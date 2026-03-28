Suis Etats-Unis - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.
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Date: 28/03/2026 20:30
Compétition: Match amical (Pays)
journée: Match amical
Stade: Mercedes-Benz Stadium

LIVE : Suivez USA - Belgique en direct commenté (20h30)

La Belgique défie les USA à Atlanta ce samedi soir. Un match qui pourrait servir à faire quelques réglages.

Florent Malice
Etats-Unis: Matt Turner - Timothy Weah - Malik Tillman - Tanner Tessmann - Antonee Robinson - Tim Ream - Christian Pulisic - Mark McKenzie - Weston McKennie - Johnny - Folarin Balogun
Banc: Sebastian Berhalter - Patrick Schulte - Aidan Morris - Cristian Roldan - Auston Trusty - Giovanni Reyna - Ricardo Pepi - Brenden Aaronson - Alex Freeman - Max Arfsten - Joe Scally - Matt Freese - Chris Brady

Belgique: Senne Lammens - Alexis Saelemaekers - Nicolas Raskin - Amadou Onana - Thomas Meunier - Brandon Mechele - Jérémy Doku - Charles De Ketelaere - Maxim De Cuyper - Kevin De Bruyne - Zeno Debast
Banc: Nathan De Cat - Mika Godts - Lucas Stassin - Nathan Ngoy - Joaquin Seys - Arthur Theate - Axel Witsel - Youri Tielemans - Lois Openda - Maarten Vandevoordt - Matz Sels - Dodi Lukebakio - Koni De Winter - Timothy Castagne



15:55
Etats-Unis - Belgique
15:53
Etats-Unis - Belgique

Etats-Unis Etats-Unis
Turner Matt  
Weah Timothy  
Tillman Malik  
Tessmann Tanner  
Robinson Antonee  
Ream Tim  
Pulisic Christian  
McKenzie Mark  
McKennie Weston  
Johnny  
Balogun Folarin  
Banc
Berhalter Sebastian  
Schulte Patrick  
Morris Aidan  
Roldan Cristian  
Trusty Auston  
Reyna Giovanni  
Pepi Ricardo  
Aaronson Brenden  
Freeman Alex  
Arfsten Max  
Scally Joe  
Freese Matt  
Brady Chris  
 

Belgique Belgique
Lammens Senne  
Saelemaekers Alexis  
Raskin Nicolas  
Onana Amadou  
Meunier Thomas  
Mechele Brandon  
Doku Jérémy  
De Ketelaere Charles  
De Cuyper Maxim  
De Bruyne Kevin  
Debast Zeno  
Banc
De Cat Nathan  
Godts Mika  
Stassin Lucas  
Ngoy Nathan  
Seys Joaquin  
Theate Arthur  
Witsel Axel  
Tielemans Youri  
Openda Lois  
Vandevoordt Maarten  
Sels Matz  
Lukebakio Dodi  
De Winter Koni  
Castagne Timothy  

présentation (du match)

Quelques Diables avec les U21 : voici le onze qui défiera l'Autriche
Quelques Diables avec les U21 : voici le onze qui défiera l'Autriche

Les Espoirs de Gill Swerts affrontent l'Autriche ce vendredi. Un match qui, contrairement à celui des Diables, n'est pas amical !

Si suivre des matchs de préparation sans enjeu ne vous emballe pas, vous pouvez toujours vous rabattre, durant cette trêve internationale, sur les matchs des U21. En effet, les Espoirs de Gill Swerts affrontent l'Autriche ce vendredi, en qualifications pour l'Euro U21.

Et pour ce match crucial de la 5e journée qualificative, Swerts peut compter sur plusieurs joueurs déjà apparus avec l'équipe A. Dans le onze de base, on retrouve ainsi Jorthy Mokio, Matte Smets, Arthur Vermeeren, Samuel Mbangula, Norman Bassette et Romeo Vermant.

Sept titulaires sur onze, donc, comptent déjà une cap en équipe A, sans parler de Mike Penders déjà appelé par Rudi Garcia et qui figure bien entre les perches. 

Le reste du onze se compose de Sabbe, Noubi, Piedfort et Nonge Boende. Ce dernier a lancé sa carrière en Turquie, du côté de Kocaelispor. 

La Belgique compte 7 points après 4 journées, tout comme l'Autriche et le Danemark : une victoire est donc très importante car seul le premier du groupe décroche un ticket direct pour l'Euro U21 2027. 

 

Prono Etats-Unis - Belgique

Etats-Unis gagne
Partage
Belgique gagne
Etats-Unis Etats-Unis gagne Partage Belgique Belgique gagne
16.67% 16.67% 66.67%
Les plus populaires
1-2
(2x)		 1-3
(1x)		 4-1
(1x)

Comparatif Etats-Unis - Belgique

face-à-face remportés

0
1
3
01/07 22:00 Belgique Belgique 2-1* Etats-Unis Etats-Unis
30/05 02:11 Etats-Unis Etats-Unis 2-4 Belgique Belgique
30/05 02:11 Etats-Unis Etats-Unis 2-4 Belgique Belgique
06/09 20:45 Belgique Belgique 1-0 Etats-Unis Etats-Unis
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"Plus qu'un simple amical" : voilà pourquoi Rudi Garcia attend beaucoup du match de ce soir

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08:00

Rudi Garcia a pris la parole en conférence de presse pour préfacer le match de ce soir contre les Etats-Unis. Un amical qu'il prépare avec beaucoup de minutie.

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10:00

Charles De Ketelaere semble prêt à s'affirmer aux avant-postes avec les Diables Rouges. Nous avons rencontré l'attaquant à l'hôtel des Diables Rouges, où il est revenu sur ...

Kevin De Bruyne en a pris conscience durant sa blessure : "Ça m'a aidé à réaliser"

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11:00

Kevin De Bruyne se sent très bien et semble prêt à jouer un rôle cléchez les Diables. Sa blessure lui a fait prendre conscience qu'il est déterminé à travailler très dur po...

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Ce soir, les Diables Rouges disputeront leur premier match de préparation pour la Coupe du Monde. Quel onze attendre face aux Etats-Unis ?

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Toby Alderweireld a mis un terme à sa carrière l'an dernier. Une carrière qui l'a définitivement mis à l'abri sur le plan financier, même si ses revenus ont été inférieurs ...

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Mauricio Pochettino se veut ambitieux pour la Coupe du Monde organisée à domicile. Pour les Etats-Unis, cela passe par un bon match ce soir face aux Diables.

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Lucas Stassin et Nathan De Cat font partie des petits nouveaux chez les Diables Rouges. Comme le veut la tradition, ils ont poussé la chansonnette.

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15:30

Malgré sa montée en puissance avec Monaco, Wout Faes n'a pas été repris chez les Diables. Mais il n'a pas dit son dernier mot pour la Coupe du Monde.

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Koni De Winter s'impose de plus en plus à l'AC Milan. Cela doit désormais se traduire par un nouveau statut en sélection.

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Les Etats-Unis attendent la Belgique de pied ferme. Sacha Kljestan passe les troupes américaines en revue.

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19:30

Les Diables s'apprêtent à donner le coup d'envoi de la rencontre amicale face aux États-Unis, un défi intéressant pour une équipe en pleine construction. En tant qu'ancien,...

Match amical (Pays)

 Match amical
Panama Panama - Mexique Mexique
Chine Chine 2-2 Ouzbékistan Ouzbékistan
Ouzbékistan Ouzbékistan 4-2 Urartu FC Urartu FC
Mexique Mexique 4-0 Islande Islande
Canada Canada 4-1 Colombia Colombia
Chypre Chypre 1-1 Iles Féroë Iles Féroë
Verenigde Staten Verenigde Staten 1-0 Canada Canada
Verenigde Staten Verenigde Staten 1-0 Colombia Colombia
Quatar Quatar Geannuleerd Serbie Serbie
Moldavie Moldavie 0-2 Lituanie Lituanie
Arabie Saoudite Arabie Saoudite Geannuleerd Arménie Arménie
Georgie Georgie 2-2 Israël Israël
Chypre Chypre 0-1 Biélorussie Biélorussie
Hongrie Hongrie - Israël Israël
Brésil Brésil 1-2 France France
Colombie Colombie 1-2 Croatie Croatie
Iran Iran 1-2 Nigéria Nigéria
Bénin Bénin Geannuleerd Palestine Palestine
Guinée Guinée 2-2 Togo Togo
Montenegro Montenegro 2-0 Andorre Andorre
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-1 Panama Panama
Autriche Autriche 5-1 Ghana Ghana
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 0-4 Egypte Egypte
Lybie Lybie 0-0 Niger Niger
Grèce Grèce 0-1 Paraguay Paraguay
Algérie Algérie 7-0 Guatemala Guatemala
Angleterre Angleterre 1-1 Uruguay Uruguay
Suisse Suisse 3-4 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 2-1 Norvège Norvège
Espagne Espagne 3-0 Serbie Serbie
Maroc Maroc 1-1 Equateur Equateur
Argentine Argentine 2-1 Mauritanie Mauritanie
Corée du Sud Corée du Sud 0-4 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Ecosse Ecosse 0-1 Japon Japon
Hongrie Hongrie 1-0 Slovénie Slovénie
Etats-Unis Etats-Unis 20:30 Belgique Belgique
Haïti Haïti 29/03 Tunisie Tunisie
Mexique Mexique 29/03 Portugal Portugal
Arménie Arménie 29/03 Biélorussie Biélorussie
Colombie Colombie 29/03 France France
Arabie Saoudite Arabie Saoudite Geannuleerd Iles Féroë Iles Féroë
Allemagne Allemagne 30/03 Ghana Ghana
Quatar Quatar Geannuleerd Argentine Argentine
Serbie Serbie 31/03 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Espagne Espagne 31/03 Egypte Egypte
Norvège Norvège 31/03 Suisse Suisse
Russie Russie 31/03 Mali Mali
Ecosse Ecosse 31/03 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Autriche Autriche 31/03 Corée du Sud Corée du Sud
Angleterre Angleterre 31/03 Japon Japon
Pays-Bas Pays-Bas 31/03 Equateur Equateur
Sénégal Sénégal 31/03 Gambie Gambie
Maroc Maroc 31/03 Paraguay Paraguay
Etats-Unis Etats-Unis 01/04 Portugal Portugal
Argentine Argentine Geannuleerd Guatemala Guatemala
Argentine Argentine 01/04 Zambie Zambie
Brésil Brésil 01/04 Croatie Croatie
Mexique Mexique 01/04 Belgique Belgique
Mexique Mexique 22/05 Ghana Ghana
Irlande Irlande 28/05 Quatar Quatar
Mexique Mexique 31/05 Australie Australie
Suisse Suisse 31/05 Jordanie Jordanie
Allemagne Allemagne 31/05 Finlande Finlande
Etats-Unis Etats-Unis 31/05 Sénégal Sénégal
Croatie Croatie 02/06 Belgique Belgique
Pays-Bas Pays-Bas 03/06 Algérie Algérie
Mexique Mexique 04/06 Serbie Serbie
France France 04/06 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Belgique Belgique 06/06 Tunisie Tunisie
Angleterre Angleterre 06/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
Brésil Brésil 06/06 Egypte Egypte
Etats-Unis Etats-Unis 07/06 Allemagne Allemagne
Angleterre Angleterre 10/06 Costa Rica Costa Rica
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