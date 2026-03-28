LIVE : Splendide but de Dodi Lukebakio ! C'est 1-4 !

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Florent Malice
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73
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Thomas Meunier
Timothy Castagne
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72
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Les changements continuent : Witsel et De Cat, 20 ans d'écart, sont désormais associés dans l'entrejeu
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72
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Amadou Onana
Axel Witsel
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72
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Kevin De Bruyne
Youri Tielemans
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71
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Jérémy Doku
Mika Godts
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71
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Nicolas Raskin
Nathan De Cat
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68
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GOAAAAAL ! Dodiiiiii Lukebakio ! Quelle merveille ! Meunier déboule côté droit, trouve Lukebakio qui rentre sur son pied gauche et allume la lucarne !
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68
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But de Dodi Lukebakio
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67
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Ce sont donc les débuts internationaux de Nathan Ngoy. Le match a perdu en rythme suite à ces changements
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64
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Tanner Tessmann
Alex Freeman
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64
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Timothy Weah
Sebastian Berhalter
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64
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Antonee Robinson
Max Arfsten
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62
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Brandon Mechele
Arthur Theate
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62
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Zeno Debast
Nathan Ngoy
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62
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Alexis Saelemaekers
Dodi Lukebakio
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62
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Charles De Ketelaere
Lois Openda
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62
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Ngoy remplace Debast, Lukebakio remplace Saelemaekers
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61
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Maxim De Cuyper
Joaquin Seys
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59
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Et De Ketelaere la met à contre-pied ! C'est 1-3 !
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59
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But de Charles De Ketelaere (Coup de pied de réparation)
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59
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ET PENALTY BELGE! La deuxième frappe avait été touchée par la main de Ream !
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59
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Le VAR valide la décision de l’arbitre: penalty!
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57
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Le VAR vérifie s'il y a penalty
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57
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Penalty pour Belgique
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56
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ET TURNER DANS L'AUTRE SENS ! Doku s'était infiltré, il tire sur le gardien !
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56
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WEAH ! Il dévisse, les USA étaient dangereux encore !
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55
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Oooh dès la reprise, Pulisic est dangereux côté gauche ! Lammens sort un arrêt mais il y avait hors-jeu
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53
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Doku accélère côté gauche, Saelemaekers récupère ce qu'on pensait être un ballon perdu et met en retrait à Onana qui place tranquillement !
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53
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GOAAAAAAAL !!! La Belgique fait 1-2 !!! Incroyable !
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53
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But de Amadou Onana (Alexis Saelemaekers)
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52
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PULISIC ! Qu'il était bien placé ! Trouvé par Weah, il élimine tout le monde mais dévisse sa frappe !
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51
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Très bien défendu de Debast sur un bon ballon de McKennie vers son attaquant
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48
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Corner obtenu par Doku
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46
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Johnny
Cristian Roldan
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46
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C'est reparti sans changement côté belge !
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Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
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45+4
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Nouveau corner obtenu par Doku... superbement donné par KDB et Saelemaekers force Turner à un arrêt sur une belle volée ! Mi-temps dans la foulée!
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45
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GOAAAAAAAAL !!!! ZENO DEBAST ! Quelle frappe ! Après une première tentative de Jérémy Doku, il frappe de plus de 25 mètres ! Turner se détend trop lentement, c'est 1-1 !
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45
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But de Zeno Debast
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42
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Deux superbes occasions belges coup sur coup avec à chaque fois le même duo : Doku pour De Bruyne !
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39
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ET LE GOAAAAAAAAL ! Weston McKennie, absolument seul au second poteau, reprend tranquillement du pied ! C'est 1-0 !
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39
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But de Mark McKenzie (Antonee Robinson)
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Corner concédé par Mechele devant Balogun
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37
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Doku... il déborde, centre, Turner repousse sur De Ketelaere qui met le ballon au fond mais du bras ! Logiquement invalidé
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35
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Très bien défendu de Debast devant McKennie joliment trouvé en profondeur
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31
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BALOGUN ! Sur une mauvaise remise de Saelemaekers, il frappe et Lammens capte!
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30
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Ceeentre de Weah, Mechele repousse de justesse devant Balogun !!
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27
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Première semi-intervention de Turner sur une frappe déviée de KDB
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22
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De Bruyne va chercher Doku qui dribble mais perd le ballon
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20
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McKennie averti pour avoir encore retenu Jérémy Doku
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20
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19
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Carte jaune pour Weston McKennie
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18
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Dans l'autre sens, Doku obtient désormais un corner
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17
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SENNE LAMMENS !! Quel arrêt !! McKennie est trouvé dans le rectangle et il a tout le temps d'armer, mais le portier mancunien la sort !
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17
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Et encore une belle phase offensive avec Robinson qui talonne et obtient un autre corner
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16
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Corner obtenu par Pulisic côté gauche, après plusieurs débordements de McKennie côté droit
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14
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Frappe de Pulisic qui a largement le temps de passer dans l'axe... ça passe juste à côté
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13
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Doku obtient un bon coup-franc côté droit après quelques crochets
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11
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SAELEMAEKERS ! Contrôle de la poitrine et volée au-dessus !
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10
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Corner obtenu par De Bruyne côté droit
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9
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Corner pour les USA... et frappe lointaine de Robinson !! Lammens à l'arrêt !
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7
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Centre de Timothy Weah, reprise au-dessus des buts de Lammens
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3
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Superbe geste de Saelemaekers pour aller chercher Meunier, qui centre... Raskin reprend au-dessus !
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2
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Premier ballon qui parvient à De Ketelaere mais intervention défensive américaine
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1
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C'est parti !
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1
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Etats-Unis - Belgique: 0-0
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20:23
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Rudi Garcia a opté pour une défense à 4, sans expérimentations tactiques : Mechele et Debast dans l'axe, pas de Theate ou de Koni De Winter !
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20:17
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Bienvenue à Atlanta pour ce match entre les USA et la Belgique !
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Etats-Unis:
Matt Turner
- Timothy Weah
- Malik Tillman
- Tanner Tessmann
- Antonee Robinson
- Tim Ream
- Christian Pulisic
- Mark McKenzie
- Weston McKennie
- Johnny
- Folarin Balogun
Banc:
Auston Trusty
- Cristian Roldan
- Giovanni Reyna
- Ricardo Pepi
- Brenden Aaronson
- Sebastian Berhalter
- Alex Freeman
- Max Arfsten
- Joe Scally
- Aidan Morris
- Matt Freese
- Chris Brady
- Patrick Schulte
Belgique:
Senne Lammens
- Alexis Saelemaekers
- Nicolas Raskin
- Amadou Onana
- Thomas Meunier
- Brandon Mechele
- Jérémy Doku
- Charles De Ketelaere
- Maxim De Cuyper
- Kevin De Bruyne
- Zeno Debast
Banc:
Arthur Theate
- Axel Witsel
- Youri Tielemans
- Lois Openda
- Maarten Vandevoordt
- Matz Sels
- Dodi Lukebakio
- Koni De Winter
- Joaquin Seys
- Lucas Stassin
- Nathan Ngoy
- Timothy Castagne
- Nathan De Cat
- Mika Godts
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15:55
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15:53
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