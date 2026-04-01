Suis Mexique - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 03:00.
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Date: 01/04/2026 03:00
Compétition: Match amical (Pays)
journée: Match amical
Stade: Soldier Field

LIVE : Suivez Mexique - Belgique dès 3h du matin en direct commenté

Walfoot reste debout pour couvrir Mexique-Belgique, le deuxième match amical des Diables Rouges en direct de Chicago.

Tous les matches en direct
Temps   03:00 
Mexique: Jorge Eduardo Sánchez Ramos - Johan Felipe Vásquez Ibarra - César Jasib Montes Castro - Julián Andrés Quiñones Quiñones - Álvaro Fidalgo Fernández - Raúl Alonso Jiménez Rodríguez
Banc:

Belgique (Mexique - Belgique)
Belgique: Matz Sels - Maxim De Cuyper - Nathan Ngoy - Koni De Winter - Timothy Castagne - Youri Tielemans - Axel Witsel - Mika Godts - Kevin De Bruyne - Dodi Lukebakio - Lois Openda
Banc: Senne Lammens - Zeno Debast - Arthur Theate - Brandon Mechele - Jérémy Doku - Maarten Vandevoordt - Thomas Meunier - Charles De Ketelaere - Joaquin Seys - Lucas Stassin - Alexis Saelemaekers - Nicolas Raskin - Amadou Onana - Nathan De Cat

Mexique Mexique
Sánchez Ramos Jorge Eduardo  
Vásquez Ibarra Johan Felipe  
Montes Castro César Jasib  
Quiñones Quiñones Julián Andrés  
Fidalgo Fernández Álvaro  
Jiménez Rodríguez Raúl Alonso  
Banc
 

Belgique Belgique
Sels Matz  
De Cuyper Maxim  
Ngoy Nathan  
De Winter Koni  
Castagne Timothy  
Tielemans Youri  
Witsel Axel  
Godts Mika  
De Bruyne Kevin  
Lukebakio Dodi  
Openda Lois  
Banc
Lammens Senne  
Debast Zeno  
Theate Arthur  
Mechele Brandon  
Doku Jérémy  
Vandevoordt Maarten  
Meunier Thomas  
De Ketelaere Charles  
Seys Joaquin  
Stassin Lucas  
Saelemaekers Alexis  
Raskin Nicolas  
Onana Amadou  
De Cat Nathan  

Prono Mexique - Belgique

Partage
Belgique gagne
Les plus populaires
1-2
(1x)		 1-1
(1x)

Comparatif Mexique - Belgique

face-à-face remportés

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10/11 20:45 Belgique Belgique 3-3 Mexique Mexique
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Match amical (Pays)

 Match amical
Panama Panama - Mexique Mexique
Chine Chine 2-2 Ouzbékistan Ouzbékistan
Ouzbékistan Ouzbékistan 4-2 Urartu FC Urartu FC
Mexique Mexique 4-0 Islande Islande
Canada Canada 4-1 Colombia Colombia
Chypre Chypre 1-1 Iles Féroë Iles Féroë
Verenigde Staten Verenigde Staten 1-0 Canada Canada
Verenigde Staten Verenigde Staten 1-0 Colombia Colombia
Quatar Quatar Geannuleerd Serbie Serbie
Moldavie Moldavie 0-2 Lituanie Lituanie
Arabie Saoudite Arabie Saoudite Geannuleerd Arménie Arménie
Georgie Georgie 2-2 Israël Israël
Chypre Chypre 0-1 Biélorussie Biélorussie
Hongrie Hongrie - Israël Israël
Brésil Brésil 1-2 France France
Colombie Colombie 1-2 Croatie Croatie
Iran Iran 1-2 Nigéria Nigéria
Bénin Bénin Geannuleerd Palestine Palestine
Guinée Guinée 2-2 Togo Togo
Montenegro Montenegro 2-0 Andorre Andorre
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-1 Panama Panama
Autriche Autriche 5-1 Ghana Ghana
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 0-4 Egypte Egypte
Lybie Lybie 0-0 Niger Niger
Grèce Grèce 0-1 Paraguay Paraguay
Algérie Algérie 7-0 Guatemala Guatemala
Angleterre Angleterre 1-1 Uruguay Uruguay
Suisse Suisse 3-4 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 2-1 Norvège Norvège
Espagne Espagne 3-0 Serbie Serbie
Maroc Maroc 1-1 Equateur Equateur
Argentine Argentine 2-1 Mauritanie Mauritanie
Corée du Sud Corée du Sud 0-4 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Ecosse Ecosse 0-1 Japon Japon
Hongrie Hongrie 1-0 Slovénie Slovénie
Etats-Unis Etats-Unis 2-5 Belgique Belgique
Haïti Haïti 0-1 Tunisie Tunisie
Mexique Mexique 0-0 Portugal Portugal
Lituanie Lituanie - Georgie Georgie
Arménie Arménie 1-2 Biélorussie Biélorussie
Colombie Colombie 1-3 France France
Arabie Saoudite Arabie Saoudite Geannuleerd Iles Féroë Iles Féroë
Chypre Chypre - Moldavie Moldavie
Pays-Bas Pays-Bas - Belgique Belgique
Allemagne Allemagne 2-1 Ghana Ghana
Quatar Quatar Geannuleerd Argentine Argentine
Costa Rica Costa Rica 0-5 Iran Iran
Liberia Liberia 2-2 Lybie Lybie
Niger Niger 0-1 Togo Togo
Montenegro Montenegro 2-3 Slovénie Slovénie
Saint-Marin Saint-Marin 0-0 Andorre Andorre
Serbie Serbie 2-1 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Norvège Norvège 0-0 Suisse Suisse
Hongrie Hongrie 0-0 Grèce Grèce
Russie Russie 0-0 Mali Mali
Jordanie Jordanie 2-2 Nigéria Nigéria
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-2 Panama Panama
Haïti Haïti 1-1 Islande Islande
Guinée Guinée 0-1 Bénin Bénin
Maroc Maroc 2-1 Paraguay Paraguay
Algérie Algérie 0-0 Uruguay Uruguay
Ecosse Ecosse 0-1 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Ukraine Ukraine 1-0 Albanie Albanie
Autriche Autriche 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Angleterre Angleterre 0-1 Japon Japon
Pays-Bas Pays-Bas 1-1 Equateur Equateur
Burkina Faso Burkina Faso 1-1 Guinée-Bissau Guinée-Bissau
Espagne Espagne 0-0 Egypte Egypte
Sénégal Sénégal 3-1 Gambie Gambie
Etats-Unis Etats-Unis 0-2 Portugal Portugal
Argentine Argentine Geannuleerd Guatemala Guatemala
Argentine Argentine 3-0 Zambie Zambie
Brésil Brésil 0-0 Croatie Croatie
Mexique Mexique 03:00 Belgique Belgique
Mexique Mexique 22/05 Ghana Ghana
Irlande Irlande 28/05 Quatar Quatar
Mexique Mexique 31/05 Australie Australie
Suisse Suisse 31/05 Jordanie Jordanie
Allemagne Allemagne 31/05 Finlande Finlande
Etats-Unis Etats-Unis 31/05 Sénégal Sénégal
Croatie Croatie 02/06 Belgique Belgique
Pays-Bas Pays-Bas 03/06 Algérie Algérie
Mexique Mexique 04/06 Serbie Serbie
France France 04/06 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Belgique Belgique 06/06 Tunisie Tunisie
Angleterre Angleterre 06/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
Brésil Brésil 06/06 Egypte Egypte
Etats-Unis Etats-Unis 07/06 Allemagne Allemagne
Angleterre Angleterre 10/06 Costa Rica Costa Rica
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