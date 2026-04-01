LIVE : Suivez Mexique - Belgique dès 3h du matin en direct commenté

Mexique: Jorge Eduardo Sánchez Ramos - Johan Felipe Vásquez Ibarra - César Jasib Montes Castro - Julián Andrés Quiñones Quiñones - Álvaro Fidalgo Fernández - Raúl Alonso Jiménez Rodríguez

Banc:



Belgique: Matz Sels - Maxim De Cuyper - Nathan Ngoy - Koni De Winter - Timothy Castagne - Youri Tielemans - Axel Witsel - Mika Godts - Kevin De Bruyne - Dodi Lukebakio - Lois Openda

Banc: Senne Lammens - Zeno Debast - Arthur Theate - Brandon Mechele - Jérémy Doku - Maarten Vandevoordt - Thomas Meunier - Charles De Ketelaere - Joaquin Seys - Lucas Stassin - Alexis Saelemaekers - Nicolas Raskin - Amadou Onana - Nathan De Cat