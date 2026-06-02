Premier test réussi pour les Diables Rouges contre la Croatie : Lukaku a soigné son retour

Pour son premier match de préparation, la Belgique est allée gagner 0-2 en Croatie grâce à Tielemans et Lukaku.

La Belgique a réussi son premier test avant la Coupe du monde. En déplacement en Croatie, les Diables Rouges se sont imposés 0-2 grâce à des buts de Youri Tielemans et Romelu Lukaku. Un succès face à une équipe croate accrocheuse et qui permet aux hommes de Rudi Garcia de poursuivre leur préparation avec confiance.

Les Croates ont démarré la rencontre avec de bonnes intentions. Ils ont mis la pression sur la défense et forcé Thibaut Courtois à rester attentif. Luka Modric a pris les commandes du jeu et Petar s'est offert la première grosse occasion de la partie. Pendant une bonne partie de la première période, les deux équipes se sont neutralisées.

La Belgique a progressivement trouvé plus d'espaces, grâce aux accélérations de Jérémy Doku. L'ailier a été l'un des joueurs les plus actifs sur son côté. Après plusieurs tentatives intéressantes, les Diables ont été récompensés à la 38e minute. Doku a semé la pagaille sur son flanc et le ballon est arrivé au pied de Youri Tielemans. L'ancien Anderlecht a facilement battu le gardien adverse.

Un grand Courtois contre la Croatie

L'avance de la Belgique aurait pu être de courte durée sans l'énorme arrêt de Courtois avant la pause. Le gardien du Real Madrid a sorti une magnifique parade contre Modric pour préserver l'avantage des Diables. Le rythme est monté d'un cran au retour des vestiaires.

La Croatie est passée tout près de l'égalisation, Budimir a trouvé la barre transversale. Quelques minutes plus tard, c'est Vanaken qui a touché le montant de la tête. Garcia en a profité pour effectuer plusieurs changements et donner du temps de jeu à une partie de son groupe.





Le retour payant de Lukaku

Romelu Lukaku (monté à la 73e minute) a porté le coup de grâce dans les arrêts de jeu. Bien servi par Hans Vanaken, l'attaquant est parti seul au but. Un deuxième but qui est venu récompenser la prestation des Diables Rouges. Prochain rendez-vous le 6 juin contre la Tunisie, avant l'entrée en lice au Mondial face à l'Égypte le 15 juin.