Quelques Diables avec les U21 : voici le onze qui défiera l'Autriche

Les Espoirs de Gill Swerts affrontent l'Autriche ce vendredi. Un match qui, contrairement à celui des Diables, n'est pas amical !

Si suivre des matchs de préparation sans enjeu ne vous emballe pas, vous pouvez toujours vous rabattre, durant cette trêve internationale, sur les matchs des U21. En effet, les Espoirs de Gill Swerts affrontent l'Autriche ce vendredi, en qualifications pour l'Euro U21.

Et pour ce match crucial de la 5e journée qualificative, Swerts peut compter sur plusieurs joueurs déjà apparus avec l'équipe A. Dans le onze de base, on retrouve ainsi Jorthy Mokio, Matte Smets, Arthur Vermeeren, Samuel Mbangula, Norman Bassette et Romeo Vermant.

Sept titulaires sur onze, donc, comptent déjà une cap en équipe A, sans parler de Mike Penders déjà appelé par Rudi Garcia et qui figure bien entre les perches.

Le reste du onze se compose de Sabbe, Noubi, Piedfort et Nonge Boende. Ce dernier a lancé sa carrière en Turquie, du côté de Kocaelispor.

La Belgique compte 7 points après 4 journées, tout comme l'Autriche et le Danemark : une victoire est donc très importante car seul le premier du groupe décroche un ticket direct pour l'Euro U21 2027.



