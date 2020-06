🎥 Le subtil coup-franc qui va peut-être fait basculer la course au titre en Espagne

Le Barca avait tout en mains pour mettre la pression sur le Real jusqu'à ce coup de patte de Iago Aspas...

Coup dur pour les Blaugrana, samedi soir, dans le duel à distance qu’ils se livrent avec le Real Madrid. Bien parti pour prendre les trois points contre le Celta Vigo, le Barça a craqué en fin de match. A cause d’une faute de Gérard Piqué et de ce coup-franc de Iago Aspas qui a contourné le mur et qui a laissé André Ter Stegen sur place.

Deux semaines après Séville, c’est le Celta qui prive Barcelone de deux unités précieuses. Et le Real peut prendre s'isoler en tête en cas de victoire sur la pelouse de l’Espanyol dimanche soir.