbabwe Zimbabwe
Egypte Egypte - Russie Russie
Irlande Irlande 1-0 Quatar Quatar
Iran Iran 3-1 Gambie Gambie
Andorre Andorre 0-1 Iraq Iraq
Liban Liban Uitg Soudan Soudan
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 0-0 Macédoine Macédoine
Ecosse Ecosse 4-1 Curacao Curacao
Croatie Croatie - Grèce Grèce
Bulgarie Bulgarie - Macédoine Macédoine
Equateur Equateur 0-0 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Mexique Mexique 1-0 Australie Australie
Japon Japon 1-0 Islande Islande
Suisse Suisse 4-1 Jordanie Jordanie
République tchèque République tchèque 2-1 Kosovo Kosovo
Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 3-0 Serbie Serbie
Pologne Pologne 0-2 Ukraine Ukraine
Allemagne Allemagne 4-0 Finlande Finlande
Etats-Unis Etats-Unis 3-2 Sénégal Sénégal
Brésil Brésil 6-2 Panama Panama
Tadjikistan Tadjikistan Geannuleerd Palestine Palestine
Bulgarie Bulgarie 0-1 Montenegro Montenegro
Slovaquie Slovaquie 2-1 Malte Malte
Norvège Norvège 3-1 Suède Suède
Turquie Turquie 4-0 Macédoine Macédoine
Autriche Autriche 1-0 Tunisie Tunisie
Colombie Colombie 3-1 Costa Rica Costa Rica
Canada Canada 2-0 Ouzbékistan Ouzbékistan
Croatie Croatie 0-2 Belgique Belgique
Georgie Georgie 1-1 Roumanie Roumanie
Pays de Galles Pays de Galles 0-1 Ghana Ghana
Haïti Haïti 03/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
Turquie Turquie 03/06 Kosovo Kosovo
Danemark Danemark 03/06 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Albanie Albanie 03/06 Israël Israël
Portugal Portugal 03/06 Irlande du Nord Irlande du Nord
Pays-Bas Pays-Bas 03/06 Algérie Algérie
Pologne Pologne 03/06 Nigéria Nigéria
Luxembourg Luxembourg 03/06 Italie Italie
Corée du Sud Corée du Sud 04/06 El Salvador El Salvador
Slovénie Slovénie 04/06 Chypre Chypre
Irlande du Nord Irlande du Nord 04/06 Guinée Guinée
Burundi Burundi 04/06 Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale
Andorre Andorre 04/06 Liechtenstein Liechtenstein
Suède Suède 04/06 Grèce Grèce
Espagne Espagne 04/06 Iraq Iraq
France France 04/06 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
République tchèque République tchèque 05/06 Guatemala Guatemala
Mexique Mexique 05/06 Serbie Serbie
Angola Angola 05/06 Botswana Botswana
Biélorussie Biélorussie 05/06 Syrie Syrie
Georgie Georgie 05/06 Bahrein Bahrein
Canada Canada 06/06 Irlande Irlande
Argentine Argentine 06/06 Honduras Honduras
Belgique Belgique 06/06 Tunisie Tunisie
Arménie Arménie 06/06 Kazakhstan Kazakhstan
Etats-Unis Etats-Unis 06/06 Allemagne Allemagne
Panama Panama 06/06 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Angleterre Angleterre 06/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
Quatar Quatar 06/06 El Salvador El Salvador
Brésil Brésil 07/06 Egypte Egypte
Liechtenstein Liechtenstein 07/06 Chypre Chypre
Danemark Danemark 07/06 Ukraine Ukraine
Kosovo Kosovo 07/06 Andorre Andorre
Maroc Maroc 07/06 Norvège Norvège
Equateur Equateur 07/06 Guatemala Guatemala
Chine Chine 09/06 Thailand Thailand
Biélorussie Biélorussie 09/06 Burkina Faso Burkina Faso
Argentine Argentine 10/06 Islande Islande
Angleterre Angleterre 10/06 Costa Rica Costa Rica
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