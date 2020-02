D1B : Virton rejoint le Beerschot en tête

Lommel accueillait les Gaumais lors de la dernière rencontre en D1B de cette 24e journée. Un match clé pour les deux formations en cas de victoire.

En effet, Virton et Lommel avaient l'occasion de prendre seuls la tête de la D1B en cas de victoire, et ce, à quelques rencontres de la fin du championnat. Une occasion en or donc. Face à un adversaire invaincu à domicile depuis fin octobre, Virton restait sur deux victoires de rang à l'extérieur. Une montée en puissance de bonne augure pour la fin de la tranche.

Sur le terrain toutefois, Lommel se procurait les meilleures occasions en début de rencontre avant que Virton ne se montre plus dangereux avant la pause. Au retour des vestiaires, les deux équipes cherchaient la faille pour inscrire ce but qui ne viendra finalement pas. Dans les derniers instants, une frappe déviée de Thordarson passait au-dessus des cages de Moris, tandis que le coup franc de Lecomte n'inquiétait pas Svedkauskas.

Le score restait vierge au coup de sifflet final, un nul qui permet toutefois aux Gaumais de revenir à hauteur du Beerschot avec 16 points. L'Excel accueillera l'Union samedi alors que Lommel se déplacera à OHL.