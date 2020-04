Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 18/04: Onana

Andr√© Onana, le portier de l'Ajax Amsterdam, ne co√Ľtera pas une fortune

Andr√© Onana (24 ans), le gardien de but de l'Ajax Amsterdam, attire les regards. Et il ne co√Ľtera pas une fortune, au vu du march√©. (Lire la suite)