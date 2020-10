Philippe Montanier satisfait après la qualification : " J'ai dû secouer les troupes"

Ce jeudi soir, le Standard de Liège s'est imposé 3-1 contre Fehervar en barrages et rejoindront les poules de l'Europa League.

Le Standard de Liège n'est pas parvenu à rentrer dans sa rencontre ce jeudi soir et a même été cueilli à froid par Fehervar avec un but concédé rapidement. Mais les Liégeois se sont réveillés en seconde période où ils ont complètement dominé leur adversaire hongrois. "Nous sommes satisfaits de la qualification, c'est ce que nous voulions. Nous avons effectué une mauvaise entame de match contre une équipe hongroise très dynamique et nous avons été handicapés par ce but concédé. Mais nous avons retrouvé nos jambes et notre justesse technique en seconde période, ce qui nous permis de revenir et de prendre l'avantage", a lâché Philippe Montanier à l'issue de la rencontre.

Le matricule 16 a changé de visage après la pause. "J'ai dû secouer les troupes et ils ont répondu présents. Puis au niveau tactique, j'ai fait rentrer Michel-Ange (Balikwisha) qui a changé le dispositif. Je pense que le fait d'évoluer tous les trois jours joue un grand rôle dans le fait de peiner dès l'entame de la rencontre. On peine pendant les trente premières minutes et je vais réfléchir à la façon de remédier à cela", a précisé le technicien français.

Le matricule 16 vient d'atteindre l'un de ses objectifs en se qualifiant pour les poules de la C3. "Cela me fait plaisir, mais surtout pour le club et les joueurs. C'était très important cette qualification. Puis, c'est toujours excitant de pouvoir disputer ces matchs de poules", a conclu Montanier.