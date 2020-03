Sports virtuels : la hype des paris sportifs

Les sports virtuels ne sont pas nouveaux, mais en raison de toutes les annulations dans le monde du sport professionnel, les sports virtuels deviennent de plus en plus populaires dans les paris sportifs. Mais comment cela fonctionne-t-il ? Et pourquoi la discipline va-t-elle jouer un rôle de plus en plus important ?

Que sont les sports virtuels ? Les sports virtuels sont des jeux sportifs que les joueurs peuvent regarder et sur lesquels ils peuvent parier via des sites de bookmakers tels que betFIRST. Les joueurs peuvent parier sur des matchs fictifs dans des sports tels que le football, le basket-ball, les courses de chevaux et les lévriers. Pour chaque match, il est possible de jouer sur un grand nombre de résultats différents, comme ce serait le cas dans un véritable événement sportif. La simulation du jeu avec les temps forts peut être suivie en direct. De cette façon, un joueur peut croiser les doigts en "live" pour que son pari soit gagnant. Comment déterminer le résultat du jeu ? Comme tous les jeux sont simulés, cela peut soulever des questions sur le degré de sécurité lorsque l'ordinateur détermine le résultat des paris. Pourtant, parier sur les sports virtuels est 100% légal ! Tous les résultats possibles sont déterminés par un générateur de nombres aléatoires (Random Number Generator en anglais). Cela donne à chaque résultat une chance statistique et le RNG détermine le résultat réel. Les avantages des paris sportifs virtuels Comme aucun athlète réel n'est impliqué, les sports virtuels continueront toujours. Les joueurs n'auront pas à faire face à des annulations et c'est la raison principale pour laquelle les sports virtuels sont si populaires en période de crise du coronavirus. Un autre avantage est qu'il peut être joué à tout moment de la journée. Un nouveau jeu est lancé toutes les quelques minutes. Contrairement à d'autres sports où il peut être difficile de trouver des images en direct, il existe un flux constant pour regarder tous les matchs joués. C'est sûr : le sport virtuel est une perle rare ! Les amateurs de paris sportifs ont la possibilité de pratiquer leur passe-temps favori 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.