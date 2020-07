Serie A : Une performance XXL de Zlatan Ibrahimovic avec l'AC Milan, Immobile se rapproche du record de Gonzalo Higuain

Ce mercredi soir, plusieurs rencontres de la 37ème journée de championnat italien avaient lieu.

Sampdoria-AC Milan 1-4

Alexis Saelemaekers était à nouveau titulaire du côté de l'AC Milan qui continue d'impressionner en Italie. Zlatan Ibrahimovic a réalisé une grosse prestation avec un doublé (4e et 58e). Les autres buts du club lombard ont été inscrits par Hakan Çalhanoglu sur coup franc (52e) et Rafael Leão en fin de match (90e +2). Askildsen sauvera l'honneur pour les locaux (87e).

Ibracadabra a marqué 9 buts et distillé 5 passes décisives en 17 matchs de Serie A depuis son arrivée. Il est impliqué dans un but toutes les 91 minutes...

Lazio-Brescia 2-0

Correa (17e) et Immobile (82e)

Jordan Lukaku est monté à la 56ème. Avec son 35e but de la saison, Immobile prend la tête du Soulier d'Or devant Robert Lewandowski. L'attaquant italien n'est plus qu'à un but du record détenu par Gonzalo Higuain.

Hellas Vérone-SPAL 3-0

Di Carmine (7e et 11e) et Faraoni (47e)

Sassuolo-Genoa 5-0

Traoré (26e), Berardi (39e), Caputo (66e et 77e) et Raspadori (74e)

Udinese-Lecce 1-2

Samir (36e) ; Mancosu (40e sp) et Lapadula (81e)