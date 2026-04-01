Date: 01/04/2026 03:00
Compétition: Match amical (Pays)
journée: Match amical
Stade: Soldier Field

LIVE : Lukebakio le refait ! C'est 1-1 d'une nouvelle frappe folle !

Walfoot reste debout pour couvrir Mexique-Belgique, le deuxième match amical des Diables Rouges en direct de Chicago.

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Temps   65' 53" 
64
 remplacé Timothy Castagne
remplaçant Thomas Meunier
63
 remplacé Youri Tielemans
remplaçant Amadou Onana
63
 remplacé Axel Witsel
remplaçant Nicolas Raskin
63
 remplacé Lois Openda
remplaçant Charles De Ketelaere
63
 remplacé Mika Godts
remplaçant Jérémy Doku
62
 Pineda combine avec Quiñones côté droit... l'ailier d'Al-Qadsiah frappe, ça fuit le cadre
57
 Perte de balle de Witsel... Quiñones part à toute allure, centre manqué de Gallardo à la fin ! Et encore un centre de Sanchez en retrait...
54
 Centre de De Cuyper, repoussé... Witsel tente une frappe de seconde ligne, à côté
52
 Faute de KDB, après une passe tranchante tentée et manquée par Tielemans
49
 Belle défense de Nathan Ngoy devant Jimenez qui avait pénétré dans le rectangle
47
 C'est simple : c'est le MEME but que face aux USA ! Une enroulée pied gauche après une belle remontée de ballon dans l'entrejeu !
46
 OOOOOH ET A PEINE LE TEMPS DE DIRE QUE C'EST REPARTI ! LUKEBAKIO !!!
46

But 		But de Dodi Lukebakio


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45+4
 DE CUYPER ! Frappe après une remise de Godts, à côté!
45+3
 Le pressing mexicain sur le côté gauche pousse Castagne à la mauvaise relance sur Quinones... mais le Mexicain perd la balle
45
 Il y aura 4 minutes de temps additionnel.
42
 Oooh, une phase dangereuse de plus... sur un coup-franc lointain, De Winter dévie un ballon sur Castagne : le Mexique réclame un penalty !
39
  Carte jaune pour Timothy Castagne
39
 Faute de Castagne pour compenser une perte de balle d'Openda sur une phase offensive médiocre...
36
 Sur la récupération haute de Gallardo, pas fautive, Castagne est resté au sol
36
 Combinaison encore dans l'axe... Quinones élimine Witsel sur son contrôle et frappe sur Sels...
34
 Une perte de balle de Mika Godts amène presque le 2-0 !! De Winter ne parvient pas à dégager le ballon sur le centre de Sanchez, Quinones est trouvé au second poteau et frappe, c'est contré...
32
 Godts repris par Sanchez.... l'Ajacide a du mal !
31
 Le Mexique se promène ! C'est assez terrible à voir...
28
 Ngoy, relance catastrophique !! Heureusement, ça se dégage et KDB mène la charge... passe ratée finalement !
27
 QUINONES ! Frappe des 20 mètres ! Sels se détend... il avait bien trop d'espace dans l'entrejeu !
27
Mexique - Belgique
26
 Après la pause boisson, mauvaise relance de Maxim De Cuyper plein axe... le Mexique reste en contrôle
23
 Ngoy sort bien sur son homme, mais le Mexique est clairement mieux dans son match jusqu'à présent, comme les USA l'étaient samedi
20
 Witsel manque totalement son intervention, De Winter est passif aussi... et c'est Sanchez qui en profite au second poteau ! Le Mexique est devant !
19
 ET LE GOAAAAL pour le Mexique !! Incroyable ! Sur corner !
19

But 		But de Jorge Eduardo Sánchez Ramos
18
 Tielemans, après une perte de balle, se reprend bien... et trouve Openda dans le dos de la défense, il frappe sur le portier mexicain mais était hors-jeu quoi qu'il en soit
16
 Ooooh le très beau ballon de Quinones vers Jimenez !! De Winter était battu mais le contrôle est compliqué !!
15
 Bon ballon de Tielemans vers Lukebakio qui centre de l'extérieur... c'est repoussé
13
 Le match est décousu avec des pertes de balle des deux côtés ! La Belgique peine à mettre le pied sur le ballon
11
  Carte jaune pour Julián Andrés Quiñones Quiñones
9
 Contre belge.... KDB décale Lukebakio qui rate son centre
6
 Oooh Gallardo ! Trouvé côté gauche, il fixe Castagne et envoie un centre-tir qui passe devant tout le monde...
5
 Le Mexique fait tourner... puis manque une passe axiale : Openda tente de repartir en contre et Lira fait faute
2
 Oooh, Quinones s'offre un relais avec un coéquipier et son centre met Sels en difficulté...
1
 C'est parti !
1
 Mexique - Belgique: 0-0
03:00
 Bienvenue à Chicago pour ce match nocturne de nos Diables !
Mexique: Johan Felipe Vásquez Ibarra - César Jasib Montes Castro - Jorge Eduardo Sánchez Ramos - Julián Andrés Quiñones Quiñones - Álvaro Fidalgo Fernández - Raúl Alonso Jiménez Rodríguez
Banc: Germán Berterame - Guillerme Ochoa - Erick Sanchez - Israel Reyes - Obed Vaargas - Richard Ledezma

Belgique (Mexique - Belgique)
Belgique: Matz Sels - Maxim De Cuyper - Nathan Ngoy - Koni De Winter - Timothy Castagne - Axel Witsel - Youri Tielemans - Mika Godts - Kevin De Bruyne - Dodi Lukebakio - Lois Openda
Banc: Senne Lammens - Zeno Debast - Arthur Theate - Brandon Mechele - Jérémy Doku - Maarten Vandevoordt - Thomas Meunier - Charles De Ketelaere - Joaquin Seys - Lucas Stassin - Alexis Saelemaekers - Nicolas Raskin - Amadou Onana - Nathan De Cat

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Mexique Mexique
Vásquez Ibarra Johan Felipe 90' 6.91 -
  • Précision des passes: 46/54 (85.2%)
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Montes Castro César Jasib 90' 6.82 -
  • Précision des passes: 39/45 (86.7%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Sánchez Ramos Jorge Eduardo 90' 7.77 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 30/34 (88.2%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Quiñones Quiñones Julián Andrés 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 29/31 (93.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Fidalgo Fernández Álvaro 90' 6.69 -
  • Précision des passes: 35/40 (87.5%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Jiménez Rodríguez Raúl Alonso 90' 6.56 -
  • Précision des passes: 17/23 (73.9%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Banc
Berterame Germán 0'  
Ochoa Guillerme 0'  
Sanchez Erick 0'  
Reyes Israel 0'  
Vaargas Obed 0'  
Ledezma Richard 0'  
 

Belgique Belgique
Sels Matz 90' 6.48 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
De Cuyper Maxim 90' 6.91 -
  • Précision des passes: 32/36 (88.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Ngoy Nathan 90' 6.63 -
  • Précision des passes: 46/50 (92%)
Plus de stats
De Winter Koni 90' 6.25 -
  • Précision des passes: 41/49 (83.7%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)
Plus de stats
Castagne Timothy 64' 6.09 -
  • Précision des passes: 32/39 (82.1%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Witsel Axel 63' 6.79 -
  • Précision des passes: 43/45 (95.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Tielemans Youri A 63' 6.83 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 29/40 (72.5%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Godts Mika 63' 6.58 -
  • Précision des passes: 20/23 (87%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
De Bruyne Kevin 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 25/30 (83.3%)
Plus de stats
Lukebakio Dodi 90' 7.64 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 16/20 (80%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Openda Lois 63' 6.37 -
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Lammens Senne 0'  
Debast Zeno 0'  
Theate Arthur 0'  
Mechele Brandon 0'  
Doku Jérémy 27' -
Vandevoordt Maarten 0'  
Meunier Thomas 26' -
De Ketelaere Charles 27' -
Seys Joaquin 0'  
Stassin Lucas 0'  
Saelemaekers Alexis 0'  
Raskin Nicolas 27' -
Onana Amadou 27' -
De Cat Nathan 0'  
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Match amical (Pays)

 Match amical
Panama Panama - Mexique Mexique
Chine Chine 2-2 Ouzbékistan Ouzbékistan
Ouzbékistan Ouzbékistan 4-2 Urartu FC Urartu FC
Mexique Mexique 4-0 Islande Islande
Canada Canada 4-1 Colombia Colombia
Chypre Chypre 1-1 Iles Féroë Iles Féroë
Verenigde Staten Verenigde Staten 1-0 Canada Canada
Verenigde Staten Verenigde Staten 1-0 Colombia Colombia
Quatar Quatar Geannuleerd Serbie Serbie
Moldavie Moldavie 0-2 Lituanie Lituanie
Arabie Saoudite Arabie Saoudite Geannuleerd Arménie Arménie
Georgie Georgie 2-2 Israël Israël
Chypre Chypre 0-1 Biélorussie Biélorussie
Hongrie Hongrie - Israël Israël
Brésil Brésil 1-2 France France
Colombie Colombie 1-2 Croatie Croatie
Iran Iran 1-2 Nigéria Nigéria
Bénin Bénin Geannuleerd Palestine Palestine
Guinée Guinée 2-2 Togo Togo
Montenegro Montenegro 2-0 Andorre Andorre
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-1 Panama Panama
Autriche Autriche 5-1 Ghana Ghana
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 0-4 Egypte Egypte
Lybie Lybie 0-0 Niger Niger
Grèce Grèce 0-1 Paraguay Paraguay
Algérie Algérie 7-0 Guatemala Guatemala
Angleterre Angleterre 1-1 Uruguay Uruguay
Suisse Suisse 3-4 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 2-1 Norvège Norvège
Espagne Espagne 3-0 Serbie Serbie
Maroc Maroc 1-1 Equateur Equateur
Argentine Argentine 2-1 Mauritanie Mauritanie
Corée du Sud Corée du Sud 0-4 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Ecosse Ecosse 0-1 Japon Japon
Hongrie Hongrie 1-0 Slovénie Slovénie
Etats-Unis Etats-Unis 2-5 Belgique Belgique
Haïti Haïti 0-1 Tunisie Tunisie
Mexique Mexique 0-0 Portugal Portugal
Lituanie Lituanie - Georgie Georgie
Arménie Arménie 1-2 Biélorussie Biélorussie
Colombie Colombie 1-3 France France
Arabie Saoudite Arabie Saoudite Geannuleerd Iles Féroë Iles Féroë
Chypre Chypre 0-0 Moldavie Moldavie
Pays-Bas Pays-Bas 0-0 Belgique Belgique
Allemagne Allemagne 2-1 Ghana Ghana
Quatar Quatar Geannuleerd Argentine Argentine
Costa Rica Costa Rica 0-5 Iran Iran
Liberia Liberia 2-2 Lybie Lybie
Niger Niger 0-1 Togo Togo
Montenegro Montenegro 2-3 Slovénie Slovénie
Saint-Marin Saint-Marin 0-0 Andorre Andorre
Serbie Serbie 2-1 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Norvège Norvège 0-0 Suisse Suisse
Hongrie Hongrie 0-0 Grèce Grèce
Russie Russie 0-0 Mali Mali
Jordanie Jordanie 2-2 Nigéria Nigéria
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-2 Panama Panama
Haïti Haïti 1-1 Islande Islande
Guinée Guinée 0-1 Bénin Bénin
Maroc Maroc 2-1 Paraguay Paraguay
Algérie Algérie 0-0 Uruguay Uruguay
Ecosse Ecosse 0-1 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Ukraine Ukraine 1-0 Albanie Albanie
Autriche Autriche 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Angleterre Angleterre 0-1 Japon Japon
Pays-Bas Pays-Bas 1-1 Equateur Equateur
Burkina Faso Burkina Faso 1-1 Guinée-Bissau Guinée-Bissau
Espagne Espagne 0-0 Egypte Egypte
Sénégal Sénégal 3-1 Gambie Gambie
Etats-Unis Etats-Unis 0-2 Portugal Portugal
Argentine Argentine Geannuleerd Guatemala Guatemala
Argentine Argentine 5-0 Zambie Zambie
Brésil Brésil 3-1 Croatie Croatie
Mexique Mexique 1-1 Belgique Belgique
Mexique Mexique 22/05 Ghana Ghana
Irlande Irlande 28/05 Quatar Quatar
Mexique Mexique 31/05 Australie Australie
Suisse Suisse 31/05 Jordanie Jordanie
Allemagne Allemagne 31/05 Finlande Finlande
Etats-Unis Etats-Unis 31/05 Sénégal Sénégal
Croatie Croatie 02/06 Belgique Belgique
Pays-Bas Pays-Bas 03/06 Algérie Algérie
Mexique Mexique 04/06 Serbie Serbie
France France 04/06 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Belgique Belgique 06/06 Tunisie Tunisie
Angleterre Angleterre 06/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
Brésil Brésil 06/06 Egypte Egypte
Etats-Unis Etats-Unis 07/06 Allemagne Allemagne
Angleterre Angleterre 10/06 Costa Rica Costa Rica
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