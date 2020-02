Un Sporting de Charleroi des grands soirs, une bonne affaire Anderlecht et Genk!

Première victoire pour Charleroi en 2020. Une semaine après la défaite subie à Genk, le Sporting remet directement les pendules à l'heure. En domptant, avec autorité et un tout grand Kaveh Rezaei, un candidat au top 6, Charleroi se rapproche encore un peu plus des playoffs 1.

Sans surprise, c’est avec le même onze qu’à Genk que Karim Belhocine avait décidé de débuter ce match capital. Des changements en revanche pour Francky Dury. Vossen, privé du match contre Bruges en Coupe était de retour, au détriment de Saido Berahino, tandis qu’Ibrahima Seck laissait sa place à Omar Govea.

Déterminés à faire oublier leur défaite à Genk, mais aussi à prendre leur revanche sur une équipe qui les a domptés deux fois en début de saison, les Zèbres ont entamé cette rencontre avec la manière : Massimo Bruno trouvait l’ouverture après... cinq minutes de jeu, mais son but était logiquement annulé pour une position de hors-jeu.

Rezaei, juste avant la pause

Pris à froid, les Flandriens sont ensuite doucement entrés dans leur rencontre et il fallait deux excellentes interventions de Dorian Dessoleil pour empêcher Cyle Larin de se présenter seul face à Nicolas Penneteau.

C’est tout de même Charleroi qui a remis le cœur à l’ouvrage en fin de premier acte et si Mamadou Fall perdait son face à face avec un Bossut parfaitement sorti, Kaveh Rezaei, magistralement servi par Ali Gholizadeh n’allait lui pas louper sa chance : un but, son premier en 2020, plein de sang-froid pour mettre le Sporting aux commandes juste avant la pause.

Le sauvetage de Penneteau, tournant du match?

Pas rassasiés, le Sporting a entamé la deuxième mi-temps comme la première. Avec un but... annulé. Parti tout seul au but, Kaveh Rezaei a ajusté Bossut, avant de voir le drapeau du juge de ligne se lever.

Mais ce n’était que partie remise pour l’Iranien, qui allait avoir droit à son doublé et même à son triplé. Il fallait d’abord un magnifique sauvetage de Nicolas Penneteau devant Cyle Larin, mais dix minutes plus tard et 60 secondes après un beau plongeon du gardien de Zulte sur une frappe de Bruno, Kaveh Rezaei s’élevait plus haut que tout le monde sur un centre millimétré de Nurio pour doubler la mise et rassurer tout un stade.

Le triplé pour Rezaei

En toute grande forme, le numéro 10 carolo ajoutait encore une troisième rose à son compteur de la soirée, grâce à un gros travail de Joris Kayembe, à peine monté au jeu. Dorian Dessoleil pensait avoir donné plus d'allure encore au sport à cinq minutes du terme, mais son but était annulé pour une poussée fautive et c'est finalement Shamar Nicholson qui a inscrit le quatrième et dernier but de la soirée.

Peu importe, presque, pour le Sporting qui confirme que le Mambourg est devenu une forteresse, qui renoue directement avec la victoire et qui, avec dix unités d'avance sur Zulte, septième, fait un grand pas de plus vers les playoffs. Une défaite qui profite fait aussi les affaires des autres candidats à la sixième place: Genk, Anderlecht... et Malines que Charleroi retrouvera mardi prochain!