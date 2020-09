Ivan Leko essuye déjà les critiques: "Une source de motivation"

Si l'Antwerp a créé la surprise en finale de la Coupe de Belgique, le début de saison en championnat est plus compliqué. Mais ce ne sont pas les critiques qui vont refroidir Ivan Leko.

Un bilan de 8 points sur 18, une onzième place et un football pas encore à la hauteur des espérances: Ivan Leko connaît des débuts mitigés à la tête de l'Antwerp et il en est conscient. "On sait que notre bilan n'est pas suffisant, mais on mériterait plus de points que ce que n'indique le classement", estime le Croate, cité par Het Nieuwsblad.

Mais le bilan chiffré est là et les premières critiques arrivent à Anvers. Les supporters de l'Antwerp ont d'ailleurs scandé le nom de Laszlo Bölöni dimanche dernier. "Je l'ai évidemment entendu", confirme Ivan Leko. "D'un côté, c'est douloureux, mais d'un autre, ça me donne de la motivation supplémentaire."

Car le Croate commence à connaître la musique. "En football, tout peut aller très vite. Je n'étais pas un meilleur coach quand on a gagné la Coupe et je ne suis pas devenu catastrophique maintenant. (...) Il faut apprendre des erreurs d'hier pour être meilleur demain", conclut-il.