🎥 Brassard, coup de boule gagnant et célébration rageuse: Jan Vertonghen retrouve le sourire!

Le match de FA Cup de ce soir se passe beaucoup mieux que le dernier pour Jan Vertonghen.

Lors de sa dernière sortie en FA Cup, Jan Vertonghen avait quitté la pelouse, remplacé, avec une grosse amertume qu'il n'avait pas su cacher. Ce soir, José Mourinho, qui n'avait titularisé qu'une seule fois le Belge au cours des cinq dernières rencontres de Tottenham, a décidé de le placer à nouveau dans son onze.

Et le Portugais lui a même donné le brassard de capitaine. Il n'en fallait, visiblement pas plus pour motiver le défenseur central des Spurs qui, d'un coup de tête rageur, a ouvert le score contre Norwich dans ce huitième de finale. Et la célébration du Diable en dit long sur la détermination qui l'anime ce mercredi sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium (1-0).