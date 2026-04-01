Suis Mexique - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 03:00.
|Date:
|01/04/2026 03:00
|Compétition:
|Match amical (Pays)
|journée:
|Match amical
|Stade:
|Soldier Field
LIVE : Suivez Mexique - Belgique dès 3h du matin en direct commenté
Walfoot reste debout pour couvrir Mexique-Belgique, le deuxième match amical des Diables Rouges en direct de Chicago.
03:00
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Mexique:
Jorge Eduardo Sánchez Ramos
- Johan Felipe Vásquez Ibarra
- César Jasib Montes Castro
- Julián Andrés Quiñones Quiñones
- Álvaro Fidalgo Fernández
- Raúl Alonso Jiménez Rodríguez
Banc:
Banc: Senne Lammens - Zeno Debast - Arthur Theate - Brandon Mechele - Jérémy Doku - Maarten Vandevoordt - Thomas Meunier - Charles De Ketelaere - Joaquin Seys - Lucas Stassin - Alexis Saelemaekers - Nicolas Raskin - Amadou Onana - Nathan De Cat
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March 31, 2026
Prono Mexique - Belgique
Partage
Belgique gagne
|Les plus populaires
|1-2
(1x)
|1-1
(1x)
Comparatif Mexique - Belgique
face-à-face remportés
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