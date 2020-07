🎥 Serie A : La Lazio cartonne le Hellas Vérone, l'AS Roma s'impose de justesse

Ce dimanche avaient lieu plusieurs rencontres de la 36ème journée du championnat italien.

Bologne-Lecce 3-2

Palacio (2e), Soriano (5e) et Barrow (90e+3 ; Mancosu (45e+2) et Falco (66e)

Cagliari-Udinese 0-1

Radja Nainggolan, blessé, était absent

Okaka a marqué l'unique but de la rencontre (3e)

Hellas Verone-Lazio 1-5

Menés au score après le but de l'ancien Brugeois Amrabat sur penalty, les Romains égaliseront juste avant la pause via le meilleur artificier de Serie A, Ciro Immobile, auteur de 32e but de la saison en championnat. Au retour des vestiaires, les hommes de Simone Inzaghi prendront les commandes de la rencontre avec deux buts soudains de Milinkovic-Savic et Joaquin Correa (56e, 62e), 1-3. Jordan Lukaku montera au jeu peu après l'heure de jeu (65e). Immobile ira de son coup du chapeau avec ses 33e et 34e buts en Serie A (83e et 90+4e), 1-5. La Lazio reste 4ème au classement.

GOAL | Amrabat place le Hellas aux commandes, depuis le point de pénalty ! 🙌



1️⃣-0️⃣ #VeronaLazio 🇮🇹 pic.twitter.com/AKAZDoClr7 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) July 26, 2020

GOAL | Immobile répond à Amrabat et égalise ! 🤝



1️⃣-1️⃣ #VeronaLazio 🇮🇹 pic.twitter.com/7DY3P638g0 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) July 26, 2020

GOAL | Immobile inscrit son deuxième but de la soirée ! ✌️



1️⃣-4️⃣ #VeronaLazio 🇮🇹 pic.twitter.com/BoIoKrrNd1 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) July 26, 2020

AS Roma-Fiorentina 2-1

L’AS Roma, 5ème au coup d’envoi, accueillait sur sa pelouse une équipe de la Fiorentina assurée de se maintenir dans l’élite italienne. Jordan Veretout ouvrira la marque dans le temps additionnel de la première période mais la Viola égalisera en début de seconde période par l’intermédiaire de Milenkovic (54e), 1-1. C'est finalement Jordan Veretout qui offrira la victoire aux Giallorossi grâce à un doublé sur un nouveau penalty, 2-1. Avec ce succès, l'AS Roma conforte sa 5ème place.

GOAL | Veretout ouvre le score sur pénalty ! 👏



1️⃣-0️⃣ #RomaFiorentina 🇮🇹 pic.twitter.com/SSKarEMgvW — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) July 26, 2020

GOAL | Veretout marque son deuxième pénalty de la rencontre !✌️😎



2️⃣-1️⃣ #RomaFiorentina 🇮🇹 pic.twitter.com/1nIuEv1tdC — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) July 26, 2020

SPAL-Torino 1-1

D'Alessandro (80e) ; Verdi (57e)