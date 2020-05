Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 19/05: Hagi - Eboue - Koulibaly - Botaka

Jordan Botaka (Saint-Trond) vers le top belge ?

Jordan Botaka fait partie des joueurs qu'on imagine prĂȘts Ă faire le grand saut vers le G5 : le latĂ©ral de Saint-Trond pourrait bien dĂ©mĂ©nager cet Ă©tĂ©. (Lire la suite)

L'ancien genkois Kalidou Koulibaly intéresse à nouveau Manchester United

Kalidou Koulibaly est l'un des défenseurs les mieux cotés d'Europe et l'Angleterre lui fait les yeux doux depuis plusieurs mercatos déjà . (Lire la suite)

Genk va lever l'option d'achat d'Eboue Kouassi

Le KRC Genk avait fait venir l'Ivoirien en janvier pour faire face au départ de Sander Berge et à la blessure de Bryan Heynen. Le milieu de terrain défensif est désormais autorisé à rester. (Lire la suite)

Ianis Hagi devrait ĂȘtre achetĂ© par les Rangers

Genk ne compte plus sur Ianis Hagi et n'envisage pas son retour. Le fils de Gheorghe Hagi a Ă©tĂ© prĂȘtĂ© aux Rangers cet hiver et devrait y rester. (Lire la suite)