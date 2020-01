Le président des Buffalos est très clair.

“We willen ons dus wapenen voor wat nog moet komen en tegelijk onderstreept het ook onze ambities voor het vervolg van de competitie. Dat we nog vol meedoen voor de titel, zal ik niet beweren. Club Brugge is de favoriet en heeft ook de beste ploeg. Dat betekent niet dat we het snel zullen opgeven en bij mezelf leeft toch de ambitie om die tweede plaats te pakken.”