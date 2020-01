L'aventure s'arrête là pour Habib Habibou

Moins de quatre mois après son arrivée, l'attaquant centrafricain quitte déjà le club.

Fin de l'aventure entre le Sporting de Lokeren et Habib Habibou. Le club a confirmé avoir mis fin, d'un commun accord, au contrat de l'ancien attaquant carolo, arrivé gratuitement l'été dernier. Passé par Charleroi, La Gantoise, Tubize et Zulte Waregem, notamment, le Centrafricain se retrouve, à nouveau, sans contrat.

Et Habib Habibou ne gardera pas un souvenir extraordinaire de son passage à Lokeren. En un peu plus de trois mois, il aura participé à dix rencontres, pour un total de 376 minutes de jeu et un petit but. A 32 ans, il va désormais tenter de se trouver un nouveau défi.