1-0
1-1
46' Dodi Lukebakio
|Date:
|01/04/2026 03:00
|Compétition:
|Match amical (Pays)
|journée:
|Match amical
|Stade:
|Soldier Field
LIVE : Lukebakio le refait ! C'est 1-1 d'une nouvelle frappe folle !
Walfoot reste debout pour couvrir Mexique-Belgique, le deuxième match amical des Diables Rouges en direct de Chicago.
65' 53"
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64
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Timothy Castagne
Thomas Meunier
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63
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Youri Tielemans
Amadou Onana
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63
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Axel Witsel
Nicolas Raskin
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63
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Lois Openda
Charles De Ketelaere
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63
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Mika Godts
Jérémy Doku
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62
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Pineda combine avec Quiñones côté droit... l'ailier d'Al-Qadsiah frappe, ça fuit le cadre
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57
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Perte de balle de Witsel... Quiñones part à toute allure, centre manqué de Gallardo à la fin ! Et encore un centre de Sanchez en retrait...
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54
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Centre de De Cuyper, repoussé... Witsel tente une frappe de seconde ligne, à côté
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52
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Faute de KDB, après une passe tranchante tentée et manquée par Tielemans
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49
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Belle défense de Nathan Ngoy devant Jimenez qui avait pénétré dans le rectangle
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47
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C'est simple : c'est le MEME but que face aux USA ! Une enroulée pied gauche après une belle remontée de ballon dans l'entrejeu !
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46
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OOOOOH ET A PEINE LE TEMPS DE DIRE QUE C'EST REPARTI ! LUKEBAKIO !!!
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46
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But de Dodi Lukebakio
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Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
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45+4
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DE CUYPER ! Frappe après une remise de Godts, à côté!
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45+3
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Le pressing mexicain sur le côté gauche pousse Castagne à la mauvaise relance sur Quinones... mais le Mexicain perd la balle
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45
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Il y aura 4 minutes de temps additionnel.
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42
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Oooh, une phase dangereuse de plus... sur un coup-franc lointain, De Winter dévie un ballon sur Castagne : le Mexique réclame un penalty !
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39
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Carte jaune pour Timothy Castagne
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39
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Faute de Castagne pour compenser une perte de balle d'Openda sur une phase offensive médiocre...
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36
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Sur la récupération haute de Gallardo, pas fautive, Castagne est resté au sol
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36
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Combinaison encore dans l'axe... Quinones élimine Witsel sur son contrôle et frappe sur Sels...
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34
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Une perte de balle de Mika Godts amène presque le 2-0 !! De Winter ne parvient pas à dégager le ballon sur le centre de Sanchez, Quinones est trouvé au second poteau et frappe, c'est contré...
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32
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Godts repris par Sanchez.... l'Ajacide a du mal !
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31
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Le Mexique se promène ! C'est assez terrible à voir...
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28
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Ngoy, relance catastrophique !! Heureusement, ça se dégage et KDB mène la charge... passe ratée finalement !
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27
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QUINONES ! Frappe des 20 mètres ! Sels se détend... il avait bien trop d'espace dans l'entrejeu !
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27
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26
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Après la pause boisson, mauvaise relance de Maxim De Cuyper plein axe... le Mexique reste en contrôle
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23
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Ngoy sort bien sur son homme, mais le Mexique est clairement mieux dans son match jusqu'à présent, comme les USA l'étaient samedi
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20
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Witsel manque totalement son intervention, De Winter est passif aussi... et c'est Sanchez qui en profite au second poteau ! Le Mexique est devant !
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19
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ET LE GOAAAAL pour le Mexique !! Incroyable ! Sur corner !
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19
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But de Jorge Eduardo Sánchez Ramos
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18
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Tielemans, après une perte de balle, se reprend bien... et trouve Openda dans le dos de la défense, il frappe sur le portier mexicain mais était hors-jeu quoi qu'il en soit
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16
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Ooooh le très beau ballon de Quinones vers Jimenez !! De Winter était battu mais le contrôle est compliqué !!
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15
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Bon ballon de Tielemans vers Lukebakio qui centre de l'extérieur... c'est repoussé
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13
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Le match est décousu avec des pertes de balle des deux côtés ! La Belgique peine à mettre le pied sur le ballon
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11
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Carte jaune pour Julián Andrés Quiñones Quiñones
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9
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Contre belge.... KDB décale Lukebakio qui rate son centre
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6
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Oooh Gallardo ! Trouvé côté gauche, il fixe Castagne et envoie un centre-tir qui passe devant tout le monde...
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5
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Le Mexique fait tourner... puis manque une passe axiale : Openda tente de repartir en contre et Lira fait faute
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2
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Oooh, Quinones s'offre un relais avec un coéquipier et son centre met Sels en difficulté...
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1
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C'est parti !
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1
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Mexique - Belgique: 0-0
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03:00
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Bienvenue à Chicago pour ce match nocturne de nos Diables !
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Mexique:
Johan Felipe Vásquez Ibarra
- César Jasib Montes Castro
- Jorge Eduardo Sánchez Ramos
- Julián Andrés Quiñones Quiñones
- Álvaro Fidalgo Fernández
- Raúl Alonso Jiménez Rodríguez
Banc: Germán Berterame - Guillerme Ochoa - Erick Sanchez - Israel Reyes - Obed Vaargas - Richard Ledezma
Banc: Senne Lammens - Zeno Debast - Arthur Theate - Brandon Mechele - Jérémy Doku - Maarten Vandevoordt - Thomas Meunier - Charles De Ketelaere - Joaquin Seys - Lucas Stassin - Alexis Saelemaekers - Nicolas Raskin - Amadou Onana - Nathan De Cat
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March 31, 2026
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