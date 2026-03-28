Date: 28/03/2026 20:30
Compétition: Match amical (Pays)
journée: Match amical
Stade: Mercedes-Benz Stadium

LIVE : Splendide but de Dodi Lukebakio ! C'est 1-4 !

La Belgique défie les USA à Atlanta ce samedi soir. Un match qui pourrait servir à faire quelques réglages.

Tous les matches en direct
Temps   74' 3" 
Florent Malice
73
 remplacé Thomas Meunier
remplaçant Timothy Castagne
72
 Les changements continuent : Witsel et De Cat, 20 ans d'écart, sont désormais associés dans l'entrejeu
72
 remplacé Amadou Onana
remplaçant Axel Witsel
72
 remplacé Kevin De Bruyne
remplaçant Youri Tielemans
71
 remplacé Jérémy Doku
remplaçant Mika Godts
71
 remplacé Nicolas Raskin
remplaçant Nathan De Cat
68
 GOAAAAAL ! Dodiiiiii Lukebakio ! Quelle merveille ! Meunier déboule côté droit, trouve Lukebakio qui rentre sur son pied gauche et allume la lucarne !
68

But 		But de Dodi Lukebakio
67
 Ce sont donc les débuts internationaux de Nathan Ngoy. Le match a perdu en rythme suite à ces changements
64
 remplacé Tanner Tessmann
remplaçant Alex Freeman
64
 remplacé Timothy Weah
remplaçant Sebastian Berhalter
64
 remplacé Antonee Robinson
remplaçant Max Arfsten
62
 remplacé Brandon Mechele
remplaçant Arthur Theate
62
 remplacé Zeno Debast
remplaçant Nathan Ngoy
62
 remplacé Alexis Saelemaekers
remplaçant Dodi Lukebakio
62
 remplacé Charles De Ketelaere
remplaçant Lois Openda
62
 Ngoy remplace Debast, Lukebakio remplace Saelemaekers
61
 remplacé Maxim De Cuyper
remplaçant Joaquin Seys
59
 Et De Ketelaere la met à contre-pied ! C'est 1-3 !
59

But 		But de Charles De Ketelaere (Coup de pied de réparation)
59
 ET PENALTY BELGE! La deuxième frappe avait été touchée par la main de Ream !
59
 Le VAR valide la décision de l’arbitre: penalty!
57
 Le VAR vérifie s'il y a penalty
57

Coup de pied de réparation 		Penalty pour Belgique
56
 ET TURNER DANS L'AUTRE SENS ! Doku s'était infiltré, il tire sur le gardien !
56
 WEAH ! Il dévisse, les USA étaient dangereux encore !
55
 Oooh dès la reprise, Pulisic est dangereux côté gauche ! Lammens sort un arrêt mais il y avait hors-jeu
53
 Doku accélère côté gauche, Saelemaekers récupère ce qu'on pensait être un ballon perdu et met en retrait à Onana qui place tranquillement !
53
 GOAAAAAAAL !!! La Belgique fait 1-2 !!! Incroyable !
53

But 		But de Amadou Onana (Alexis Saelemaekers)
52
 PULISIC ! Qu'il était bien placé ! Trouvé par Weah, il élimine tout le monde mais dévisse sa frappe !
51
 Très bien défendu de Debast sur un bon ballon de McKennie vers son attaquant
48
 Corner obtenu par Doku
46
 remplacé Johnny
remplaçant Cristian Roldan
46
 C'est reparti sans changement côté belge !


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45+4
 Nouveau corner obtenu par Doku... superbement donné par KDB et Saelemaekers force Turner à un arrêt sur une belle volée ! Mi-temps dans la foulée!
45
 GOAAAAAAAAL !!!! ZENO DEBAST ! Quelle frappe ! Après une première tentative de Jérémy Doku, il frappe de plus de 25 mètres ! Turner se détend trop lentement, c'est 1-1 !
45

But 		But de Zeno Debast
42
 Deux superbes occasions belges coup sur coup avec à chaque fois le même duo : Doku pour De Bruyne !
39
 ET LE GOAAAAAAAAL ! Weston McKennie, absolument seul au second poteau, reprend tranquillement du pied ! C'est 1-0 !
39

But 		But de Mark McKenzie (Antonee Robinson)
38
 Corner concédé par Mechele devant Balogun
37
 Doku... il déborde, centre, Turner repousse sur De Ketelaere qui met le ballon au fond mais du bras ! Logiquement invalidé
35
 Très bien défendu de Debast devant McKennie joliment trouvé en profondeur
31
 BALOGUN ! Sur une mauvaise remise de Saelemaekers, il frappe et Lammens capte!
30
 Ceeentre de Weah, Mechele repousse de justesse devant Balogun !!
27
 Première semi-intervention de Turner sur une frappe déviée de KDB
22
 De Bruyne va chercher Doku qui dribble mais perd le ballon
20
 McKennie averti pour avoir encore retenu Jérémy Doku
20
Etats-Unis - Belgique
19
  Carte jaune pour Weston McKennie
18
 Dans l'autre sens, Doku obtient désormais un corner
17
 SENNE LAMMENS !! Quel arrêt !! McKennie est trouvé dans le rectangle et il a tout le temps d'armer, mais le portier mancunien la sort !
17
 Et encore une belle phase offensive avec Robinson qui talonne et obtient un autre corner
16
 Corner obtenu par Pulisic côté gauche, après plusieurs débordements de McKennie côté droit
14
 Frappe de Pulisic qui a largement le temps de passer dans l'axe... ça passe juste à côté
13
 Doku obtient un bon coup-franc côté droit après quelques crochets
11
 SAELEMAEKERS ! Contrôle de la poitrine et volée au-dessus !
10
 Corner obtenu par De Bruyne côté droit
9
 Corner pour les USA... et frappe lointaine de Robinson !! Lammens à l'arrêt !
7
 Centre de Timothy Weah, reprise au-dessus des buts de Lammens
3
 Superbe geste de Saelemaekers pour aller chercher Meunier, qui centre... Raskin reprend au-dessus !
2
 Premier ballon qui parvient à De Ketelaere mais intervention défensive américaine
1
 C'est parti !
1
 Etats-Unis - Belgique: 0-0
20:23
 Rudi Garcia a opté pour une défense à 4, sans expérimentations tactiques : Mechele et Debast dans l'axe, pas de Theate ou de Koni De Winter !
20:17
 Bienvenue à Atlanta pour ce match entre les USA et la Belgique !
Etats-Unis: Matt Turner - Timothy Weah - Malik Tillman - Tanner Tessmann - Antonee Robinson - Tim Ream - Christian Pulisic - Mark McKenzie - Weston McKennie - Johnny - Folarin Balogun
Banc: Auston Trusty - Cristian Roldan - Giovanni Reyna - Ricardo Pepi - Brenden Aaronson - Sebastian Berhalter - Alex Freeman - Max Arfsten - Joe Scally - Aidan Morris - Matt Freese - Chris Brady - Patrick Schulte

Belgique: Senne Lammens - Alexis Saelemaekers - Nicolas Raskin - Amadou Onana - Thomas Meunier - Brandon Mechele - Jérémy Doku - Charles De Ketelaere - Maxim De Cuyper - Kevin De Bruyne - Zeno Debast
Banc: Arthur Theate - Axel Witsel - Youri Tielemans - Lois Openda - Maarten Vandevoordt - Matz Sels - Dodi Lukebakio - Koni De Winter - Joaquin Seys - Lucas Stassin - Nathan Ngoy - Timothy Castagne - Nathan De Cat - Mika Godts



15:55
Etats-Unis - Belgique
15:53
Etats-Unis - Belgique
USA - Belgique : beaucoup de téléspectateurs mécontents d'un aspect précis du match

USA - Belgique : beaucoup de téléspectateurs mécontents d'un aspect précis du match

21:45

Les Diables Rouges entament leur mini-tournée américaine par un match amical à Atlanta contre les États-Unis, pays hôte de la prochaine coupe du Monde.
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Etats-Unis Etats-Unis
Turner Matt 90' 6.19 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Weah Timothy 64' 6.22 -
  • Précision des passes: 12/15 (80%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Tillman Malik 90' 6.56 -
  • Précision des passes: 25/27 (92.6%)
  • Passes clés: 3
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Tessmann Tanner 64' 6.5 -
  • Précision des passes: 19/22 (86.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Robinson Antonee A 64' 5.68 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 18/32 (56.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Ream Tim 90' 6.0 -
  • Précision des passes: 43/48 (89.6%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Pulisic Christian 90' 6.11 -
  • Précision des passes: 26/29 (89.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
Plus de stats
McKenzie Mark 90' 6.14 -
  • Précision des passes: 38/42 (90.5%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
McKennie Weston 90' 6.31 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 12/22 (54.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/2
Plus de stats
Johnny 45' 5.88 -
  • Précision des passes: 13/13 (100%)
Plus de stats
Balogun Folarin 90' 6.41 -
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Banc
Trusty Auston 0'  
Roldan Cristian 45' 5.92 -
  • Précision des passes: 12/12 (100%)
Plus de stats
Reyna Giovanni 0'  
Pepi Ricardo 0'  
Aaronson Brenden 0'  
Berhalter Sebastian 26' 5.79 -
Plus de stats
Freeman Alex 26' 5.7 -
Plus de stats
Arfsten Max 26' 6.29 -
Plus de stats
Scally Joe 0'  
Morris Aidan 0'  
Freese Matt 0'  
Brady Chris 0'  
Schulte Patrick 0'  
 

Belgique Belgique
Lammens Senne 90' 6.78 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Saelemaekers Alexis A 62' 7.4 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 24/30 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 5/5 (100%)
Plus de stats
Raskin Nicolas 71' 6.56 -
  • Précision des passes: 32/35 (91.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Onana Amadou 72' 7.78 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 21/24 (87.5%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Meunier Thomas 73' 6.92 -
  • Précision des passes: 27/30 (90%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Mechele Brandon 62' 6.69 -
  • Précision des passes: 32/33 (97%)
Plus de stats
Doku Jérémy 71' 6.72 -
  • Précision des passes: 25/33 (75.8%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 3/8 (37.5%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
De Ketelaere Charles 62' 7.94 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 11/14 (78.6%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
De Cuyper Maxim 61' 7.13 -
  • Précision des passes: 27/31 (87.1%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
De Bruyne Kevin 72' 6.41 -
  • Précision des passes: 17/24 (70.8%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 3/7 (42.9%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Debast Zeno 62' 7.77 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 27/28 (96.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Banc
Theate Arthur 28' -
Witsel Axel 18' -
Tielemans Youri 18' -
Openda Lois 28' 6.49 -
Plus de stats
Vandevoordt Maarten 0'  
Sels Matz 0'  
Lukebakio Dodi 28' 7.4 -
  • Buts: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
De Winter Koni 28' -
Seys Joaquin 29' -
Stassin Lucas 0'  
Ngoy Nathan 28' 6.41 -
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Castagne Timothy 17' -
De Cat Nathan 19' -
Godts Mika 19' -

présentation (du match)

Quelques Diables avec les U21 : voici le onze qui défiera l'Autriche
Quelques Diables avec les U21 : voici le onze qui défiera l'Autriche

Les Espoirs de Gill Swerts affrontent l'Autriche ce vendredi. Un match qui, contrairement à celui des Diables, n'est pas amical !

Si suivre des matchs de préparation sans enjeu ne vous emballe pas, vous pouvez toujours vous rabattre, durant cette trêve internationale, sur les matchs des U21. En effet, les Espoirs de Gill Swerts affrontent l'Autriche ce vendredi, en qualifications pour l'Euro U21.

Et pour ce match crucial de la 5e journée qualificative, Swerts peut compter sur plusieurs joueurs déjà apparus avec l'équipe A. Dans le onze de base, on retrouve ainsi Jorthy Mokio, Matte Smets, Arthur Vermeeren, Samuel Mbangula, Norman Bassette et Romeo Vermant.

Sept titulaires sur onze, donc, comptent déjà une cap en équipe A, sans parler de Mike Penders déjà appelé par Rudi Garcia et qui figure bien entre les perches. 

Le reste du onze se compose de Sabbe, Noubi, Piedfort et Nonge Boende. Ce dernier a lancé sa carrière en Turquie, du côté de Kocaelispor. 

La Belgique compte 7 points après 4 journées, tout comme l'Autriche et le Danemark : une victoire est donc très importante car seul le premier du groupe décroche un ticket direct pour l'Euro U21 2027. 

 

Les Diables Rouges, gros test pour les USA : "Je pronostique un match nul !"

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27/03

Ce samedi, la Belgique dispute son premier match amical de la trêve, à l'extérieur et face à l'un des trois pays organisateurs du Mondial : les USA. Nous en avons discuté a...

"Le test idéal" : les Diables Rouges veulent envoyer un signal fort avant le Mondial

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26/03

Les Diables Rouges préparent le Mondial avec un stage aux États-Unis et deux matchs face aux USA et au Mexique. Charles De Ketelaere veut gagner.

Maxim De Cuyper désigne le favori pour le titre en Pro League et encense plusieurs joueurs du Club de Bruges

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27/03 1

Maxim De Cuyper a assuré à notre micro continuer de suivre attentivement le Club de Bruges depuis l'Angleterre. Le Diable Rouge s'est montré catégorique sur la lutte pour l...

Vincent Kompany impressionne Charles De Ketelaere : "J'ai eu quelques flashbacks de l'époque"

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27/03

Charles De Ketelaere, que nous avons interviewé à Atlanta, aux États-Unis, s'est exprimé au sujet de Vincent Kompany et du Bayern. Il s'est dit impressionné par l'équipe de...

Les proches des Diables Rouges devront dépenser beaucoup d'argent pour suivre la Belgique

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27/03

La fédération belge de football propose un programme de voyage officiel pour les familles et les amis des Diables Rouges lors de la Coupe du monde aux États-Unis. Les coûts...

"Pourquoi ne pourrions-nous pas rêver ?" : Alexis Saelemaekers rêve de la Coupe du monde 2026

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27/03

Alexis Saelemaekers s'est confié sur sa concurrence chez les Diables Rouges, son excellente saison à l'AC Milan ou enocre le rêve des Diables Rouges de remporter la Coupe d...

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27/03

Notre journaliste, Brandon Morren, a eu l'occasion d'échanger longuement avec Maxim De Cuyper à Atlanta, aux États-Unis. Le Diable Rouge s'est notamment exprimé sur son fai...

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27/03

Naples a posé un ultimatum clair à Romelu Lukaku. Selon Sky Italia, l'attaquant belge doit être de retour en Italie au plus tard le 31 mars. Dans le cas contraire, il risqu...

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27/03

Et si l'aventure entre Romelu Lukaku et Naples touchait bientôt à sa fin ? Le joueur de 32 pourrait quitter le club dès cet été.

Maxim De Cuyper donne son avis sur les play-offs en Belgique : "J'ai toujours trouvé ça étrange"

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27/03

À l'approche de la disparition des play-offs en Pro League, Maxim De Cuyper continue de suivre attentivement le Club de Bruges. L'ancien Blauw en Zwart a d'ailleurs un avis...

Cela ne va pas rajeunir Kevin De Bruyne : le Diable Rouge, seul rescapé

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27/03

Kevin De Bruyne et ses coéquipiers se préparent actuellement pour les rencontres amicales de la Belgique face aux États-Unis et au Mexique. Affronter les Américains sur leu...

Quelques Diables avec les U21 : voici le onze qui défiera l'Autriche

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27/03

Les Espoirs de Gill Swerts affrontent l'Autriche ce vendredi. Un match qui, contrairement à celui des Diables, n'est pas amical !

Rudi Garcia prolongé après le Mondial ? Vincent Mannaert fait une mise au point

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27/03

En stage aux États-Unis avec les Diables rouges, Vincent Mannaert s'est confié sur son avenir et celui de Rudi Garcia.

Kevin De Bruyne annonce une bonne nouvelle avec les Diables Rouges et vole au secours de Romelu Lukaku

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27/03

Kevin De Bruyne a pris la parole avant les matchs amicaux contre les USA et le Mexique. Le Diable Rouge a évoqué son avenir et la situation compliquée de Romelu Lukaku.

Rudi Garcia prend la parole sur le cas Lukaku et redistribue les cartes

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27/03

Privé de cadres comme Lukaku ou Courtois aux USA, Rudi Garcia reste calme. Le coach belge en profite pour tester ses jeunes.

Rudi Garcia révèle un accord particulier avec le sélectionneur des États-Unis

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27/03

Le sélectionneur s'est adressé à la presse vendredi soir au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. Il y a notamment révélé qu'un accord spécial avait été conclu avec Mauricio Poc...

Axel Witsel y croit : "Ce ne serait pas un énorme choc si la Belgique remportait la Coupe du monde mais..."

Axel Witsel y croit : "Ce ne serait pas un énorme choc si la Belgique remportait la Coupe du monde mais..."

07:20

Les Diables Rouges se préparent pour la Coupe du monde avec des matchs amicaux contre les États-Unis et le Mexique. Axel Witsel peut se targuer de compter bon nombre de tou...

"Plus qu'un simple amical" : voilà pourquoi Rudi Garcia attend beaucoup du match de ce soir

"Plus qu'un simple amical" : voilà pourquoi Rudi Garcia attend beaucoup du match de ce soir

08:00

Rudi Garcia a pris la parole en conférence de presse pour préfacer le match de ce soir contre les Etats-Unis. Un amical qu'il prépare avec beaucoup de minutie.

"C'est maintenant le cas avec lui" : Nathan De Cat prévenu par un Diable sur ce qui l'attend

"C'est maintenant le cas avec lui" : Nathan De Cat prévenu par un Diable sur ce qui l'attend

10:00

Charles De Ketelaere semble prêt à s'affirmer aux avant-postes avec les Diables Rouges. Nous avons rencontré l'attaquant à l'hôtel des Diables Rouges, où il est revenu sur ...

Kevin De Bruyne en a pris conscience durant sa blessure : "Ça m'a aidé à réaliser"

Kevin De Bruyne en a pris conscience durant sa blessure : "Ça m'a aidé à réaliser"

11:00

Kevin De Bruyne se sent très bien et semble prêt à jouer un rôle cléchez les Diables. Sa blessure lui a fait prendre conscience qu'il est déterminé à travailler très dur po...

Un ancien Diable en invité d'honneur face aux USA : "J'ai rencontré Vincent Mannaert à RAAL - Anderlecht"

Un ancien Diable en invité d'honneur face aux USA : "J'ai rencontré Vincent Mannaert à RAAL - Anderlecht"

12:00

Ce soir, les Diables Rouges disputeront leur premier match de l'année sur le sol américain. Un amical qui se jouera sous les yeux de Georges Grün.

De Bruyne une mi-temps, premières minutes pour De Cat ? Le onze probable des Diables Rouges

De Bruyne une mi-temps, premières minutes pour De Cat ? Le onze probable des Diables Rouges

10:30

Ce soir, les Diables Rouges disputeront leur premier match de préparation pour la Coupe du Monde. Quel onze attendre face aux Etats-Unis ?

Un cadre de la génération dorée sans tabou : "J'ai toujours été sous-payé par rapport à ce que j'ai accompli"

Un cadre de la génération dorée sans tabou : "J'ai toujours été sous-payé par rapport à ce que j'ai accompli"

13:00

Toby Alderweireld a mis un terme à sa carrière l'an dernier. Une carrière qui l'a définitivement mis à l'abri sur le plan financier, même si ses revenus ont été inférieurs ...

Le rêve américain en vue : le conseil inattendu de Mauricio Pochettino à ses joueurs face aux Diables

Le rêve américain en vue : le conseil inattendu de Mauricio Pochettino à ses joueurs face aux Diables

12:20

Mauricio Pochettino se veut ambitieux pour la Coupe du Monde organisée à domicile. Pour les Etats-Unis, cela passe par un bon match ce soir face aux Diables.

🎥 La tradition a été respectée : le bizutage de Nathan De Cat et Lucas Stassin en clin d'oeil à Rudi Garcia

🎥 La tradition a été respectée : le bizutage de Nathan De Cat et Lucas Stassin en clin d'oeil à Rudi Garcia

14:00

Lucas Stassin et Nathan De Cat font partie des petits nouveaux chez les Diables Rouges. Comme le veut la tradition, ils ont poussé la chansonnette.

Sébastien Pocognoli a-t-il rebattu les cartes ? Le message clair de Wout Faes pour Rudi Garcia

Sébastien Pocognoli a-t-il rebattu les cartes ? Le message clair de Wout Faes pour Rudi Garcia

15:30

Malgré sa montée en puissance avec Monaco, Wout Faes n'a pas été repris chez les Diables. Mais il n'a pas dit son dernier mot pour la Coupe du Monde.

Un Diable doit se racheter après ses débuts hésitants : "J'ai eu du mal avec ça lors des premiers matchs"

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18:30 1

Koni De Winter s'impose de plus en plus à l'AC Milan. Cela doit désormais se traduire par un nouveau statut en sélection.

Deux absents, mais aussi deux stars de Serie A : voici les joueurs que les Diables devront tenir à l'oeil

Deux absents, mais aussi deux stars de Serie A : voici les joueurs que les Diables devront tenir à l'oeil

18:00 1

Les Etats-Unis attendent la Belgique de pied ferme. Sacha Kljestan passe les troupes américaines en revue.

Entre timidité et talent, Axel Witsel a jaugé les 'petits' nouveaux : "Il ne parle pas beaucoup"

Entre timidité et talent, Axel Witsel a jaugé les 'petits' nouveaux : "Il ne parle pas beaucoup"

19:30

Les Diables s'apprêtent à donner le coup d'envoi de la rencontre amicale face aux États-Unis, un défi intéressant pour une équipe en pleine construction. En tant qu'ancien,...

Match amical (Pays)

 Match amical
Panama Panama - Mexique Mexique
Chine Chine 2-2 Ouzbékistan Ouzbékistan
Ouzbékistan Ouzbékistan 4-2 Urartu FC Urartu FC
Mexique Mexique 4-0 Islande Islande
Canada Canada 4-1 Colombia Colombia
Chypre Chypre 1-1 Iles Féroë Iles Féroë
Verenigde Staten Verenigde Staten 1-0 Canada Canada
Verenigde Staten Verenigde Staten 1-0 Colombia Colombia
Quatar Quatar Geannuleerd Serbie Serbie
Moldavie Moldavie 0-2 Lituanie Lituanie
Arabie Saoudite Arabie Saoudite Geannuleerd Arménie Arménie
Georgie Georgie 2-2 Israël Israël
Chypre Chypre 0-1 Biélorussie Biélorussie
Hongrie Hongrie - Israël Israël
Brésil Brésil 1-2 France France
Colombie Colombie 1-2 Croatie Croatie
Iran Iran 1-2 Nigéria Nigéria
Bénin Bénin Geannuleerd Palestine Palestine
Guinée Guinée 2-2 Togo Togo
Montenegro Montenegro 2-0 Andorre Andorre
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-1 Panama Panama
Autriche Autriche 5-1 Ghana Ghana
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 0-4 Egypte Egypte
Lybie Lybie 0-0 Niger Niger
Grèce Grèce 0-1 Paraguay Paraguay
Algérie Algérie 7-0 Guatemala Guatemala
Angleterre Angleterre 1-1 Uruguay Uruguay
Suisse Suisse 3-4 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 2-1 Norvège Norvège
Espagne Espagne 3-0 Serbie Serbie
Maroc Maroc 1-1 Equateur Equateur
Argentine Argentine 2-1 Mauritanie Mauritanie
Corée du Sud Corée du Sud 0-4 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Ecosse Ecosse 0-1 Japon Japon
Hongrie Hongrie 1-0 Slovénie Slovénie
Etats-Unis Etats-Unis 1-4 Belgique Belgique
Haïti Haïti 29/03 Tunisie Tunisie
Mexique Mexique 29/03 Portugal Portugal
Arménie Arménie 29/03 Biélorussie Biélorussie
Colombie Colombie 29/03 France France
Arabie Saoudite Arabie Saoudite Geannuleerd Iles Féroë Iles Féroë
Allemagne Allemagne 30/03 Ghana Ghana
Quatar Quatar Geannuleerd Argentine Argentine
Serbie Serbie 31/03 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Espagne Espagne 31/03 Egypte Egypte
Norvège Norvège 31/03 Suisse Suisse
Russie Russie 31/03 Mali Mali
Ecosse Ecosse 31/03 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Autriche Autriche 31/03 Corée du Sud Corée du Sud
Angleterre Angleterre 31/03 Japon Japon
Pays-Bas Pays-Bas 31/03 Equateur Equateur
Sénégal Sénégal 31/03 Gambie Gambie
Maroc Maroc 31/03 Paraguay Paraguay
Etats-Unis Etats-Unis 01/04 Portugal Portugal
Argentine Argentine Geannuleerd Guatemala Guatemala
Argentine Argentine 01/04 Zambie Zambie
Brésil Brésil 01/04 Croatie Croatie
Mexique Mexique 01/04 Belgique Belgique
Mexique Mexique 22/05 Ghana Ghana
Irlande Irlande 28/05 Quatar Quatar
Mexique Mexique 31/05 Australie Australie
Suisse Suisse 31/05 Jordanie Jordanie
Allemagne Allemagne 31/05 Finlande Finlande
Etats-Unis Etats-Unis 31/05 Sénégal Sénégal
Croatie Croatie 02/06 Belgique Belgique
Pays-Bas Pays-Bas 03/06 Algérie Algérie
Mexique Mexique 04/06 Serbie Serbie
France France 04/06 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Belgique Belgique 06/06 Tunisie Tunisie
Angleterre Angleterre 06/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
Brésil Brésil 06/06 Egypte Egypte
Etats-Unis Etats-Unis 07/06 Allemagne Allemagne
Angleterre Angleterre 10/06 Costa Rica Costa Rica
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