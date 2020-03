🎥 FA Cup : Manchester United file en huitièmes

Derby County, 13e de Championship, recevait Manchester United à Pride Park. L'occasion de retrouvailles entre Wayne Rooney et les Red Devils.

anchester n'a pas tremblé et a scellé sa qualification pour le prochain tour. Le début de rencontre était pourtant équilibré et il fallait attendre la demi-heure de jeu pour voir le premier but.

Sur une action ponctuée par les essais de Lingard et de Fernandes, bloqués, la tentative de Shaw faisait finalement mouche. La volée du défenseur surprenait le portier local.

Ighalo s'illustrait également, et doublait la mise juste avant la pause (41e), servi par Shaw.

En seconde période, Odion Ighalo (70e) s'offrait un doublé profitant cette fois du travail de Mata.

Une victoire facile qui ouvre les portes des quarts de finale aux Red Devils, qui affronteront Norwich.