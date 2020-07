Eden Hazard de retour mais pas encore titulaire

Le capitaine des Diables fête son retour dans le groupe du Real, mais débutera sur le banc.

Absent sur la pelouse de l'espanyol et contre Getafe, Eden Hazard figure bien sur la feuille du match qui oppose le Real Madrid au Deportivo Alaves ce vendredi (coup d'envoi 22h). Mais le Diable Rouge n'est pas dans le onze madrilène.

Eden Hazard débutera sur le banc et ce sont Marco Asensio et Rodrygo qui sont alignés en soutien de Karim Benzema. Derrière, Zinedine Zidane, privé de son capitaine Sergio Ramos, a opté pour une paire centrale composée de Militao et de Raphaël Varane.