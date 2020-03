Coronavirus : Deux matchs européens reportés, la finale de la Coupe reportée en France

Les différents championnats européens prennent des mesures pour éviter la propagation du coronavirus.

Le coronavirus frappe l'Europe de plein fouet et les huis clos dans le monde du football se multiplient. Nous faisons le point, championnat par championnat et heure par heure, sur la situation. Des articles plus complets sur les cas les plus importants sont également à lire sur notre site.

L'UEFA a officialisé que les rencontres FC Séville - AS Rome et Inter Milan - Getafe n'auraient pas lieu cette semaine suite aux restrictions de voyage entre l'Espagne et l'Italie imposées ce mercredi par les autorités espagnoles.

Rencontres à huis-clos :

LASK - Manchester United

Wolverhampton - Olympiakos

Wolfsbourg - Shakthar Donetsk

FC Bâle - Eintracht Francfort ne pourra pas se disputer à Bâle. Aucune information officielle n'a été communiquée concernant la nouvelle localisation de la rencontre.

Ligue des Champions

Ce mardi, Valence-Atalanta et Leipzig-Tottenham ont eu lieu à huis-clos.

Le Paris Saint-Germain recevra Dortmund à huis clos mercredi pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions.

Juventus - Olympique Lyonnais se disputera à huis-clos, mais devrait se disputer à Turin comme prévu.

Bayern - Chelsea devrait également être concerné par les huis-clos en région bavaroise.

L'Allemagne étant un état fédéral, chaque Länder décide indépendamment des mesures à prendre. Quatre états fédéraux ont déjà annoncé l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes, provoquant le huis-clos des rencontres disputées sur leur territoire.

Matchs officiellement à huis-clos :

Borussia Dortmund - Schalke 04

Mönchengladbach - FC Cologne

Werder Brême - Bayern Leverkusen

Augsbourg - Wolfsbourg

Aucune mesure spécifique n'a pour l'instant été prise pour les matchs de Premier League.

Manchester City - Arsenal a été reporté en raison de l'épidémie, les joueurs d'Arsenal ayant été en contact avec le président de l'Olympiakos souffrant du coronavirus.

D1A

La Pro League a mis en place quelques mesures pour éviter la propagation du coronavirus mais aucun match à huis clos n'a été décrété.

Liga

Les deux prochaines journées de championnat seront jouées à huis clos.

Strasbourg – PSG a été la première rencontre reportée.

Toutes les rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2 seront jouées à huis clos jusqu'au 15 avril.

La finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et Lyon a été reportée.

Tous les matchs de championnat jusqu'au 3 avril sont reportés alors que le huis clos avait été mis en place dans un premier temps.

Liga NOS

Les prochaines rencontres de D1 et D2 au Portugal seront jouées à huis clos. La durée de la mesure n'a pas été précisée.