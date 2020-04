Une paire centrale robuste, Castagne devancé sur le flanc droit: l'équipe-type des supporters de Genk prend forme

Depuis le début du confinement, les supporters de Genk élisent leur onze légendaire et cette équipe de rêve prend forme.

Après avoir largement plébiscité Thibaut Courtois dans les cages, il n'y a pas vraiment non plus eu débat pour l'arrière droit. Et il est d'ailleurs toujours actif à Genk: c'est Joakim Maehle qui a été élu, devant Timothy Castagne notamment.

Cette semaine, c'est la défense centrale que les supporters du Racing ont choisi. Sans surprise, Kalidou Koulibaly a été élu à une écrasante majorité. Le sondage était en revanche plus serré pour la deuxième place, mais Christian Kabasele a été préféré à Didier Zokora et Domenico Oliveiri.