[Etranger] Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 30/01: Sobiech - Rojo - Benzia - Camara - Villar del Fraile - Granero - Berge - Piątek

La piste Adolfo Gaich éloignée, Bruges a trouvé son nouvel attaquant en République Tchèque.

Après le latéral droit Murillo, le Sporting pourrait également aller chercher un latéral gauche en MLS et dans le même club que le Panaméen.

Andrea Petagna s'est engagé avec le Napoli. Mais l'attaquant terminera d'abord la saison avec la SPAL, où il est prêté par les Napolitains jusqu'à la fin de la saison. Depuis le début de la saison, il a inscrit huit buts en 20 rencontres de Serie A.

Un coéquipier en moins pour Jan Vertonghen et Toby Alderweireld à Tottenham. Danny Rose quitte en effet les Spurs pour Newcastle, où il est prêté jusqu'à la fin de la saison. Titulaire quasiment indiscutable sous Mauricio Pochettino, l'international anglais n'entrait pas dans les plans de José Mourinho.

