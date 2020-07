Un Clasico télévisé d'entrée: programme costaud pour la première journée de Super League

L'Union Belge a dévoilé ce vendredi le calendrier de la saison en Super League et ça démarrera sur les chapeaux de roue.

C'est le week-end des 28, 29 et 30 août que le championnat féminin belge prendra son envol. Une Super League new look, avec quatre nouvelles équipes (le White Star, Charleroi, Zultle Waregem et Alost) et avec, pour la première fois, des retransmissions en direct par le détenteur des droits-TV de la Pro League, Eleven.

Eleven qui a d'ailleurs été gâté puisque c'est par un Clasico que débuteront ces retransmissions. Respectivement championnes et vice-championnes de Belgique, Anderlechtoises et Liégeoises croiseront le fer le samedi 29 août à 14h.

White Star Femina-Zulte Waregem et Genk Ladies-Sporting de Charleroi ouvriront le bal, le vendredi. Le Club de Bruges se déplacera à Alost le samedi 29, dans l'après-midi, tandis que les Gent Ladies clôtureront cette première journée par un déplacement à OHL, le dimanche 30 août.

Le calendrier complet par ici.