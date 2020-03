Le Parquet de l'Union belge exige une plus grosse sanction pour Zinho Vanheusden

La précédente sanction proposée pour le défenseur des Rouches était de trois matchs et 3.000 euros d'amende.

Alors que le Parquet de l'Union belge avait demandé une première suspension pour Zinho Vanheusden lundi. Le procureur de l'Union belge a corsé la note pour le défenseur des Rouches, exclu pour son vilain tacle face à Saint-Trond : la proposition est désormais de quatre matchs et 4.000 euros d'amende.

Une sanction proposée à cause du "manque de culpabilité de la part du joueur".

Le principal intéressé a été entendu et s'est excusé : "Je n'ai pas vu le joueur arriver et au moment où j'ai voulu prendre le ballon, j'ai malheureusement touché sa cuisse. Je me suis excusé auprès de lui et de l'arbitre".

Une décision sera rendue par la Commission des litiges mardi après-midi.