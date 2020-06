La haie d'honneur fait débat: "De Bruyne va applaudir des joueurs qui ne peuvent même pas lasser ses chaussures"

Hasard du calendrier, c'est le grand rival de Liverpool, Manchester City, qui devra se plier à la tradition: faire une haie d'honneur aux nouveaux rois d'Angleterre.

Une tradition respectée chaque année, quels que soient les noms du champion et de son adversaire. Mais une tradition qui ne convainc pourtant pas tout le monde.

Danny Murphy, ancien médian de Tottenham et de Liverpool et ancien international désormais consultant, s'en est plaint au micro de la BBC. "Le message que tu veux envoyer au monde du football, c'est que quand quelqu'un gagne, il faut lui montrer du respect. En faisant cette haie d'honneur à Liverpool, jeudi, les Cityzens feront preuve d'humilité en félicitant Liverpool. Mais je trouve que c'est un non-sens", commence-t-il.

Je comprends, mais je ne vois pas l'intérêt.

Et Danny Murphy prend l'exemple de Kevin De Bruyne pour illustrer son propos: "Il est probablement le meilleur milieu de terrain du monde et il va devoir applaudir et faire une haie d'honneur à des joueurs qui ne peuvent même pas lasser ses chaussures", regrette-t-il avant de conclure: "Je comprends pourquoi cette tradition a été créée, parce que ça envoie le bon message, mais je ne vois vraiment pas l'intérêt."

Ce qui n'empêchera pas Kevin De Bruyne et ses partenaires de respecter la tradition et de saluer le sacre de Liverpool, conquis avec maîtrise et manière, à sept journées de la fin de la saison de Premier League.