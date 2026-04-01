LIVE : Lukebakio le refait ! C'est 1-1 d'une nouvelle frappe folle !

64

Timothy Castagne

Thomas Meunier





63

Youri Tielemans

Amadou Onana





63

Axel Witsel

Nicolas Raskin





63

Lois Openda

Charles De Ketelaere





63

Mika Godts

Jérémy Doku





62

Pineda combine avec Quiñones côté droit... l'ailier d'Al-Qadsiah frappe, ça fuit le cadre



57

Perte de balle de Witsel... Quiñones part à toute allure, centre manqué de Gallardo à la fin ! Et encore un centre de Sanchez en retrait...



54

Centre de De Cuyper, repoussé... Witsel tente une frappe de seconde ligne, à côté



52

Faute de KDB, après une passe tranchante tentée et manquée par Tielemans



49

Belle défense de Nathan Ngoy devant Jimenez qui avait pénétré dans le rectangle



47

C'est simple : c'est le MEME but que face aux USA ! Une enroulée pied gauche après une belle remontée de ballon dans l'entrejeu !



46

OOOOOH ET A PEINE LE TEMPS DE DIRE QUE C'EST REPARTI ! LUKEBAKIO !!!



46



But de Dodi Lukebakio





45+4

DE CUYPER ! Frappe après une remise de Godts, à côté!



45+3

Le pressing mexicain sur le côté gauche pousse Castagne à la mauvaise relance sur Quinones... mais le Mexicain perd la balle



45

Il y aura 4 minutes de temps additionnel.



42

Oooh, une phase dangereuse de plus... sur un coup-franc lointain, De Winter dévie un ballon sur Castagne : le Mexique réclame un penalty !



39

Carte jaune pour Timothy Castagne





39

Faute de Castagne pour compenser une perte de balle d'Openda sur une phase offensive médiocre...



36

Sur la récupération haute de Gallardo, pas fautive, Castagne est resté au sol



36

Combinaison encore dans l'axe... Quinones élimine Witsel sur son contrôle et frappe sur Sels...



34

Une perte de balle de Mika Godts amène presque le 2-0 !! De Winter ne parvient pas à dégager le ballon sur le centre de Sanchez, Quinones est trouvé au second poteau et frappe, c'est contré...



32

Godts repris par Sanchez.... l'Ajacide a du mal !



31

Le Mexique se promène ! C'est assez terrible à voir...



28

Ngoy, relance catastrophique !! Heureusement, ça se dégage et KDB mène la charge... passe ratée finalement !



27

QUINONES ! Frappe des 20 mètres ! Sels se détend... il avait bien trop d'espace dans l'entrejeu !



27







26

Après la pause boisson, mauvaise relance de Maxim De Cuyper plein axe... le Mexique reste en contrôle



23

Ngoy sort bien sur son homme, mais le Mexique est clairement mieux dans son match jusqu'à présent, comme les USA l'étaient samedi



20

Witsel manque totalement son intervention, De Winter est passif aussi... et c'est Sanchez qui en profite au second poteau ! Le Mexique est devant !



19

ET LE GOAAAAL pour le Mexique !! Incroyable ! Sur corner !



19



But de Jorge Eduardo Sánchez Ramos





18

Tielemans, après une perte de balle, se reprend bien... et trouve Openda dans le dos de la défense, il frappe sur le portier mexicain mais était hors-jeu quoi qu'il en soit



16

Ooooh le très beau ballon de Quinones vers Jimenez !! De Winter était battu mais le contrôle est compliqué !!



15

Bon ballon de Tielemans vers Lukebakio qui centre de l'extérieur... c'est repoussé



13

Le match est décousu avec des pertes de balle des deux côtés ! La Belgique peine à mettre le pied sur le ballon



11

Carte jaune pour Julián Andrés Quiñones Quiñones





9

Contre belge.... KDB décale Lukebakio qui rate son centre



6

Oooh Gallardo ! Trouvé côté gauche, il fixe Castagne et envoie un centre-tir qui passe devant tout le monde...



5

Le Mexique fait tourner... puis manque une passe axiale : Openda tente de repartir en contre et Lira fait faute



2

Oooh, Quinones s'offre un relais avec un coéquipier et son centre met Sels en difficulté...



1

C'est parti !



1

Mexique - Belgique: 0-0





03:00

Bienvenue à Chicago pour ce match nocturne de nos Diables !

