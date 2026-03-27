Suis Etats-Unis - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.
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Date: 28/03/2026 20:30
Compétition: Match amical (Pays)
journée: Match amical
Stade: Mercedes-Benz Stadium
Quelques Diables avec les U21 : voici le onze qui défiera l'Autriche
Quelques Diables avec les U21 : voici le onze qui défiera l'Autriche

Les Espoirs de Gill Swerts affrontent l'Autriche ce vendredi. Un match qui, contrairement à celui des Diables, n'est pas amical !

Si suivre des matchs de préparation sans enjeu ne vous emballe pas, vous pouvez toujours vous rabattre, durant cette trêve internationale, sur les matchs des U21. En effet, les Espoirs de Gill Swerts affrontent l'Autriche ce vendredi, en qualifications pour l'Euro U21.

Et pour ce match crucial de la 5e journée qualificative, Swerts peut compter sur plusieurs joueurs déjà apparus avec l'équipe A. Dans le onze de base, on retrouve ainsi Jorthy Mokio, Matte Smets, Arthur Vermeeren, Samuel Mbangula, Norman Bassette et Romeo Vermant.

Sept titulaires sur onze, donc, comptent déjà une cap en équipe A, sans parler de Mike Penders déjà appelé par Rudi Garcia et qui figure bien entre les perches. 

Le reste du onze se compose de Sabbe, Noubi, Piedfort et Nonge Boende. Ce dernier a lancé sa carrière en Turquie, du côté de Kocaelispor. 

La Belgique compte 7 points après 4 journées, tout comme l'Autriche et le Danemark : une victoire est donc très importante car seul le premier du groupe décroche un ticket direct pour l'Euro U21 2027. 

Prono Etats-Unis - Belgique

Belgique gagne
Les plus populaires
1-2
(1x)

Comparatif Etats-Unis - Belgique

face-à-face remportés

0
1
3
01/07 22:00 Belgique Belgique 2-1* Etats-Unis Etats-Unis
30/05 02:11 Etats-Unis Etats-Unis 2-4 Belgique Belgique
30/05 02:11 Etats-Unis Etats-Unis 2-4 Belgique Belgique
06/09 20:45 Belgique Belgique 1-0 Etats-Unis Etats-Unis
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Match amical (Pays)

 Match amical
Panama Panama - Mexique Mexique
Chine Chine 2-2 Ouzbékistan Ouzbékistan
Ouzbékistan Ouzbékistan 4-2 Urartu FC Urartu FC
Mexique Mexique 4-0 Islande Islande
Canada Canada 4-1 Colombia Colombia
Chypre Chypre 1-1 Iles Féroë Iles Féroë
Verenigde Staten Verenigde Staten 1-0 Canada Canada
Verenigde Staten Verenigde Staten 1-0 Colombia Colombia
Quatar Quatar Geannuleerd Serbie Serbie
Moldavie Moldavie 0-2 Lituanie Lituanie
Arabie Saoudite Arabie Saoudite Geannuleerd Arménie Arménie
Georgie Georgie 2-2 Israël Israël
Chypre Chypre 0-1 Biélorussie Biélorussie
Hongrie Hongrie - Israël Israël
Brésil Brésil 1-2 France France
Colombie Colombie 1-2 Croatie Croatie
Iran Iran 1-2 Nigéria Nigéria
Bénin Bénin Geannuleerd Palestine Palestine
Guinée Guinée 2-2 Togo Togo
Montenegro Montenegro 2-0 Andorre Andorre
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-1 Panama Panama
Autriche Autriche 5-1 Ghana Ghana
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 0-4 Egypte Egypte
Lybie Lybie 0-0 Niger Niger
Grèce Grèce 0-0 Paraguay Paraguay
Algérie Algérie 1-0 Guatemala Guatemala
Angleterre Angleterre 0-0 Uruguay Uruguay
Suisse Suisse 0-0 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 0-0 Norvège Norvège
Espagne Espagne 0-0 Serbie Serbie
Maroc Maroc 21:15 Equateur Equateur
Argentine Argentine 28/03 Mauritanie Mauritanie
Corée du Sud Corée du Sud 28/03 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Ecosse Ecosse 28/03 Japon Japon
Hongrie Hongrie 28/03 Slovénie Slovénie
Etats-Unis Etats-Unis 28/03 Belgique Belgique
Haïti Haïti 29/03 Tunisie Tunisie
Mexique Mexique 29/03 Portugal Portugal
Arménie Arménie 29/03 Biélorussie Biélorussie
Colombie Colombie 29/03 France France
Arabie Saoudite Arabie Saoudite Geannuleerd Iles Féroë Iles Féroë
Allemagne Allemagne 30/03 Ghana Ghana
Quatar Quatar Geannuleerd Argentine Argentine
Serbie Serbie 31/03 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Espagne Espagne 31/03 Egypte Egypte
Norvège Norvège 31/03 Suisse Suisse
Russie Russie 31/03 Mali Mali
Ecosse Ecosse 31/03 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Autriche Autriche 31/03 Corée du Sud Corée du Sud
Angleterre Angleterre 31/03 Japon Japon
Pays-Bas Pays-Bas 31/03 Equateur Equateur
Sénégal Sénégal 31/03 Gambie Gambie
Maroc Maroc 31/03 Paraguay Paraguay
Etats-Unis Etats-Unis 01/04 Portugal Portugal
Argentine Argentine Geannuleerd Guatemala Guatemala
Argentine Argentine 01/04 Zambie Zambie
Brésil Brésil 01/04 Croatie Croatie
Mexique Mexique 01/04 Belgique Belgique
Mexique Mexique 22/05 Ghana Ghana
Irlande Irlande 28/05 Quatar Quatar
Mexique Mexique 31/05 Australie Australie
Suisse Suisse 31/05 Jordanie Jordanie
Allemagne Allemagne 31/05 Finlande Finlande
Etats-Unis Etats-Unis 31/05 Sénégal Sénégal
Croatie Croatie 02/06 Belgique Belgique
Pays-Bas Pays-Bas 03/06 Algérie Algérie
Mexique Mexique 04/06 Serbie Serbie
France France 04/06 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Belgique Belgique 06/06 Tunisie Tunisie
Angleterre Angleterre 06/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
Brésil Brésil 06/06 Egypte Egypte
Etats-Unis Etats-Unis 07/06 Allemagne Allemagne
Angleterre Angleterre 10/06 Costa Rica Costa Rica
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